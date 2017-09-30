 Трамп назначил Тиллерсона ответственным за выполнение санкций против РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом сообщается в меморандуме на сайте Белого дома.
Согласно документу, Трамп делегировал Тиллерсону определенные функции и полномочия для выполнения закона о санкциях 2017 года, закона о поддержке свободы Украины от 2014 г. и закона о поддержке суверенитета, целостности, демократии и экономической стабильности Украины от 2014 года.
Выполнять свои функции Тиллерсон будет в согласовании с министром финансов США Стивеном Мнучином и руководителем национальной разведки США Дэном Коутсом.
Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект о новых санкциях против России, который ранее был утвержден Конгрессом. Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.
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Нет ни целей, ни перспектив. Есть только понимание, что будет очень плохо. И пусть это «плохо» наступит не сегодня, а когда-нибудь потом
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8 год ·
В цей день, три роки тому, Одеса привітала Дмитро Ярош з днем народження, зробивши презент у вигляді трохи видозміненого Шуфрича.Минув час, але бажання побачити знову Нестора Івановича у одеситів тільки зросло.
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А то шо одному шуфричу подфартило.
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ответственным за выполнение санкций противпредседателем ликвидационной комиссии РФ.
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