 Чиновники КНДР не желают вести мирные переговоры, - Госдеп США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Чиновники Северной Кореи не показали каких-либо признаков, что они заинтересованы или готовы к переговорам о денуклеаризации", - подчеркнула она.
По ее словам, между дипломатами США и КНДР открыты прямые каналы связи, по которым они могли бы начать диалог.
Науэрт добавила, что Северная Корея не ответила США, несмотря на заверения, что Вашингтон не заинтересован в свержении нынешнего режима или его смене.
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Роберт Гейтс: КНДР усвоила урок Будапештского меморандума
19.09.2017
Экс-глава Пентагона - о недостатках закона о санкциях против РФ, месте Украины в стратегии Трампа и уроке, который усвоила КНДР после аннексии Крыма
Не только Россия - США и Великобритания тоже несут в случае нарушения Будапештского меморандума определенную ответственность. Они тоже подписали меморандум и выступили гарантами территориальной целостности и границ Украины в обмен на сделку по ядерному оружию. Получается, не только Россия нарушила меморандум. Страны Запада, подписавшие соглашение, не выполнили своих обязательств.
И этот случай действительно увеличит проблемы для режима ядерного нераспространения. Ким Чен Ын видит, что Каддафи отказался от разработки ядерного оружия, против него начали военную операцию, теперь он мертв. У Саддама Хусейна никогда не было ядерного оружия - его казнили, его режим пал. Украина отдала свое ядерное оружие и ее границы были нарушены Россией. И Северная Корея из всех этих случаев вынесла для себя следующий урок: отказаться от ядерного оружия будет означать лишиться будущего.
http://news.liga.net/interview/politics/14822430-robert_geyts_kndr_usvoila_urok_budapeshtskogo_memoranduma.htm
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Ага))) В ответ на мирное предложение США: "Не создавайте ЯО, а то мы вас убьём" КНДР вероломно отвечают: "идите на ***"))) Достаточно вспомнить Каддафи и Хуссейна что бы понять к чему приводят доверчивость к обещаниям США.... Неудивительно что Ын им не верит...
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Argumentum ad Hominem
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После войны в Пакистане совершено три военных переворота и одна попытка в 95 г...
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И какой переполох был у нас, когда проводили учения РФ и Беларусь! а представь, что творится в Сев Корее, когда США и Ю Корея такие учения проводят каждый месяц, где отрабатывает бомбометание по корейскому лидеру! если бы бомбометание отрабатывали по лидерам Индии или Пакистана - реакция была бы та же!
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