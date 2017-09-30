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Все про:армия (8228) Муженко (257)

 "Сейчас мы работаем над созданием Корпуса резерва", - начальник Генштаба Муженко

муженко

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) будет создан Корпус резерва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы работаем над созданием Корпуса резерва. Сегодня мы наблюдали кульминацию боевого слаживания недавно созданной бригады резерва. В целом я остался доволен уровнем подготовки как личного состава, так и командиров подразделений этой бригады. Лично прошел от окопа к окопу и опросил два взвода ребят", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Девять украинских батальонов уже совместимы с войсками стран НАТО, - Муженко

"Да, нужно отметить, некоторых знаний им еще не хватает и не все у них получалось с первого раза на "5". Но посмотрите, какой высокий уровень мотивации у этих людей! Почти каждый из них отметил, что остался доволен качеством обучения в учебных центрах. Что особенно интересно: это относится как к тем, кто служил раньше, так и тем, кто впервые оказался в армейских рядах. Именно эти люди в случае необходимости смогут в сжатые сроки влиться в боевые части и дать достойный отпор врагу", - добавил Муженко.
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Ещё остались у кого иллюзии про свору петра?
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нельзя такое писать, а то шыкалад пропадет.
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Алье, тема о Корпусе резерва. Кто против, зрадофилы ?
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И чем будет воевать "резерв", если склады с оружием уничтожены? Пальцем стрелять будет?
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Эта армия (генералы) ничему не учатся. И совершенно не хотят признавать свои ошибки.

Одна из главных причин локальных побед 14-го года -- это преимущество логистики. Да, просто у нас складов было больше, поэтому мы могли поддерживать огромный расход боеприпасов. 300 тонн в день. Буквально засыпая сепаров снарядами.

...
И Гиркин пострадал прежде всего потому что не взял Артемовск. Склады.

Ну да ладно. Я о другом, о штабном.
Вот вы строите три года "новую" армию. И в основе этого строительства, базис так сказать, это горы снарядов и пороховых бочек выложенных просто на грунте на нескольких огромных стратегических складах.

Давайте я все же повторю. Вы ремонтируете тысячи единиц бронетехники, закупаете сотни новых, включая катера! покупаете десятки новых образцов, то есть фактически вы тратите ВСЕ деньги, все бюджетные деньги, включая януковские. Хвастаетесь этим на парадах.
Мало того! вы еще и планы по мобилизации делаете под эту кучу металлолома без боеприпасов. Десна - это учебный центр, каждый год выпускает срочников!!, которые воевать не будут! 600 экипажей танков. Вы вдумайтесь, 600 экипажей, это при том, что можете делать только 12 танков в год.
И в основе всего этого , в основе всей этой "Доктрины", логики лежит куча огромная снарядов просто на земле. Просто на земле!

Вы же идиоты. Вот сейчас взорвется последнее, и что вы будете делать со всеми этими ряжеными в Таланы и варан клоунами у которых нет боеприпасов. Их нет! М не будет, потому что все эти системы вооружений, которые вы так пестуете, они ведь под старые, медленные пороха. Которые никто кроме России уже не делает.
https://censor.net.ua/blogs/7155/za_tri_goda_voyiny_ne_bylo_prinyato_na_voorujenie_ni_odnogo_obraztsa_pod_natovskiyi_boepripas
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как в том анекдоте (ничего таки не меняется) Вот вам кирпич - собьете самолет противника! (кроме того, что кирпичей тоже нет)
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Лучше бы ты работал над Украинской армией, тогда может быть бы и склады не взрывались.
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да там не было ничего, все старье. Мудрый порох уничтожил только никому не нужные боеприпасы,а нужные боеприпасы порох припрятал в бункеры.
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уничтожил старые дома людей живущих в калиновке? еще сватово не отремонтировал ! благотворитель ....,жертвователь ворованных денег....
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В которых он будет прятаться и отстреливаться, если за НИМ ПРИДУТ ?
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Не заливай
В Калиновке уничтожено, в частности:
1. 32 тыс. тонн снарядов, в том числе 21 тыс. тонн дефицитных танковых снарядов 125 м, которых Украина не производит

2. склады были основным местом хранения снарядов реактивных установок залпового огня. Теперь львиная доля их сгорела. Стоит ли упоминать, что Украина не производит подобного рода боеприпасы

