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 Общество
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Все про:кино (1169) Сюмар (264)

 Украинское кинопроизводство в этом году демонстрирует рекордные показатели, - Сюмар

сюмар

Украинский кинематограф в последние годы демонстрирует рост, но для сохранения этой тенденции нужно увеличить финансирование.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в статье для ZN.UA пишет глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики, парламентарий от "Народного фронта" Виктория Сюмар.

"Украинское кинопроизводство в этом году демонстрирует рекордные показатели. Статистика такова: если в 2010-м в Украине не было ни одной отечественной кинопремьеры, то в 2016-м - 30 фильмов, а в этом году ожидается 40 премьерных кинопоказов украинского или совместного производства. Наши режиссеры презентуют кино на престижных международных фестивалях, украинские ленты хорошо идут в массовом прокате", - пишет она.

"Дабы удовлетворить потребности зрителя, стране необходимо, чтобы каждая большая телегруппа снимала несколько сериалов в год и смогла сделать хотя бы 10 кинопремьер в эфире. Тогда раз в неделю телезритель нашей страны сможет увидеть Большое украинское кино в эфире одного из шести больших телеканалов и реальные сериалы украинского производства, в том числе и на актуальные для страны темы, воспитывающие патриотизм, рушащие советско-кремлевские исторические мифы", - полагает депутат.

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Она напомнила, что проект бюджета на следующий год предполагает 502 млн грн на поддержку кинематографа. "Но проблема в том, что лишь заказы и обязательства Госкино на 2018 г. уже предоставлены на суму более 700 млн грн из расчета законодательных норм. То есть для того, чтобы в 2018-м снять заказанное, сейчас необходимо еще минимум 200 млн. А чтобы стимулировать дополнительно и на 2019-й - еще 500 млн грн", - отмечает Сюмар.

Напомним, в конце августа глава Госкино Филипп Ильенко заявил, что до конца года выйдут в прокат еще минимум 13 кинокартин отечественного производства.


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В "Зоряном" вроде рыгня на свои съезды (шабаши) раньше собиралась .
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Так и было. Интересно продолжают или нет там собираться рыги.
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Канечно,это их сакральный склеп ,хоть и не очень везучий,но они еще надеются
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Вообще неприятно, что имя Пилип автоматом переводят на Филипп.
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маслом, потом икоркой на хлеб пенсионерам намазывать можно
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...Украинское кинопроизводство в этом году ...
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У Пэти с Гройсманом, думаю тоже неплохие "показатели"...
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Про часы Писькова и домик уточки тебе уже не интересно?
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" но для сохранения этой тенденции нужно увеличить финансирование"
Знов те ж саме що і скрізь.
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украинский кинематограф показывает рост но нужны деньги -они это на полном серьёзе говорят или у них с головой не в порядке ?
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А шо ты хотел,у них войны нету,а кто на какие потоки влез,те и надо осваивать
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допустим квартал 95 денег не много . но это продукт интересный .а всякая шароварщина про тупых кумов с салом и горилкой и жинка сварыть чоловика это не кино , а тупое дерьмо .
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Вы шо , лучше эти 200 млн . отдать судьям , прокурорам и депутатам - каждому по -чуть-чуть .
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Где показывают и сколько собирают в прокате?
Если они не самоокупаются, то государство не должно туда лезть с дотациями.
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Увеличение украинского кинопроизводства так же важно для Украины, как и продвижение в Украине украинского языка.
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Это да,но если бы еще посреди Киева кацапы не снимали свои мусорские сериалы,вообще пестня была бы
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То це виявляється у кіношників з вояками "социалистическое соревнование" ХТО СПАЛИТЬ БІЛЬШЕ СВОЇХ СКЛАДІВ\КІНОТЕАТРІВ(теж частенько горять), та зможе більше вициганити коштів з бюджету. Ставлю на військовиків, там гівнокомандувач попереду "на лихом(лиха людина українською - небезпечна людина ,злодій, злочинець. крадій) коне" забезпече вражаючу перемогу.
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Украинское кинопроизводство в этом году демонстрирует рекордные показатели, - Сюмар.
Щось у неї сьогодні все росте і перевиконується, хоча не здивуюсь, що це тільки на папері. Побачимо в наступному році скільки українських фільмів буде в прокаті, от тоді і поговоримо.
А ще пригадалось із творчості М.М.Жванецького: "В прошлом году наш цех катастрофически отставал, а в этом году катастрофически опережает..."
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Типова шоколадна зрада..геть..ху@ло cпаси..шоколадники вже до сінематографа добрались..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинское кинопроизводство в этом году демонстрирует рекордные показатели, - Сюмар
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