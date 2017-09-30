EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Происшествия
  1561  14
Все про:Азовское море (141) рыбаки (141) Донецкая область (4718) ГСЧС (1452)

 В Азовском море третьи сутки ищут рыбаков, пропавших из села у линии разграничения

спасатель

В Донецкой области продолжаются поиски рыбаков, которые вышли в открытое море и не вернулись.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, 28 сентября в 15:46 из полиции поступило сообщение о том, что из села Бердянское (Волновахский район) в 7:30 в открытое море на легкомоторной лодке вышли трое рыбаков. Около 12:00 лодка исчезла за горизонтом.

О происшествии были проинформированы морские спасательные службы и Государственная пограничная служба, так как Бердянское расположено в непосредственной близости от линии разграничения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое рыбаков утонули на Каховском водохранилище, - ГСЧС

По состоянию на 30 сентября продолжаются поисково-спасательные работы в акватории Азовского моря и вдоль побережья.

Всего к поискам привлечены 9 человек и 3 единицы техники.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Скоро в азиатских новостях появится украинская дрг из трёх человек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут безусловно дело грязных клешен кацапских живодёро-оккупантов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Подались у кацапські води по рибу. Колись вже було таке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Волновахский р-н не имеет выхода к Азовскому морю. Может, одна из реформ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лугандонци просят огня,газа, бензина, соляры и гімна от самого путіна. что-бы вонял козёл козлом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чепуха, о линии разграничения. Была реально штормовая погода. Я сам видел море. Не менее 5-6 баллов. А эти придурки- вылезли, в море, на лодочке. Ну и всё. 22, 26 лет им. Было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Риболови стали жертвами своєї легковажності. Яка може бути риболовля під боком у сєпарів???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трос сорвало на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду - понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу. Оглянулись, стали кричать, а его уже нет. Три дня его искали, улицу его именем назвали…
Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно. (с) М. Жванецкий
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Азовском море третьи сутки ищут рыбаков, пропавших из села у линии разграничения
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти