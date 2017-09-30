 "В будущем мы не должны рассчитывать на МВФ", - министр финансов Данилюк

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в интервью ZN.UA.
"Сейчас МВФ играет очень важную роль для развития Украины. Но также я понимаю, что в будущем мы не должны рассчитывать на МВФ. Это слабая позиция. МВФ не делает программ на 10 лет: они поддерживают страну в сложный период, чтобы она имела возможность выйти из кризиса, стабилизировать состояние экономики в тот момент, когда частные инвесторы страной не интересуются и нет никого, кто ее поддержал бы, и никакие инструменты, кроме финансирования МВФ, не работают. Но когда мы думаем о будущем, неправильно рассчитывать на поддержку МВФ. Зачем тогда стране правительство? Что мы здесь делаем?" - сказал он.
В то же время Данилюк отмечает, что программа МВФ - это индикатор для инвесторов (как для прямых, так и для тех, которые покупают украинские бонды).
По его словам, для финансирования дефицита бюджета Украина будет выходить на рынки заимствований, когда это будет нужно.
Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $16,75 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,6 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,6 млрд).
Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.
После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый - 3 апреля 2017 года.
Согласно новому графику дальнейших пересмотров экономической программы Украины, утвержденному советом директоров вместе с четвертым траншем, до конца 2017 года были запланированы три пересмотра: четвертый - в середине мая, пятый - в середине августа, шестой - в середине ноября. В случае успешного выполнения властями установленных программой требований Украина по итогам четвертого пересмотра может привлечь $1,907 млрд, по итогам пятого - $1,28 млрд, по итогам шестого - $1,28 млрд. В целом - около $4,46 млрд.
В 2018 году планируются остальные четыре пересмотра, по итогам которых Украина может привлечь около $955 млн. В целом - около $3,82 млрд.
Вместе с тем НБУ заявил, что в текущем году ожидается получение двух траншей от МВФ по программе EFF вместо ранее планировавшихся трех. Соответственно, центробанк снизил прогноз поступлений от фонда в 2017 году до $3 млрд. В то же время, как указывается в инфляционном отчете за июль, НБУ повысил сумму ожидаемых поступлений от МВФ в 2018 году до $4,5 млрд.
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Ну, дык, ясное дело. Ознакомившись с е-декларациями украинских чиновников, МВФ попросил у Украины транш в размере 25 млрд. долларов США.
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Денег больше не дадим
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невже?!
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Про це під час міжнародної конференції швейцарсько-українського проекту «Створення системи контролю за безпечністю харчових продуктів на основі оцінки ризиків у циклі виробництва та збуту молочних продуктів в Україні» заявила заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова.
Молочна галузь є специфічною, соціально та економічно важливою в структурі АПК. Її потенціал наразі нереалізований, галузь знаходиться в стані трансформації і дуже важливо знайти правильні кроки, щоб надати потужний поштовх для її розвитку. Сьогодні ми вже маємо реальні зміни, такі як зміщення виробництва молока від господарств населення до сільськогосподарських підприємств, підвищення продуктивності корів, збільшення частки молока екстра-класу. Важливим є не тільки нарощення експорту, а в першу чергу забезпечення українського споживача продукцією належної якості. Тут налагодження контролю за якістю і безпечністю молочної сировини відіграє важливу роль, - каже Ковальова.
Наступного року уряд планує суттєво збільшити видатки на розвиток галузі тваринництва. На це бюджетом передбачено 2,3 млрд грн. З початку року виробництво молока на підприємствах збільшилася на 1,3% порівняно з 2016 роком, а в серпні зростання склало 3,6%. http://uprom.info/news/agro/eksport-vitchiznyanih-molochnih-produktiv-zris-na-81/
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Данелюк! Ти зовсім не готовий до довічного ув'язнення! Твої накрадені гроші нічого не варті. Зараз будуть зовсім інші цінності. Що можу тобі порадити? Ти сам себе загнав в те місце, де ти зараз. Міняйся. Повністю.
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Ляксеич: а нафига нам шоколад! у нас его много.
Твитти: вот и я об этом же - посмотрел декларации чиновников - и денег у вас тоже много...
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