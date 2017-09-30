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Все про:КНДР (375) США (13513) ядерное оружие (524) Тиллерсон (166)

 США открыли прямой канал связи с КНДР, - Тиллерсон

парад кндр

Соединенные Штаты открыли прямой канал связи с Северной Кореей и изучают вопрос: заинтересован ли режим Ким Чен Ына в продолжении переговоров по отказу от своего ядерного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который сейчас находится в Пекине, Вашингтон стремится к сотрудничеству с Китаем в рамках кампании "максимального давления" на КНДР.

"Мы изучаем ситуацию, подождите и увидите", - сказал Тиллерсон журналистам после переговоров с китайскими официальными лицами. - "Мы задаем вопросы. Мы имеем каналы коммуникаций с Пхеньяном. Мы не в ситуации темноты, потери связи. У нас есть два-три канала, открытых для Пхеньяна".

На фоне обострения напряженности на Корейском полуострове Тиллерсон встретился с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы обсудить ядерную программу КНДР, вопросы двухсторонней торговли и подготовки к первому, намеченному на ноябрь, визиту президента США Дональда Трампа в Китай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы полностью готовы к военному решению конфликта с КНДР, - Трамп

Ранее в субботу Тиллерсон встретился с членом Госсовета КНР Ян Цзечи и министром иностранных дел Ван И.
США тесно сотрудничают с китайской стороной по вопросу приверженности Пекина политике санкций: прекращения импорта северокорейского угля, железной руды, свинца и морепродуктов.

Полный запрет Китая на импорт этих товаров может значительно снизить доходы Северной Кореи в этом году. По данным Госдепартамента США, Северная Корея получила 1,5 млрд долларов от экспорта этих товаров в Китай в 2016 году.

КНР является главным торговым партнером Северной Кореи. Вашингтон считает, что твердая позиция Китая по вопросу санкций является ключевой в вопросе прекращения доступа Пхеньяна к получению твердой валюты.

Вместе с тем директор программы Азии в международном Фонде Карнеги Дуглас Паал полагает, что влияние Китая на Северную Корею ограничено.

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"Север очень неохотно принимает инструкции от Китая. Он будет использовать все, что может получить от Китая, но не ищет политического руководства из Китая. Так что это проблема, по которой нам (США и Южной Корее) придется напрямую работать с Северной Кореей, по мере того, как мы будем двигаться вперед", - сказал Паал
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Интересно, если Штаты уговорят Ына сдаться, в обмен на продовольствие и технологии, насколько сильно рванут пердаки в кацапстане?!
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или общение будет проходить через один из порно live сайтов???
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он еще и бургері полюбляет и бухло европейское лакает не хило..
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Тю. А я то ИНЕТ рою, придурок. Всё жду продолжения заяв Трамп/Ин. А они во как, уже без Твиттера собачатся, по защищенному каналу. Пар выпускают-с-с-с... Ню-ню... Бред какой-то, честно говоря.
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плохой мир лучше доброй войны...пусть говорят пока есть такая возможность.
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Та оно- несомненно. Тока на кой хрен сразу было бы не организовать нормальный диалог, а не вываливать на наши уши эту развесистую лапшу. В виде Ядерной Войны вот-вот...
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а кто сказал что и сейчас "нормальный диалог"???там его не было никогда да и вряд ли будет.просто идет выяснение отношений тет-а-тет.без посредников-китайцы по ходу сами не контролируют уже этого полудурка опухшего.понятно что войны хотят избежать потому и ведут терки.
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Я сказал! И повторяю, на этот раз- специально для вас: это и есть- нормальный диалог. И мне- плевать, о чем они болтают. А развесистая лапша, из Твитера , на мои уши- мне не нужна. Это- просто лапша. Потому и организовали этот канал, бо Цирк стал очевиден даже для папуасов, в джунглях Ганы. А вам как? Не очевиден? Странно.
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Надо только ликвидировать єту кроваво-комунячую узкоглазую жирную крісу К.Ч Іна.
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Вот это был бы неплохой такой канал связи с Ыном.
США открыли прямой канал связи с КНДР, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 7781
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Клёво! Но в любом случае, моё мнение, если еще есть место диалогу - его нужно вести
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Схоже - "чучхе" непогано віддуплили "піндосів".........................
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как же ты ласково называешь своих братьев - "ЧУЧХЕ"...
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открыли канал... канализационный... и трансируют им туда всё, что о них думают
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Кацапи окучували чучхе, окучували, окучували... а штати прийшли і тупо заплатили за майбутній врожай.
Як там ваші перукарі, Володволодимч? Вже побрили вашу "геніальну" голову?
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Я уже писал, что Ын не дурак - пошантажирует штаты, добьется своего...
А расею кинет...
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Вот что значит наличие ЯО. А в Украине видно, что значит амеровский мумурандум!
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Мовчить. Бо нас звинуватять ще й поставках ядерної зброї. Ви ж дебіл? Так? І я дебіл. А зброю продають у заборонені країни від нашого імені
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рашисты из мацквы радуются тому , что толстожопый ким бодается со Штатами забывая при этом что их раша граничит с северной кореей. а ведь в случае заварухи ядерной приморскому и хабаровскому краям а также амурской области и их населению наступит трындец!!! правильно лаврушка говорил - дебилы бля!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША открыли прямой канал связи с КНДР, - Тиллерсон
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