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Все про:испытания (190) КНДР (375) ракеты (616) ядерное оружие (524)

 Сеул обнаружил признаки подготовки КНДР к новым ракетным испытаниям

кндр

В Южной Кореи заявили, что Корейская Народно-Демократическая Республика готовится к новым ракетным испытаниям.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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Так, разведка США и Южной Кореи обнаружили, что с северокорейского исследовательского ракетного комплекса в Санум-Дон, что в северной части Пхеньяна, перевозятся ракеты. Однако, не уточняется, когда и куда они были перемещены. Речь идет о среднего радиуса действия Hwasong-12 или о межконтинентальных баллистических ракетах Hwasong-14. Отмечено, что ракетный комплекс в Санум-Дону был создан для производства именно межконтинентальных баллистических ракет.

В министерстве обороны Южной Кореи не смогли подтвердить эти данные. Однако, чиновники выразили обеспокоенность, что Северная Корея может провести более провокационные акции в связи с годовщиной основания своей коммунистической партии 10 октября или, когда в Китае состоится съезд коммунистической партии 18 октября.

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Ранее Совет безопасности ООН 11 сентября единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР.

При этом Министерство финансов США 26 сентября приняло решение о введении санкций против восьми банков Северной Кореи, а также 26 лиц, которые представляют их в разных странах.

Напомним, 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

Мировое сообщество осудило действия Северной Кореи. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон кроме усиления санкций против КНДР рассматривает возможность прекращения торговых отношений с любой страной, которая сотрудничает с Северной Кореей.
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Так... Трамп передал свой аккаунт в Твитере- Южной Корее. У него таперича- прямая линия, с Ином. Можно слюной брызгать, скока угодно... Теперь нас будет пугать Сеул...
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Мабуть сказали по прямому каналу зв"язку з Трампом.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСеул обнаружил признаки подготовки КНДР к новым ракетным испытаниям
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