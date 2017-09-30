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 Политика Украины
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 Трамп назначил Тиллерсона ответственным за выполнение санкций против РФ

тиллерсон

Президент США Дональд Трамп утвердил распределение функций и полномочий между государственным секретарем, министром финансов и руководителем национальной разведки по выполнению санкций, которые были введены из-за агрессии России в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом сообщается в меморандуме на сайте Белого дома.

Согласно документу, Трамп делегировал Тиллерсону определенные функции и полномочия для выполнения закона о санкциях 2017 года, закона о поддержке свободы Украины от 2014 г. и закона о поддержке суверенитета, целостности, демократии и экономической стабильности Украины от 2014 года.

Выполнять свои функции Тиллерсон будет в согласовании с министром финансов США Стивеном Мнучином и руководителем национальной разведки США Дэном Коутсом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Меркель занимает предельно четкую и жесткую позицию относительно санкций", - Волкер

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект о новых санкциях против России, который ранее был утвержден Конгрессом. Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.
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я бы удивился, если бы после иловайска и 4х складов это гавно еще и про кацапов промолчало. по нему гыляка давно плачет.
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это тот редкий случай когда мордовская военная орда озвучивает желание народа Украины. Но почему только мужеложенка? а где требование русни уволить безальтернативного кудрявца? или он для удмуртов адиннарот и тамжынашлюдь?
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Александр Сотник: Тупиковый путь Путина

Нет ни целей, ни перспектив. Есть только понимание, что будет очень плохо. И пусть это «плохо» наступит не сегодня, а когда-нибудь потом


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Сергій Стерненко
8 год ·

В цей день, три роки тому, Одеса привітала Дмитро Ярош з днем народження, зробивши презент у вигляді трохи видозміненого Шуфрича.Минув час, але бажання побачити знову Нестора Івановича у одеситів тільки зросло.Трамп назначил Тиллерсона ответственным за выполнение санкций против РФ - Цензор.НЕТ 9952
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Подобную процедуру нужно проводить массово и систематически.
А то шо одному шуфричу подфартило.
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Из тех гнид, что остались в Украине -- жаль, только ему...
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Эта шуфричская ублюдочная тварь уже по телеканалам ходит и рассказывает как Украине нужно жить .
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У Бондаренчихи неприкрытого украинофобства в разы больше... Хотя я телик не смотрю и не знаю как она там часто бывает, но в Украине и Московии чувствует себя уж очень вольготно...
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аллегория не очень ..кольцо имело огненній финал..
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Трамп назначил Тиллерсона ответственным за выполнение санкций против председателем ликвидационной комиссии РФ.
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это мы будем посмотреть после 2018... а там прокурор трампону в дело подошьёт.
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Официально у Путина рост --170 см , а у Медведева --159 см --- а на всех фото Путин всегда по ухо Медведеву !!! Загадка Путина -- метр 70 --а смотрится на 150 см в прыжке . Вот такая всегда Россия -- сам как Жучка -- а грудь раздувает -- минимум на стафорда .Зачем ? не пойму ?
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Модератор, вы полагаете, что рекс не козел в санкционном огороде? Если не разделяете эту точку зрения, то для чего в принципе стирать коменты?
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санкції, які були введені в Україні через агргесію Росії. Якось криво звучить. Чи проти України санкції, чи як то розуміти. Мабуть санкціями можна вважати те, що Україні заборонено допомагати зброєю. То виходить що Україна під санкціями.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрамп назначил Тиллерсона ответственным за выполнение санкций против РФ
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