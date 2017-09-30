 В Азовском море третьи сутки ищут рыбаков, пропавших из села у линии разграничения

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, 28 сентября в 15:46 из полиции поступило сообщение о том, что из села Бердянское (Волновахский район) в 7:30 в открытое море на легкомоторной лодке вышли трое рыбаков. Около 12:00 лодка исчезла за горизонтом.
О происшествии были проинформированы морские спасательные службы и Государственная пограничная служба, так как Бердянское расположено в непосредственной близости от линии разграничения.
По состоянию на 30 сентября продолжаются поисково-спасательные работы в акватории Азовского моря и вдоль побережья.
Всего к поискам привлечены 9 человек и 3 единицы техники.
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Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно. (с) М. Жванецкий
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