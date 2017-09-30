 "Сейчас мы работаем над созданием Корпуса резерва", - начальник Генштаба Муженко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в интервью "Интерфакс-Украина".
"Сейчас мы работаем над созданием Корпуса резерва. Сегодня мы наблюдали кульминацию боевого слаживания недавно созданной бригады резерва. В целом я остался доволен уровнем подготовки как личного состава, так и командиров подразделений этой бригады. Лично прошел от окопа к окопу и опросил два взвода ребят", - рассказал он.
"Да, нужно отметить, некоторых знаний им еще не хватает и не все у них получалось с первого раза на "5". Но посмотрите, какой высокий уровень мотивации у этих людей! Почти каждый из них отметил, что остался доволен качеством обучения в учебных центрах. Что особенно интересно: это относится как к тем, кто служил раньше, так и тем, кто впервые оказался в армейских рядах. Именно эти люди в случае необходимости смогут в сжатые сроки влиться в боевые части и дать достойный отпор врагу", - добавил Муженко.
2633 61
Девять украинских батальонов уже совместимы с войсками стран НАТО, – Муженко(108)
Начальник Генштаба Муженко в октябре посетит США(96)
Россия оставила войска в Беларуси после учений "Запад-2017", - Муженко(202)
Обвинить меня и моих подчиненных в бездействии не удастся, - Муженко о пожаре в Калиновке(378)
Муженко заявив, що невідомі спробували зламати його профіль в Facebook(0)
Нести ответственность должны по всей вертикали, начиная от начальника Генштаба, - Турчинов о взрывах в Калиновке(201)
Начальник Генштаба Муженко должен понести ответственность за взрывы на складах боеприпасов, - нардеп Винник. ВИДЕО(117)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В тему
Эта армия (генералы) ничему не учатся. И совершенно не хотят признавать свои ошибки.
Одна из главных причин локальных побед 14-го года -- это преимущество логистики. Да, просто у нас складов было больше, поэтому мы могли поддерживать огромный расход боеприпасов. 300 тонн в день. Буквально засыпая сепаров снарядами.
...
И Гиркин пострадал прежде всего потому что не взял Артемовск. Склады.
Ну да ладно. Я о другом, о штабном.
Вот вы строите три года "новую" армию. И в основе этого строительства, базис так сказать, это горы снарядов и пороховых бочек выложенных просто на грунте на нескольких огромных стратегических складах.
Давайте я все же повторю. Вы ремонтируете тысячи единиц бронетехники, закупаете сотни новых, включая катера! покупаете десятки новых образцов, то есть фактически вы тратите ВСЕ деньги, все бюджетные деньги, включая януковские. Хвастаетесь этим на парадах.
Мало того! вы еще и планы по мобилизации делаете под эту кучу металлолома без боеприпасов. Десна - это учебный центр, каждый год выпускает срочников!!, которые воевать не будут! 600 экипажей танков. Вы вдумайтесь, 600 экипажей, это при том, что можете делать только 12 танков в год.
И в основе всего этого , в основе всей этой "Доктрины", логики лежит куча огромная снарядов просто на земле. Просто на земле!
Вы же идиоты. Вот сейчас взорвется последнее, и что вы будете делать со всеми этими ряжеными в Таланы и варан клоунами у которых нет боеприпасов. Их нет! М не будет, потому что все эти системы вооружений, которые вы так пестуете, они ведь под старые, медленные пороха. Которые никто кроме России уже не делает.
https://censor.net.ua/blogs/7155/za_tri_goda_voyiny_ne_bylo_prinyato_na_voorujenie_ni_odnogo_obraztsa_pod_natovskiyi_boepripas
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Калиновке уничтожено, в частности:
1. 32 тыс. тонн снарядов, в том числе 21 тыс. тонн дефицитных танковых снарядов 125 м, которых Украина не производит
2. склады были основным местом хранения снарядов реактивных установок залпового огня. Теперь львиная доля их сгорела. Стоит ли упоминать, что Украина не производит подобного рода боеприпасы
http://www.dsnews.ua/politics/pozhar-na-skladah-v-kalinovke-pochemu-tragediya-byla-neizbezhnoy-27092017111000
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Грохнул генерал полсотни ребят ни за понюх табаку - и с него, как с гуся вода...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
на случай чего. Вот и вся кухня. Сидит в будке верный пес.
Ответить
Ответить
27 сентября в 16:01 · Киев ·
Через диверсії у Балаклеї та Калинівці ми втратили значну частину реактивних боєприпасів і боєприпасів для важкої артилерії, і це означає, що обороноздатність нашої країни зазнала серйозного удару - що б там не верзли седативні експерти і ура-порохоботи. Факти лишаються фактами, і зашліфовувати їх язиками сенсу немає.
Сватівську, Балаклійську, Маріупільську пожежі швиденько забовтали і поховали у суспільній пам'яті, ніхто з вищого військового керівництва, а також керівництва спецслужб не був притягнутий до кримінальної відповідальності - все як завжди вигрібли дрібні "стрілочники". Так само, як за Іловайськ, ДАП, Дебальцеве та інші військові трагедії.
Але завжди настає момент, коли кожен мусить витягнути себе з затишку простих комфортних версій і поставити пряме запитання, чому відбувається те, що відбувається, і хто в цьому винний. Бо один факап - це просто факап, а серія факапів - це або бездарність, або невігластво, або, вибачте за непопулярне слово, зрада. І все перелічене не має права на існування, особливо під час війни.
Отже, як громадянин України я вимагаю від своєї влади з'ясування та оприлюднення інформації щодо пожеж на військових складах, а також покарання осіб, дії або бездіяльність яких призвели до них.
І ще я переконаний, що після Калинівки має відбутися відставка начальника Генштабу пана Муженка. По-перше, саме він відповідає за всі котли і провали на фронті. По-друге, я не можу довірити захист країни людині, яка не може забезпечити навіть охорону стратегічних об'єктів.
Ответить
Ответить
Ответить
Хотя я неправ - денежки ведь нужны, "барыжная власть" совсем до обнищания довела.
Ответить
Ответить
начал службу в Закавказском военном округе (ЗВО)..
С 1984 года по 1986 год занимал должности командира мотострелкового взвода, командира мотострелковой роты в ЗВО..
С 1986 года по 1992 год был командиром мотострелкового батальона.
С 1992 года - офицер отдела боевой и морально-психологической подготовки Прикарпатского военного округа..
С 1993 года по 1994 год - старший офицер отделения тактической подготовки отдела боевой подготовки Прикарпатского военного округа....
Ответить