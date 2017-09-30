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Все про:отставка (2377) растрата (127) самолет (2277) США (13513)

 Министр здравоохранения США Прайс ушел в отставку из-за обвинений в растрате

прайс

Министр здравоохранения и социальных служб США Том Прайс подал в отставку из-за обвинений в слишком частых полетах на частных самолетах за бюджетные средства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Прайс неоднократного использовал для путешествий, связанных с работой, дорогие частные авиарейсы вместо обычных коммерческих. По оценкам американских СМИ, он потратил на перелеты 400 тыс. долларов из федерального бюджета.

За день до сообщения об отставке Прайс предлагал возместить бюджету небольшую часть этих расходов и извинился за 26 частных рейсов, совершенных с мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики разоблачили руководителей госпредприятия из Донецкой области, растративших почти 35 млн грн

В США чиновники, деятельность которых не связана с национальной безопасностью, должны использовать для рабочих поездок коммерческие рейсы.

Том Прайс стал министром в феврале 2017 года, его кандидатура была внесена ​​в Сенат президентом Дональдом Трампом. До того он был конгрессменом от штата Джорджия и работал хирургом-ортопедом.
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сам поймал на воровстве,или вана рассказала?
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Не тупи, рыгобот. Воруют у нас везде, а в медицине так аж дым стоит.
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все знают что у вас везде воруют...а вы все равно-путей его зовете вместо всемирно принятого погоняла
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не думаю шо супрун ворует..может и могла бы.. но не умеет..не наша она..ох не наша))
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А коли вже відьму Супрун витурять з МОЗу за бездіяльність і розвал системи медичного обслуговування?
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у нас всю рыго-шоколадную шоблу в растратах обвиняют, никто и не думает из-за этого уходить в отставку.
смеялись они над министром здравоохранения США
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Не удивляюсь никапельки!
А вот где удивлён, так это стойкости нашего министра МО!!!

P.S. Помните лося-нарушителя, так вот - от него быстрее можно получить заявление о нарушении границ склада! Письменное!!!
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Ну що, завтра Кабмін у відставку. Та і всю Раду під сраку по домах. До речі - ніхто й не помітить, що люди пішли. Лише бюджет наповниться й корупції менше стане.
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куйня яка..."растрата" ...лохи вони там в Америці ...але дивно ...в Америці за розтрату у відставку женуть а для "українських" живущихпановому паразитів шлють кредити навіть знаючи що ті будуть тут розікрадені ...подвійні стандарти ...своїх виганяють (а можуть й посадити) а "папуасів" заохочують ...
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кому ? якщо ви помітили що всі високорозвинені країни мають низький рівень коррупції і дуже жорстко борються з нею на своїй території а до країн третього світу ставлення інше ...йде постійне кредитуваня через різні структури коррумпованих режимів Україна як приклад дуже гарно підходить Ви б позичили гроші сусіду знаючи що він просадить їх у казино ?
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це світовий порядок. тримають дебілів на фінансовому повідку. і те що дебіли - також вигідно, - легше команд слухають як власного розуму не має.
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Так Украинских чиновников за массшатбное ограбление Украинского Народа нужно просто расстреливать в ихних дворцах
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Наши олигархи из 90-х думают, что взяли власть в Украине за яйца ? Ну-ну, посмотрим как они будут корчится под французской матушкой Гильотиной на Майдане.
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И по американским тоже. Та воров сажали в тюрьму, а теперь, как в РФ - отставка. Хера се, пришёл ты на склад сторожем, вынес на миллион, а тебя просто уволят? Та ща, а в среде богатеев вот так. Может потом другое место подыщут. Меняется США.
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Жизнь в Резервации‏ @CleanAuthoritie

Кроме того, в 500 тысяч долларов обошлись полеты Тома Прайса на военном самолете Пора уже и нашим подумать об отставке! Кличко, Порошенко...
Министр здравоохранения США Прайс ушел в отставку из-за обвинений в растрате - Цензор.НЕТ 1750
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а нужно то всего на 1 месяц ввести смертную казнь..в Китае не проходит..в Параше не проходит..а вот у нас думаю самое то - ПРОЙДЁТ!!!
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Какой тупой министр, а как же свалить все на папередников и войну?
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дык не в кацапурии живет .там такое не проходит.
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Читаю новости и ловлю себя на мысли, что Украина при Барыге всё больше становится похожа на кацапстан.
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400 тысяч долларов... Это ж на чем он летал? За такое бабло, в Штатах, он должен был вовсе не приземляться, а дозаправляться в воздухе. Это- не наше МАУ, с его гангстерскими расценками.
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А нашу Панамскую свинью ни Иловайски с Дебальцево, ни офшорные скандалы не берут...
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Почему меня должны интересовать офшоры не украинского президента, а главы другого государства? Так сложно до этого додуматься тебе?
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Рыжий набрал себе команду из своих друзей-единомышленников. А теперь удивляется,шо почти все они - продажные шкуры,предатели и жулики. Шо там народная мудрость говорит за "скажи мне,кто твои друзья....."?
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Есть поговорка. Рекомендую, моя любимая: "Скажи мне кто твой друг... И оба идите нафуй!" Прекрасно, правда?!
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Рыжий приплаченный гондон Федеративной Бензокачалки идиот рыжий и он не понимает, во что ему выльется дружба с кацапской Сатаной ленинградского разлива.
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У нас, в Украине, люби друзи президента если спиздили пару десятков миллиардов евриков у украинского народа, то сразу президент отвечает, что такого не может быть.
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Странно. Вот у нас любой министр вместо отставки держался б зубами за место у кормушки и кукарекал что его притесняют на почве политической ненависти. Потом б проплатил суд, если нужно залог в несколько млн. с наворованого и судился лет так 5. В итоге украл б еще несколько десятков млн. и уехал жить на вторую родину в Израиль, ну или на худой конец в европку.
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так в Украине министры ничего делать не умеют, кроме воровать. Некуда идти. А в США министр - это работа.
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цензору совсем неочем писать ? а че непишет как в военноморской академии курсантов плесневелой дертью кормят
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Завтра напишут. Не раз замечал, что отстают на полсуток от инфорезиста, может боятся фейка и проверяют инфу.
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"Плесень не уехала": курсант ВМС показал ужасающие фото обеда в институте
30 сентября 2017, 18:06 Читать новость на украинском " Обозреватель"
В Институте военно-морских сил Украины кормят едой, на которой видна плесень.
Об этом на своей странице в Facebook написал один из курсантов James Artur.
"За три года в Военно-морском институте прошло множество проверок - проверяющие ничего не замечают. Всегда сложно доказать, что с "едой" что-то не так, а одних фото мало. И вот вчера только уехала новая проверка, я специально сфотографировал то, что мы ели до проверки и после. Как видим, плесень не уехала вместе с проверкой, да и каша вкуснее не стала", - написал курсант.
По его словам, проверяющим стол накрывали отдельно и они не питались тем, чем кормят учащихся.
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"Третий год мы пытаемся что-то поменять, но не выходит, система на месте, а люди все так же едят отбросы... Неужели так сложно иногда класть больше сахара, а не давать чай? Делать нормальные томатные пасты, а не простите, черти что коричневого цвета, при этом яростно доказывая, что это Томатная паста... У меня собака и кошка лучше едят. Сыр с плесенью, хлеб, каша как свиньям, лично я такие отбросы в 21 веке есть не собираюсь, как и многие мои товарищи", - добавил боец.
Он добавил, учащихся третий год подряд кормят "комбикормом".
"После наших жалоб в первую очередь ищут "стукача", а не пути решения проблемы. Для руководства академии поиски несогласных всегда первоочередная задача, чем решение проблемы. Главное, чтобы никто рот не открывал", - считает курсант.
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Новый посол США призывает "наказать" Россию газом

Сенат США на слушаниях в четверг утвердил кандидатуру Джона Хантсмана на пост нового посла в РФ.
Против Хантсмана, мормона и миллиардера, начавшего карьеру помощником по персоналу в администрации Рональда Рейгана и дослужившегося до должности посла в Сингапуре в начале 1990х, не было подано ни одного голоса.
В ходе своего выступления Хантсман назвал Россию "крупнейшим вызовом" для внешней политики США и констатировал "отсутствие иллюзий" относительно того, что проблема отношений с РФ может быть легко решена.
"Несомненно то, что российское правительство вторгалось в американские выборы в прошлом году. Россия продолжает угрожать стабильности в Европе, в том числе нарушать суверенитет и территориальную целостность своих соседей", - заявил Хантсман.
Он добавил, что прогресс в отношениях невозможен до урегулирования ситуации на Украине с полным выполнением Москвой минских договоренностей, которые требуют передать Украине контроль за границей в районе Донбассе, де-факто вернув самопровозглашенные республики под контроль украинских сил.
Как отмечает USA Today, Хантсман считает, что самым эффективным способом оказать давление на Россию будет ударить по ее возможностям экспортировать энергоносители.
Поскольку более 50% всей торговли РФ приходится на продажу в Европу нефти и газа, США должны "наказать" Кремль "там, где это больнее всего", считает посол. Вашингтон, по его мнению, должен работать с союзниками с тем, чтобы заместить часть российских поставок в ЕС американскими.
"У нас есть достаточно сырья, чтобы отыграть часть доли на рынке", - цитирует Хантсмана USA Today.
Напомним, что развитие экспорта сланцевого газа, равно как и снятие ограничений на добычу сырья в США, было заложено в качестве одного и пунктов программы Дональда Трампа, которую тот опубликовал сразу избрания.
США нацелены на то, чтобы лишить "Газпром" монопольного положения на рынках Восточной Европы, в бывших странах советского блока, заявил Трамп в ходе визита в Варшаву в июле. Там же была запущена "Инициатива трех морей" - проект с участием 12 стран Евросоюза, который включает строительство терминалов по приему сжиженного газа а также системы газопроводов-коннекторов, по которым топливо будет поступать в Восточную Европу, Болгарию и Прибалтику.
Поставки американского СПГ на экспорт, которые в "Газпроме" объявили в 2013 невозможными, выросли с начала прошлого года в 5 раз - и составили почти 5 млрд кубометров по итогам первого квартала. План американского Минэнерго предполагает их рост еще вдвое - к концу 2019 года Штаты планируют экспортировать 30 млрд кубометров в год.
К 2021-му году, как планирует ведомство, будет построено еще 4 терминала по экспорту сжиженного газа на Восточном побережье США, после чего объемы поставок увеличатся в разы.
"Верхнюю границу объёмов экспорта СПГ из США на среднесрочную перспективу можно оценить по мощности строящихся заводов - пока это около 90 млрд кубометров в год в пересчёте на газообразное топливо", - говорит аналитик Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Александр Собко.
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Чоколадные холуи Пете на фейерверк на днюху 800 лимонов потратили, не только сами не уходят , еще под дурака косят и орут хрен нас выгоните
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинистр здравоохранения США Прайс ушел в отставку из-за обвинений в растрате
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