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 В Эстонии стартовали совместные с НАТО учения Sibul 2017

нато эстония

В Эстонии в субботу стартовали учения военизированной добровольческой организации "Кайтселиит" (Kaitseliit) Sibul 2017 ("Лук 2017").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Учениям предшествовали начавшиеся 25 сентября учебные сборы. Сами маневры проходят на Центральном полигоне Сил обороны близ города Тапа (Tapa) совместно с дислоцированной в Эстонии боевой группой НАТО.

На учениях будут отрабатываться навыки боевой деятельности в условиях конвенциональной войны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Кайтселиита".

Согласно сценарию, боевые и тыловые роты Южного округа "Кайтселиита" будут вести оборонительные бои против наступающих на них пехотных подразделений, поддерживаемых боевой группой НАТО.

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Как рассказал командир дружины города Тарту, руководитель учений подполковник Калле Кёхлер (Kalle Kohler), на учениях будут подведены итоги трехлетнего цикла обучения дружин Южной Эстонии и проведена подготовка штабов и частей к предстоящим в будущем году крупным маневрам Сил обороны Siil 2018 ("Еж 2018").

"Участие в учениях союзников предоставляет кайтселийтчикам прекрасную возможность отрабатывать взаимодействие с базирующимися в Эстонии боевыми частями НАТО", - сказал К.Кёхлер.

Учения завершатся 1 октября.
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Кацапы рады учениям НАТО и провести их совместно с украинскими войсками в Крыму.
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