http://www.dsnews.ua/politics/pozhar-na-skladah-v-kalinovke-pochemu-tragediya-byla-neizbezhnoy-27092017111000
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Твой сарказм хорош, да не посмеешься - факты выше - печаль
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Результаты твоей работы увидели и услышали во всем мире. Тебе нужно отдохнуть, на нарах.
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а где дублирование призывов хуйла "муженко в отставку"?зрада,чего стесняемся?все про вас и так уже давно все знают
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Это призывы для таких гыга упоротых как ты дешовок по вызову
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а ты чо,разве сегодня не кричал "долой"?
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Не чокай,сколько раз говорить,не в костроме плять
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Зрадофилов - в спам !
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И не забанят же пидоропровокатора ,хняпаешь что-ли у югика?
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Что-то на цепного ПСА он не похож. Так ДВОРНЯГА в форме, которая ГАВКАЕТ, когда в стае, и ПОДЖИМАЕТ хвост, если остается одна.
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Только в нашей стране чиновников нужно вилами снимать с должностей.
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По глазам видно, что работает, ночей недосыпает...
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ага. и шыкалада недоедает. чисто хенералисимус.
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О как эта тварюка активизировалась и начала изображать бурную деятельность когда кресло под задницей нагреваться начало.
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За такие "диверсии" как в Балаклее и Калиновке в сталинские времена подобные "мужненки" давно были бы поставлены к стенке... а они, видишь ли, "работают"...
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скучаешь по сталину?тогда вспомни его питомца жукова...шота не его к стенке ставили-а он ставил
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предлагаешь подобно сралину, который держал мясника Жукова... Порошенко держать котлованщика Муженко?
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самосвал?так не тебя грузили
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а ты не в состоянии ответить без методички, минстець? Нет своих мыслей по поводу Муженко?
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Наше время "гуманное" для прорвавшихся к власти тварей...
Грохнул генерал полсотни ребят ни за понюх табаку - и с него, как с гуся вода...
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"не все у них получалось с первого раза на "5" - Муженко, у нас уже три года как 12и бальная система оценок! пятибальная осталась только в РФ!
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Муженко кто бы не обливал его грязью обвиняя во всех грехах сделал для ЗСУ очень много хорошего-настоящий генерали и стратег.
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Самый классный стратег - Жуков, но... за счёт мяса, потому и Мясник. Будьте осторожней относительно стратегов - по большей части для них человеческие жизни - сухие цифры.
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Леня,а не пошел бы ты красный молодец,да кобыле во кезду,ты с утра насалютовал тут,шо под вечер Калиновка запылала и еще есть совесть тут появлятся
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После пожара на складе на 800 000 000 американских гривен грех не поработать над созданием корпуса резервов. Блябуду.
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еще три нуля зыбыл дописать для точного зрадофильского числа
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Хуже зрадофила только порохосос, но вам конфетным любая критика - смерть от диабета.
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Сцука ,Ты давно должен был уйти в отставку!
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Мудоженка держат за то, что он подготовил 2 спецподразделения для защиты Пэттинга
на случай чего. Вот и вся кухня. Сидит в будке верный пес.
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И тебе сразу счастье привалит? Ну будет на его месте другой, а вдруг не лучше? Ты так ругаешься будто он лично тебе в тарелку плюнул.
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Sergii Ivanov
27 сентября в 16:01 · Киев ·

Через диверсії у Балаклеї та Калинівці ми втратили значну частину реактивних боєприпасів і боєприпасів для важкої артилерії, і це означає, що обороноздатність нашої країни зазнала серйозного удару - що б там не верзли седативні експерти і ура-порохоботи. Факти лишаються фактами, і зашліфовувати їх язиками сенсу немає.
Сватівську, Балаклійську, Маріупільську пожежі швиденько забовтали і поховали у суспільній пам'яті, ніхто з вищого військового керівництва, а також керівництва спецслужб не був притягнутий до кримінальної відповідальності - все як завжди вигрібли дрібні "стрілочники". Так само, як за Іловайськ, ДАП, Дебальцеве та інші військові трагедії.

Але завжди настає момент, коли кожен мусить витягнути себе з затишку простих комфортних версій і поставити пряме запитання, чому відбувається те, що відбувається, і хто в цьому винний. Бо один факап - це просто факап, а серія факапів - це або бездарність, або невігластво, або, вибачте за непопулярне слово, зрада. І все перелічене не має права на існування, особливо під час війни.
Отже, як громадянин України я вимагаю від своєї влади з'ясування та оприлюднення інформації щодо пожеж на військових складах, а також покарання осіб, дії або бездіяльність яких призвели до них.
І ще я переконаний, що після Калинівки має відбутися відставка начальника Генштабу пана Муженка. По-перше, саме він відповідає за всі котли і провали на фронті. По-друге, я не можу довірити захист країни людині, яка не може забезпечити навіть охорону стратегічних об'єктів.
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Ааааа...ну так с этого и нужно было начинать, мы то сразу не разобрались, думали склады горят бо вам делать некер, а вы оказывается заняты, работаете, не спите, отрабатываете ваше харчевание на 350%, доказываете свою незаменимость! Петя прав, плохих раздолбаев не бывает!!!
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Троли и че вас так пучит? Пороху осталось всего год с небольшим президентом быть, выберете себе другого скоро. Нет же, блин, как стая собак лаете до изнеможения.
Хотя я неправ - денежки ведь нужны, "барыжная власть" совсем до обнищания довела.
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1983 году окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище ВС СССР (ныне - Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище),
начал службу в Закавказском военном округе (ЗВО)..
С 1984 года по 1986 год занимал должности командира мотострелкового взвода, командира мотострелковой роты в ЗВО..
С 1986 года по 1992 год был командиром мотострелкового батальона.
С 1992 года - офицер отдела боевой и морально-психологической подготовки Прикарпатского военного округа..
С 1993 года по 1994 год - старший офицер отделения тактической подготовки отдела боевой подготовки Прикарпатского военного округа....
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Сейчас мы работаем над созданием Корпуса резерва", - начальник Генштаба Муженко
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