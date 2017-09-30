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 Заявления террористов о якобы обстреле оккупированного Докучаевска со стороны ВСУ - дезинформация, - штаб АТО

обстрел боевик белое

Заявления российской стороны СЦКК о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы обстреляли Докучаевск (Донецкая область), не соответствуют действительности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.

По информации СЦКК, недавно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в подконтрольном ОРДО Докучаевске повреждения отеля "Мечта" (улица Независимости, 16) и соседнего дома. По оценке наблюдателей, повреждения возникли в результате обстрелов из 30-мм пушек БМП-2 с западного и южного направлений.

Ранее представители российской стороны СЦКК заявляли, что это произошло в результате обстрела с позиций Вооруженных сил Украины из 120-мм минометов и 73-мм пушек БМП-1, а уже через сутки они говорили о 30-мм пушках БМП-2.

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"Ближайшие позиции ВСУ расположены на удалении более 4-5 км. При этом к западу от поврежденных зданий позиции ВСУ закрывает террикон, доступ на вершину которого возможен только с направления, где расположены позиции НВФ ОРДО. В то же время максимальная дальность выстрела 30-мм пушки БМП-2 составляет 4 км, что исключает причастность ВСУ к этим событиям", - подчеркивает украинская сторона СЦКК.
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І можна побачити як у ваш будинок потрапляє снаряд.
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там дешевле чем у нас. а так же взятки в разы меньше практикуются, судя по ВУЗам.
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я знову ж, в 1652-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗаявления террористов о якобы обстреле оккупированного Докучаевска со стороны ВСУ - дезинформация, - штаб АТО
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