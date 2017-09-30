 Осужденный оккупантами Умеров: "Я определенно не буду делать никаких призывов к помилованию"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом он заявил в интервью The Guardian.
"Существует мало надежды на справедливость через официальную апелляцию, и я определенно не буду делать никаких призывов к помилованию", - сказал он, добавив, что не хочет умолять своих угнетателей.
Кроме этого, политик подчеркнул, что не сожалеет о том, что не убежал из Крыма, когда был шанс. "Даже если бы кто-то дал мне безопасный коридор, чтобы уйти сейчас, я бы не согласился", - сказал он.
Напомним, суд в оккупированном Крыму приговорил Умерова к двум годам колонии и запретил заниматься общественной деятельностью в течение двух лет. Его обвинили по ст. 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ).
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