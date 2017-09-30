 Министр здравоохранения США Прайс ушел в отставку из-за обвинений в растрате

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Прайс неоднократного использовал для путешествий, связанных с работой, дорогие частные авиарейсы вместо обычных коммерческих. По оценкам американских СМИ, он потратил на перелеты 400 тыс. долларов из федерального бюджета.
За день до сообщения об отставке Прайс предлагал возместить бюджету небольшую часть этих расходов и извинился за 26 частных рейсов, совершенных с мая.
В США чиновники, деятельность которых не связана с национальной безопасностью, должны использовать для рабочих поездок коммерческие рейсы.
Том Прайс стал министром в феврале 2017 года, его кандидатура была внесена в Сенат президентом Дональдом Трампом. До того он был конгрессменом от штата Джорджия и работал хирургом-ортопедом.
892 55
Военный самолет АН-12 разбился в Конго, среди погибших могут быть украинцы, - СМИ. ФОТО(11)
Военная прокуратура расследует обстоятельства падения самолета Л-39 в Хмельницкой области(96)
Два пилота погибли из-за крушения военного самолета Л-39 на Хмельнитчине, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)(0)
Военный самолет упал под Хмельницким, погибли двое пилотов(49)
Цифровий неспокій: нагальна потреба подбати про нашу безпеку(0)
"Начальник Генштаба должен был написать рапорт об отставке", - советник Президента Бирюков. ВИДЕО(129)
ГПСУ ответила на ноту Беларуси: "Нарушения воздушного пространства не было". КАРТА(12)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
смеялись они над министром здравоохранения США
Ответить
А вот где удивлён, так это стойкости нашего министра МО!!!
P.S. Помните лося-нарушителя, так вот - от него быстрее можно получить заявление о нарушении границ склада! Письменное!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кроме того, в 500 тысяч долларов обошлись полеты Тома Прайса на военном самолете Пора уже и нашим подумать об отставке! Кличко, Порошенко...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
30 сентября 2017, 18:06 Читать новость на украинском " Обозреватель"
В Институте военно-морских сил Украины кормят едой, на которой видна плесень.
Об этом на своей странице в Facebook написал один из курсантов James Artur.
"За три года в Военно-морском институте прошло множество проверок - проверяющие ничего не замечают. Всегда сложно доказать, что с "едой" что-то не так, а одних фото мало. И вот вчера только уехала новая проверка, я специально сфотографировал то, что мы ели до проверки и после. Как видим, плесень не уехала вместе с проверкой, да и каша вкуснее не стала", - написал курсант.
По его словам, проверяющим стол накрывали отдельно и они не питались тем, чем кормят учащихся.
Ответить
Ответить
Он добавил, учащихся третий год подряд кормят "комбикормом".
"После наших жалоб в первую очередь ищут "стукача", а не пути решения проблемы. Для руководства академии поиски несогласных всегда первоочередная задача, чем решение проблемы. Главное, чтобы никто рот не открывал", - считает курсант.
Ответить
Сенат США на слушаниях в четверг утвердил кандидатуру Джона Хантсмана на пост нового посла в РФ.
Против Хантсмана, мормона и миллиардера, начавшего карьеру помощником по персоналу в администрации Рональда Рейгана и дослужившегося до должности посла в Сингапуре в начале 1990х, не было подано ни одного голоса.
В ходе своего выступления Хантсман назвал Россию "крупнейшим вызовом" для внешней политики США и констатировал "отсутствие иллюзий" относительно того, что проблема отношений с РФ может быть легко решена.
"Несомненно то, что российское правительство вторгалось в американские выборы в прошлом году. Россия продолжает угрожать стабильности в Европе, в том числе нарушать суверенитет и территориальную целостность своих соседей", - заявил Хантсман.
Он добавил, что прогресс в отношениях невозможен до урегулирования ситуации на Украине с полным выполнением Москвой минских договоренностей, которые требуют передать Украине контроль за границей в районе Донбассе, де-факто вернув самопровозглашенные республики под контроль украинских сил.
Как отмечает USA Today, Хантсман считает, что самым эффективным способом оказать давление на Россию будет ударить по ее возможностям экспортировать энергоносители.
Поскольку более 50% всей торговли РФ приходится на продажу в Европу нефти и газа, США должны "наказать" Кремль "там, где это больнее всего", считает посол. Вашингтон, по его мнению, должен работать с союзниками с тем, чтобы заместить часть российских поставок в ЕС американскими.
"У нас есть достаточно сырья, чтобы отыграть часть доли на рынке", - цитирует Хантсмана USA Today.
Напомним, что развитие экспорта сланцевого газа, равно как и снятие ограничений на добычу сырья в США, было заложено в качестве одного и пунктов программы Дональда Трампа, которую тот опубликовал сразу избрания.
США нацелены на то, чтобы лишить "Газпром" монопольного положения на рынках Восточной Европы, в бывших странах советского блока, заявил Трамп в ходе визита в Варшаву в июле. Там же была запущена "Инициатива трех морей" - проект с участием 12 стран Евросоюза, который включает строительство терминалов по приему сжиженного газа а также системы газопроводов-коннекторов, по которым топливо будет поступать в Восточную Европу, Болгарию и Прибалтику.
Поставки американского СПГ на экспорт, которые в "Газпроме" объявили в 2013 невозможными, выросли с начала прошлого года в 5 раз - и составили почти 5 млрд кубометров по итогам первого квартала. План американского Минэнерго предполагает их рост еще вдвое - к концу 2019 года Штаты планируют экспортировать 30 млрд кубометров в год.
К 2021-му году, как планирует ведомство, будет построено еще 4 терминала по экспорту сжиженного газа на Восточном побережье США, после чего объемы поставок увеличатся в разы.
"Верхнюю границу объёмов экспорта СПГ из США на среднесрочную перспективу можно оценить по мощности строящихся заводов - пока это около 90 млрд кубометров в год в пересчёте на газообразное топливо", - говорит аналитик Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Александр Собко.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить