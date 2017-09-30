 Заявления террористов о якобы обстреле оккупированного Докучаевска со стороны ВСУ - дезинформация, - штаб АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.
По информации СЦКК, недавно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в подконтрольном ОРДО Докучаевске повреждения отеля "Мечта" (улица Независимости, 16) и соседнего дома. По оценке наблюдателей, повреждения возникли в результате обстрелов из 30-мм пушек БМП-2 с западного и южного направлений.
Ранее представители российской стороны СЦКК заявляли, что это произошло в результате обстрела с позиций Вооруженных сил Украины из 120-мм минометов и 73-мм пушек БМП-1, а уже через сутки они говорили о 30-мм пушках БМП-2.
"Ближайшие позиции ВСУ расположены на удалении более 4-5 км. При этом к западу от поврежденных зданий позиции ВСУ закрывает террикон, доступ на вершину которого возможен только с направления, где расположены позиции НВФ ОРДО. В то же время максимальная дальность выстрела 30-мм пушки БМП-2 составляет 4 км, что исключает причастность ВСУ к этим событиям", - подчеркивает украинская сторона СЦКК.
974 8
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
В жилище наемника "ДНР" под Бахмутом найдены гранатометы, гранаты и патроны. ФОТОрепортаж(0)
Из-за обстрелов на Донбассе сегодня 2 бойца ВСУ травмированы, 1 ранен(10)
На границе с РФ на Донбассе фиксируется увеличение количества наемников и транспорта из России, - СЦКК(27)
Россия пытается избежать ответственности за инциденты с безопасностью наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, - МИД(33)
Пять районов Донецкой области третьи сутки остаются без воды(0)
"Российская агрессия против Украины требует интенсификации работы", - СНБО о Концепции реформирования в условиях ЧП и в особый период(10)
"Я разочаровался", - террорист "ДНР" сдался СБУ. ВИДЕО(37)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить