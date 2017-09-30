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Все про:МВФ (2461) Данилюк Александр (220)

 "В будущем мы не должны рассчитывать на МВФ", - министр финансов Данилюк

данилюк

В будущем Украине не следует рассчитывать на поддержку со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в интервью ZN.UA.

"Сейчас МВФ играет очень важную роль для развития Украины. Но также я понимаю, что в будущем мы не должны рассчитывать на МВФ. Это слабая позиция. МВФ не делает программ на 10 лет: они поддерживают страну в сложный период, чтобы она имела возможность выйти из кризиса, стабилизировать состояние экономики в тот момент, когда частные инвесторы страной не интересуются и нет никого, кто ее поддержал бы, и никакие инструменты, кроме финансирования МВФ, не работают. Но когда мы думаем о будущем, неправильно рассчитывать на поддержку МВФ. Зачем тогда стране правительство? Что мы здесь делаем?" - сказал он.

В то же время Данилюк отмечает, что программа МВФ - это индикатор для инвесторов (как для прямых, так и для тех, которые покупают украинские бонды).

По его словам, для финансирования дефицита бюджета Украина будет выходить на рынки заимствований, когда это будет нужно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ подтвердил намерение перечислить следующий транш после проведения пенсионной реформы, - Ложкин

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $16,75 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,6 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,6 млрд).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый - 3 апреля 2017 года.

Согласно новому графику дальнейших пересмотров экономической программы Украины, утвержденному советом директоров вместе с четвертым траншем, до конца 2017 года были запланированы три пересмотра: четвертый - в середине мая, пятый - в середине августа, шестой - в середине ноября. В случае успешного выполнения властями установленных программой требований Украина по итогам четвертого пересмотра может привлечь $1,907 млрд, по итогам пятого - $1,28 млрд, по итогам шестого - $1,28 млрд. В целом - около $4,46 млрд.

В 2018 году планируются остальные четыре пересмотра, по итогам которых Украина может привлечь около $955 млн. В целом - около $3,82 млрд.

Вместе с тем НБУ заявил, что в текущем году ожидается получение двух траншей от МВФ по программе EFF вместо ранее планировавшихся трех. Соответственно, центробанк снизил прогноз поступлений от фонда в 2017 году до $3 млрд. В то же время, как указывается в инфляционном отчете за июль, НБУ повысил сумму ожидаемых поступлений от МВФ в 2018 году до $4,5 млрд.
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Данилюк,так конечно нечего будет рассчитывать на МВФ,вы же у него кредитов понабирались столько что за 100 лет не отдать.Пустили целый народ по миру. Все разокрали,боеприпасы пустили на ветер,войну не прекращаете и с вами она будет вечно. В общем вас надо давно нах. в мусорку всех. Докерувались,бандюганы.
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Якщо в Україні подолати корупцію та вивести з "тіні" хоча б половину тієї економіки, що там знаходиться - ніякий МВФ буде не потрібний....................
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ну да...а еще построить дороги ,обновить парк транспорта и запустить кучу прибыльных предприятий.
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Так почему же у страны растут долги ??? Может воровать меньше нужно. Что обтерлось пальмовое ?
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работать чаще надо,сержик...и не выбирать тех ,кто тебя уж очень сильно хвалит .
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Работать В концлагере тоже работали по 16-18 часов и почему ьл жмурились тысячами. Не знаешь почему ?
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ты опять не понял...ты должен хотеть работать,а не из под палки как в концлагере.но я вижу-совсем не хочешь
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Да? Так почему же у нас миллионы заробитчан работают в Польше в рабских условиях ??? Там тоже ягель растет ?
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хотеть не вредно..только места все заняты
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ви дуже високої думки про ту тіньову економіку яка ще лишилася в Україні ...НЕМАЄ В УКРАЇНІ ЕКОНОМІКИ ...НІ "ТІНЬОВОЇ" НІ "СОНЯЧНОЇ"...БЮДЖЕТ "НАПОВНЮЮТЬ" З ТАРИФІВ+ ЯКІ ДІСТАЮТЬ З КИШЕНЬ НАСЕЛЕННЯ ... НАСЕЛЕННЯ БІЖИТЬ В СВІТ ЩОБ НАДІСЛАТИ ГРОШІ БАТЬКАМ -ДІТЯМ ЯКІ ТУТ ПРОСЯТЬ У ЗЛОДІЇВ "СУБСИДІЮ" ЯКУ ПЕРЕД ТИМ ВИТЯГНУЛИ У ЇХ З КИШЕНІ ЖИВУЩІЄПАНОВОМУ СУКИ
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Землю выкупят вместе с лесами и прощай "поддержка " МВФ!
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если бы чаще горели поля, дома и машины кормящихся с МВФ траншей, гляди бы и порядок в стране был! а то только голубые свои извращения защищают , не боясь получить по фэйсам.
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а мы как-то и в настоящем не особо рассчитываем, нам оттуда только отдавать, а судьба полученных траншей нам не известна.
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типа, когда свалят последние трудоспособные и останутся одни пенсы - мы вам напечатаєм?
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так понимаю, МВФ УЖЕ дал это понять просителям...
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Да мы и так живем без МВФ, это Данилюк и шоколадная компания без МВФ не может, вот и плачется.
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"В будущем мы не должны рассчитывать на МВФ", - министр финансов Данилюк.

Ну, дык, ясное дело. Ознакомившись с е-декларациями украинских чиновников, МВФ попросил у Украины транш в размере 25 млрд. долларов США.
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Лично мне и сегодня МВФ не нужен, толстопузы берут в долг у толстосумов, чтобы ВЫВЕСТИ БАБЛО В ПАНАМСКИЕ ОФШОРЫ, а потом нищеброды и их дети будут отдавать эти долги.
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нет, они их ещё переодолжат людям под 30%годовых, потом в офшоры уже чистые выведут, а правнуки как-то потом с мвф сочтутся
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Ой, а чем же тогда объяснять необходимость новых убийственных для народа лжереформ? А, наверное как в старину - "по просьбам трудящихся".
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Данилюк вами снова могут заинтересоваться в генпрокуратуре и повышение зарплат прокурорам уже не поможет.Слишком правильные высказывания.
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А і дійсно- а якого чорта ви всі там в уряді робите? Кишені набиваєте,ось що...
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Украли у Украинского Народа МИЛЛИАРДЫ денег - пытаются украсть Украинскую землю , украли пенсию у Украинцев и пытаются вешать дальше лапшу на уши -.этого данилюка ссуку расстрелять и кто набрал денег в долги расстрелять . денег этому бандитскому мвф не отдавать .
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Скорее всего наши барыги собираются сказать Нет МВФ потому, что создавать анти коррупционный суд и бороться с коррупцией не собираются. Для них это смерти подобно. А МВФ своих позиций не сдаст. Вот поэтому кредитам большой пи...
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мвф ващето на пенсионной реформе настаивает
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прымать нема кому рехформу..все в отпусках
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За решение вопроса оффшоров никто в стране браться не спешит.
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Так мвф и создало эти оффшоры , чтобы контролировать корупционеров всех стран по всему миру .А потом шантажируют этих всех чиновников и держат их на крючке .
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нетреба було брати ті кредити ввести купони як було раніше і все !
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Тезис верный, но это будущее наступит ишь тогда, когда барыги будут отлучены от власти
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боюсь, пока гречка по 30 за кило, никто их не отлучит
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ЕКСПОРТ ВІТЧИЗНЯНИХ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ЗРІС НА 81%

Про це під час міжнародної конференції швейцарсько-українського проекту «Створення системи контролю за безпечністю харчових продуктів на основі оцінки ризиків у циклі виробництва та збуту молочних продуктів в Україні» заявила заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова.
Молочна галузь є специфічною, соціально та економічно важливою в структурі АПК. Її потенціал наразі нереалізований, галузь знаходиться в стані трансформації і дуже важливо знайти правильні кроки, щоб надати потужний поштовх для її розвитку. Сьогодні ми вже маємо реальні зміни, такі як зміщення виробництва молока від господарств населення до сільськогосподарських підприємств, підвищення продуктивності корів, збільшення частки молока екстра-класу. Важливим є не тільки нарощення експорту, а в першу чергу забезпечення українського споживача продукцією належної якості. Тут налагодження контролю за якістю і безпечністю молочної сировини відіграє важливу роль, - каже Ковальова.
Наступного року уряд планує суттєво збільшити видатки на розвиток галузі тваринництва. На це бюджетом передбачено 2,3 млрд грн. З початку року виробництво молока на підприємствах збільшилася на 1,3% порівняно з 2016 роком, а в серпні зростання склало 3,6%. http://uprom.info/news/agro/eksport-vitchiznyanih-molochnih-produktiv-zris-na-81/
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Скіпальський і Маломуж: Порошенко - російський шпигун

Данелюк! Ти зовсім не готовий до довічного ув'язнення! Твої накрадені гроші нічого не варті. Зараз будуть зовсім інші цінності. Що можу тобі порадити? Ти сам себе загнав в те місце, де ти зараз. Міняйся. Повністю.
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ну да...а мо рф говорит,что муженко тоже .и требует его уволить
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откуда такие познания? ты вхож в кремлеские палаты?..хотя..даже бы не удивился= ))
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из статей на цензоре...буквально не далее чем двухчасовой давности.
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врать не надо...нехорошо это.и нечего завидовать,что украина проценты мвф отдает, а не раиське
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Не отдаст .Это всё агенты МВФ .-Их задача ввести Украину в долги и чтобы эта бандитская грабительская структура , которая грабит целые народы , поменяла бумажки под названием доллары на реальные активы - то есть - земля , энергоресурсы , человекоресурсы .
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МВФ організація яка кредитує коррупцію у країнах третього світу за для досягнення своєї мети Мета МВФ в Україні це українська земля і бажано без КАЗЛІВ ..."уряд"пейсорилих ударними темпами виконує поставлені задачі обкрадає знесилену державу розганяє по світу людей ... а тих хто залишився "опускає" своїми "реХформами" нижче плінтуса обкрадаючи їх "справедливими +" тарифами
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Для картинки /// Микро Фон ///

Ляксеич: а нафига нам шоколад! у нас его много.
Твитти: вот и я об этом же - посмотрел декларации чиновников - и денег у вас тоже много...

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Долго еще будем расхлебывать подвиги этих свино-реформаторов.
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Понятно, деньги МВФ не нужны. только в одном случае, если бы у нас министр финансов не "забывал" бы про пол лимона в Лондоне, и фабрики в Липецке не было и причем не одной.....
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Оффшоры придумал тот кто придумал доллар и кто печатает доллар - ФРС .уникальная шпионская система мирового масштаба , для контролирования всех корупционеров по всему миру во всех странах .И самое интересное что это знают все корупционеры .ФРС не мешает воровать деньги чиновникам в своих странах - воруйте - чем больше тем лучше .шантаж чиновников окружения путина подтверждение этому . Я уже не говорю о других мелких странах .
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там еще слов Обамы не хватает...Петя крут..Он так крут..Ну, епт, просто крут
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"В будущем мы не должны рассчитывать на МВФ", - министр финансов Данилюк
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