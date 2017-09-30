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 Происшествия, Общество
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Все про:задержание (6266) Калуш (32) минирование (636) Нацполиция (8923)

 Задержан "телефонный террорист", который трижды за день "минировал" людные места в Калуше

суд минирование апелляционный

В Калуше (Ивано-Франковская область) задержан местный житель, который по телефону трижды сообщал о минировании людных мест.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в дежурную часть позвонил неизвестный мужчина. Он заявил, что на одной из улиц города, возле автобусной остановки, находится сумка с 4 кг тротила, которая через час взорвется.

Позже поступило еще одно сообщение - о том, что через 55 минут взорвется бомба уже в другом месте. Через некоторое время злоумышленник в третий раз сообщил о якобы оставленных 4 кг тротила в третьем людном месте.

Все сообщения о наличии взрывчатки оказались ложными.

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Задержан 19-летний местный житель, который несколько дней назад освободился из мест лишения свободы. Там он отбывал полуторагодовалый срок заключения за кражу. Во время обыска полицейские изъяли мобильный телефон, с которого он звонил.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.
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Таких телефонных террористов развелось по всей Украине. То, что его нашли скоре исключение из правил.
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он не террорист а какой то дамбасянен, обратно на зону просто захотел. нагулялся уже по воле.
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во как полиция наша "работает"...
если найти минера по его телефону, так Киевстат/мтс данные по нему за пару часов дает. но если искать вора, который возможно проникал в дом со своим мобильником, так своей очереди в киевстаре/мтс следователи месяц как бы "ждут")))
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Спалився, іхтамнет. За паребрік кроком руш! Ать-два, ать-два...
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Калуш - родина С.Бандеры... С.Бандера родился в с. Старий Угринів Калушскго района.
УПА было сильно на Калущине.
По воспоминаниям первого секретаря райкома партии в Калуше, он чудом выжил, когда УПА шуганула его. Он быстро бежал по полям более 10 км из одного села в Калушском районе, до Калуша, пытаясь спастись от бойцов УПА, которые вечером заходили в свои дома в этом селе.
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Задержан "телефонный террорист", который трижды за день "минировал" людные места в Калуше.

Терорист тікав від поліції верхи на лосі...
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А не пора ли привязать номер к абоненту официально через регистрацию , считаю нормальным адекватным людям вреда такое действие не нанесёт и я только за ,а стране только пойдёт на пользу
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ты можешь прямо завтра в полиции оставить свой номер телефона и ксерокопию паспорта.
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А мой номер Олег и не один , более того находится в объявах по ремонту бытовой техники и уже лет так более 10, как в инете так и в газетах и полиция лишь только мизер среди клиентуры
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а нашли того террориста, который недавно таможенный пункт пропуска заминировал по телефону?
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От і посадіть його за грати на три терміни, а судовий процес по телевізору періодично показуйте - поменша пустунів. Та поліцаям це не потрібно, а от зробити з нього "інформатора" аж бігом і буде той покидьок чинити злодійства вже під керівництвом поліцаїв - бо кожен поліцай ЗОБОВ"ЯЗАНИЙ МАТИ СВОЇХ інформаторів(є такий наказ з давніх часів).
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержан "телефонный террорист", который трижды за день "минировал" людные места в Калуше
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