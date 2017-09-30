Украинское кинопроизводство в этом году демонстрирует рекордные показатели, - Сюмар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в статье для ZN.UA пишет глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики, парламентарий от "Народного фронта" Виктория Сюмар.
"Украинское кинопроизводство в этом году демонстрирует рекордные показатели. Статистика такова: если в 2010-м в Украине не было ни одной отечественной кинопремьеры, то в 2016-м - 30 фильмов, а в этом году ожидается 40 премьерных кинопоказов украинского или совместного производства. Наши режиссеры презентуют кино на престижных международных фестивалях, украинские ленты хорошо идут в массовом прокате", - пишет она.
"Дабы удовлетворить потребности зрителя, стране необходимо, чтобы каждая большая телегруппа снимала несколько сериалов в год и смогла сделать хотя бы 10 кинопремьер в эфире. Тогда раз в неделю телезритель нашей страны сможет увидеть Большое украинское кино в эфире одного из шести больших телеканалов и реальные сериалы украинского производства, в том числе и на актуальные для страны темы, воспитывающие патриотизм, рушащие советско-кремлевские исторические мифы", - полагает депутат.
Она напомнила, что проект бюджета на следующий год предполагает 502 млн грн на поддержку кинематографа. "Но проблема в том, что лишь заказы и обязательства Госкино на 2018 г. уже предоставлены на суму более 700 млн грн из расчета законодательных норм. То есть для того, чтобы в 2018-м снять заказанное, сейчас необходимо еще минимум 200 млн. А чтобы стимулировать дополнительно и на 2019-й - еще 500 млн грн", - отмечает Сюмар.
Напомним, в конце августа глава Госкино Филипп Ильенко заявил, что до конца года выйдут в прокат еще минимум 13 кинокартин отечественного производства.
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Знов те ж саме що і скрізь.
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Если они не самоокупаются, то государство не должно туда лезть с дотациями.
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Щось у неї сьогодні все росте і перевиконується, хоча не здивуюсь, що це тільки на папері. Побачимо в наступному році скільки українських фільмів буде в прокаті, от тоді і поговоримо.
А ще пригадалось із творчості М.М.Жванецького: "В прошлом году наш цех катастрофически отставал, а в этом году катастрофически опережает..."
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