Задержан "телефонный террорист", который трижды за день "минировал" людные места в Калуше.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в дежурную часть позвонил неизвестный мужчина. Он заявил, что на одной из улиц города, возле автобусной остановки, находится сумка с 4 кг тротила, которая через час взорвется.
Позже поступило еще одно сообщение - о том, что через 55 минут взорвется бомба уже в другом месте. Через некоторое время злоумышленник в третий раз сообщил о якобы оставленных 4 кг тротила в третьем людном месте.
Все сообщения о наличии взрывчатки оказались ложными.
Задержан 19-летний местный житель, который несколько дней назад освободился из мест лишения свободы. Там он отбывал полуторагодовалый срок заключения за кражу. Во время обыска полицейские изъяли мобильный телефон, с которого он звонил.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.
524 21
Полиция задержала 17 человек, напавших на участников фестиваля ЛГБТ в Запорожье(40)
"Фантом" задержал на линии разграничения 700 тысяч гривен налички. ФОТОрепортаж(21)
Оппозиционер Навальный задержан в Москве: "Путин не хочет, чтобы я попал на митинг в Нижнем Новгороде". ВИДЕО(57)
Оккупационные власти Крыма задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Украины, - росСМИ. ВИДЕО (обновлено)(35)
В оккупированном Симферополе задержали активисток Украинского культурного центра(0)
Правоохранители задержали двух нетрезвых офицеров, охранявших склад боеприпасов для ракет "Точка-У", - Матиос. ВИДЕО(153)
Наемник "ДНР" Коробок задержан спецслужбами Молдовы, ему светит до 7 лет тюрьмы. ВИДЕО+ФОТО(21)
Ответить
Ответить
если найти минера по его телефону, так Киевстат/мтс данные по нему за пару часов дает. но если искать вора, который возможно проникал в дом со своим мобильником, так своей очереди в киевстаре/мтс следователи месяц как бы "ждут")))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
УПА было сильно на Калущине.
По воспоминаниям первого секретаря райкома партии в Калуше, он чудом выжил, когда УПА шуганула его. Он быстро бежал по полям более 10 км из одного села в Калушском районе, до Калуша, пытаясь спастись от бойцов УПА, которые вечером заходили в свои дома в этом селе.
Ответить
Терорист тікав від поліції верхи на лосі...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить