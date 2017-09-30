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Все про:КНДР (376) США (13514) ядерное оружие (525)

 Чиновники КНДР не желают вести мирные переговоры, - Госдеп США

госдеп

Представитель Госдепа США Хизер Науэрт выпустила заявление, в котором сообщила, что дипломаты КНДР в рамках общения с американскими дипломатами не показали желания и готовности вести переговоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Также читайте: Сеул обнаружил признаки подготовки КНДР к новым ракетным испытаниям

"Чиновники Северной Кореи не показали каких-либо признаков, что они заинтересованы или готовы к переговорам о денуклеаризации", - подчеркнула она.

По ее словам, между дипломатами США и КНДР открыты прямые каналы связи, по которым они могли бы начать диалог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США открыли прямой канал связи с КНДР, - Тиллерсон

Науэрт добавила, что Северная Корея не ответила США, несмотря на заверения, что Вашингтон не заинтересован в свержении нынешнего режима или его смене.
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Когда Копченный торговал с Барыгой Будапештским Меморандумом, он не думал, что за него придется заплатить так дорого. Остановив путина в 2014 в Крыму не имели бы Кореи в 2017.
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Шукаю фото, де хуйло на розливі за столом з Собчаком і Єльциним. Бачив в 90-х роках в газеті.
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Роберт Гейтс: КНДР усвоила урок Будапештского меморандума
19.09.2017
Экс-глава Пентагона - о недостатках закона о санкциях против РФ, месте Украины в стратегии Трампа и уроке, который усвоила КНДР после аннексии Крыма
Не только Россия - США и Великобритания тоже несут в случае нарушения Будапештского меморандума определенную ответственность. Они тоже подписали меморандум и выступили гарантами территориальной целостности и границ Украины в обмен на сделку по ядерному оружию. Получается, не только Россия нарушила меморандум. Страны Запада, подписавшие соглашение, не выполнили своих обязательств.

И этот случай действительно увеличит проблемы для режима ядерного нераспространения. Ким Чен Ын видит, что Каддафи отказался от разработки ядерного оружия, против него начали военную операцию, теперь он мертв. У Саддама Хусейна никогда не было ядерного оружия - его казнили, его режим пал. Украина отдала свое ядерное оружие и ее границы были нарушены Россией. И Северная Корея из всех этих случаев вынесла для себя следующий урок: отказаться от ядерного оружия будет означать лишиться будущего.
http://news.liga.net/interview/politics/14822430-robert_geyts_kndr_usvoila_urok_budapeshtskogo_memoranduma.htm
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Америку в ядерную пьіль. Десь я вже чув таке.
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Чиновники КНДР не желают вести мирные переговоры, - Госдеп США
Ага))) В ответ на мирное предложение США: "Не создавайте ЯО, а то мы вас убьём" КНДР вероломно отвечают: "идите на ***"))) Достаточно вспомнить Каддафи и Хуссейна что бы понять к чему приводят доверчивость к обещаниям США.... Неудивительно что Ын им не верит...
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Не все так просто... Всі можуть відірвати по клаптю від рулона "Будапештського меморандуму". Продається, до речі, в кожному господарському магазині...
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Не все так не все ... Але якщо ти нахабно погрожуєш американцям , то тоді май елементарну мужність отримати "фсьо тібє прічітающєєся і сполна " . І не треба плакатися і ховатися за "амєріканци нас фсєх хатят убіть , растліть і парабатіть ."
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Вірно. Треба мати і не закликати всіх мірятися піпіськами...
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Так Пончик закликає мірятись , а в нього пісюнчик зовсім не для таких змагань ...
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Он дело говорит. Никто не будет трогать зомбаков так как пострадает весь континент в итоге. Если только пухлик заболеет психически и атакует первым южную корею, например. А угрожать зомбаки будут, потому что могут себе это позволить. И хуйла тоже никто никогда не тронет. Не строй себе иллюзий.
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Поживём увидим . И никогда не говори никогда .
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как там кукарекали оптимисты что от санкций рашка развалиться за 3 года или за 5 лет. Но в итоге даже визы не ввели потому что заробитчане как ездили к мокшам так и ездят.
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Украина ввела биометрический контроль для кацапов с 1 января . Это посерьёзнее и гораздо неудобнее виз будет . Ты не в курсе ? Биометрический контроль для россиян: Порошенко подписал указ и сообщил детали
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Совок Штаты валили санкциями 12 лет - с 1979 года по 1991 год . Ты хочешь быстрее ? Извини , придётся подождать ...
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Короче у тебя аргументов не осталось и ты начал истерить))) Я угадал кто ты есть... Типичная кацапсина)) Радуешься что нас обманули с ЯО? Пшел вон к своему кадырке, он тебя в очередной раз поимеет))) Надоело ты мне, дырявое.... брезгую с тобой дальше общаться.... А ты давай... истери дальше. Слушай мою команду: кукарекать!))))
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Свинособака , где ты истерику увидело ? Я понимаю , что для тебя это трудно , но всё таки постарайся понять разницу между ответственным обладанием ядерным оружием и постоянным угрозам им своим соседям (причём угрозам непростым Дядям) .
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Одно дело угрожать , но если шарахнет то шарахнет . покупайте противогазы .
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Мы уже как-то договорились о "денуклеаризации". После последних событий только последний в мире по IQ одноклеточный лидер будет добровольно вести переговори по "денуклеаризации"
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Японцы могут создать ядерное оружие за несколько месяцев (причём они его не имели никогда) . Сколько для этого процесса нужно времени Украине ?
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У нас при попытке создать производство будет диверсия или подкуплят ответсвенного совкового генерала и он сам всё подожжет. Гиблое дело что-то начинать пока внутри страны столько предателей, агентуры и просто ваты.
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Я понял , всьо пропало . Удивительно , почему хуйловский вермахт не дошел за три дня до Киева , как обещал три с лишним года назад ...
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Он и до Минска не дошёл, и до Баку, и до Улан-Батора. Может не хотел?
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Когда под жопой ствол зенитки, то ядерная война как-то даже не страшна.
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Подписка в виде хуйла и китая придаёт им уверенности
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Придется ядерный клуб немножко расширять! Индию и Пакистан проглотили - проглотят и Корею...
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Индия и Пакистан не угрожают дядюшке Сэму .
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"Власть" штука не надежная - сегодня одна, а завтра может быть другая!
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Ты про власть Штатов или Индии с Пакистаном ?
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Наивный вопрос!
После войны в Пакистане совершено три военных переворота и одна попытка в 95 г...
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Ну ок . Сколько раз Пакистан (или любая другая страна) на государственном уровне угрожала ядерным оружием Штатам ? О Карибском кризисе можешь не вспоминать , если что ...
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КНДР тоже не угрожала. Заявления типа, что "в ответ на агрессию мы ответим ядерным ударом" не являются угрозой. Это прописано в военной стратегии любой страны, включая США.
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Карибский кризис начался из-за размещения штатами ядерного оружия в Турции, после чего в ответ Союз разместил такое оружие на Кубе...это так если что

И какой переполох был у нас, когда проводили учения РФ и Беларусь! а представь, что творится в Сев Корее, когда США и Ю Корея такие учения проводят каждый месяц, где отрабатывает бомбометание по корейскому лидеру! если бы бомбометание отрабатывали по лидерам Индии или Пакистана - реакция была бы та же!
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Во-вошка , кто из перечисленных тобою стран угрожает америкосам ядерным оружием ?
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Ядерна зброя надто дорога для України за наявності повального крадійства та корумпованості всієї владної системи. Боєприпаси тисячами тонн розпродують, що може завадити шоколадним продати й ядерні заряди, а потім спалити тару на складі. Арсенал загорівся невдовзі після оприлюднення інформації про продаж озброєння у Судан.
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"Хизер" ??? цензор, в натуре? Heather ее зовут,означает "Вереск". Древнее Ирландское/Шотландское имя....хизер,млин
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А как его правильно написать в украинской транскрипции ?
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Хрен уже зна,как на кириллице транскрипцию изобразить,я английской владею лучше,чем московитскою....наверное будет близко к "хеедер","х"-мягкая,"е" - протяжная,"д" тоже смягченная.А лучше всего - просто "Вересень",тупо перевод имени с английской.Вересенька,Вересенечко.
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Там не с кем говорить... Ын - пустое место без китайских поставок хавки и бабла и российского оружия. Хуйло с камуниздами держат пузатого в качестве ширмы и пугала для США, Японии и Ю. Кореи. А в это время... камунизды милитаризируют искусственные острова в Ю-Китайском море.
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Южная развивает высокие технологии , а северная падает в бездну, рано или поздно ей северной и её режиму п-ц
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Тогда Южная получит Северную, ядерное оружие, сильную армию и станет важной силой на Дальнем Востоке.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧиновники КНДР не желают вести мирные переговоры, - Госдеп США
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