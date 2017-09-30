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Все про:коммунизм (300) Польша (4113) спецслужбы (357)

 Власти Польши до минимума урезали пенсии бывшим работникам спецслужб ПНР

коммунизм

В Польше с 1 октября вступает в силу закон, по которому до минимума снизят пенсии и соцпособие функционерам спецслужб, работавшим в органах безопасности в Польской народной республике с июля 1944-го по июль 1990 года.

Таким образом, пенсия и соцпособие будут урезаны почти 39 тысячам работников спецслужб ПНР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Также читайте: Польский Сенат утвердил закон о запрете пропаганды коммунизма

Это решение вступает в силу на основании закона об очищении страны от влияния и привилегий функционеров спецслужб коммунистической Польши.

Многие из лиц, которые попали в перечень этих 39 тысяч человек, не согласны с этим решением, и готовят, или уже подали иски в суды и другие инстанции Польши о нарушении их прав. В частности, около 3 тыс. человек уже подали заявления об исключении себя из списков для Фонда социального страхования, подготовленных Институтом национальной памяти Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине теперь невозможны коммунистические партии и появилась возможность трибунала над коммунизмом по образцу Нюрнбергского, - Вятрович

В то же время, в офис спикера гражданских прав Польши поданы около 1,4 тыс. заявлений от лиц, которые считают, что эти действия польской власти являются нарушением их прав.
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Польский минимум выше украинского максимума...
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А их что - даже ещё не расстреляли?? В Раше бы с такими не цацкались...
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Зато наши сбушники сейчас пошли на повышение. Но это те, кто не сбежали в Крым или не стали юристами и адвокатами. Или не перешли в службы безопасности киевских коммерческих структур с донецкими корнями.
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И кого в раше расстреляли? Наоборот памятники Дзержинскому восстанавливают.
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ПНР - нищее государство..не у всех даже были телевизоры..нормальных продуктов купить было нереально..и они им еще пенсии выплачивали
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молодцы поляки. Когда у нас начнут ущемлять продажную шыкаладную пенсогэбню?
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лет через 20. В СБУ, ВР, МО и сейчас полно агентуры КГБ-ФСБ. Ничего не утверждаю, но тот же Муженко выпускник Ленинградского высшего общевойскового командного училища ВС СССР. И первые годы службы провел в Закавказском военном округе
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Поляки гуманисты. Тех кто преданно служил восточному оккупанту в ущерб национальным интересам, надо сажать еще в 90-х годах
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39 тысяч человек? 39 тысяч судов? Сколько тысяч лет?
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прекрасно. это палачи хуже эсэсовцев и гестаповцев и тонтон-макутов
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та какие там палачи... куклы на веревочках
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А вот многие бывшие (?) сотрудники СБУФСБ по совместительству из Донбасса сейчас в Киеве. Их не коснулись тяготы переселения из зоны войны, они комфортно устроились в столице, обзавелись жильем, многие перешли (теперь уже официально) на службу в коммерческие структуры одного любителя футбола.
И примечательно, что сегодняшнее руководство СБУ никак не вспоминает проказы рыцарей незримого фронта, как будто не было в Донбассе ни предателей, ни двурушников. Ни, тем более, содержанцев у местных князьков из партии регионов. Всех поняли и всех простили.
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У нас все заебись.Нквдешники и мусора авакяна ,получают все по полной.На парадах как "ветераны" регулярно работают.
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Посмотрите на гройсмсана и скажите, какие проблкмы его волнуют?
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а тем временем совковая нечисть в Украине получает пенсии за расстрел людей в Чехословакии, Венгрии, Польше, Прибалтике и т.д.
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поляки красавцы - польское кгб рыдает...
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А у нас гоняются за нквдешниками -убийцами чтобы добавить пенсию да побольше. Потому что как были краснопузые у власти так и остались.Комсомолец тигипко банк покупает а должен давно сидеть мразь.
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помню как мы с серегой на последнем с'езде ЛКСУ "зажгали"...серега! помнишь нам шампунь и мыло дефицитные раздавали??
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Ты тоже банк купил или так и остался у сереги в шестерках как обещал на приеме в комсомол?
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та не...сереге я ничего "не обещал", да и с 1991 года наши дорожки разошлись кардинально!
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что серега то, что ты назвал, истинная правда. а вот, что он мне дружбан - наглая ложь. кстати на том с'езде зажигали еще такие кадры как шлапак(первый секретарь львовского обл лксму), а одним из "керевникив" в этом дурдоме был небезысвестный толик матвиенко(ну у которого в декларации церковь записана)!
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победяли их всегда..ну 1 раз с пендосской, как вы говорите, помощью повезло
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У 1480 році татари самі покинули Московький улус. А у 1380-му війська Донського билися на боці Орди. Вчи історію.
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За такие речи пора бы вас с сайта выставить.
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Та да, украинцы не знали, прибалты не знали, фины не знали, все народы поволжья, сибири, все народы кавказа, казахи, средняя азия. Да устану перечислять всех кто вас, сук, не знал.
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жыдоугрофинобуряты,называющие себя русскими,никакого отношения к русичам и словянам не имеют...так шо вернуть вы можете токо лишнюю хромосому мамке своей.
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https://storage5.censor.net.ua/proxy/U2FsdGVkX18x3ULJ5Vj6gctsMBPK_cbx3Zy5mr7ikouNQUQa6LkQUr7un6kE-uIJBntygMAVdxOM04VO9-RAfGVpWCvHtKgD
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Татышо????? Та самая ымперия,которая сдохла 100 лет назад?
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Мордва, ти забула як у 1920 році Пілсудський розбив в Червону армію? А як ви лизали чоботи польскому царю на московському троні?
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я от подозревал, что лишняя хромосома - понятие общекацапское..вот оно подтверждение =)))
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Это давление на людей в любом случае - хитрое подлое
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когда тебя будут грабить и убивать начнёшь звонить и просить помощи у этой же мусарни . так что заткнись .
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У тебя тоже дедыдоносили и дедыохраняли? Чекистскую мразоту вешать надо,а поляки их еще и кормят.
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понятно - бот .а я нормальной жизни сказал. - люди обращаются в полицию за помошью когда их грабят и убивают .
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Шо тебе может быть понятно,если ты даже статью понять не в состоянии? Речь идет не о милиции,а как раз о гэбне. Перечитай еще разок,понятливый ты наш.
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Не за помощью, а требуют ВЫПОЛНЯТЬ СВОЙ ДОЛГ. А такие как ты, мусорные шавки, гадят людям.
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Когда их убивают... и что, можно успеть обратиться за помощью?. Ниразу в жизни полиция милиция ничем не помогла и никому не поможет без денег и власти. Как Вам полиция на незаконной стройке АЗС в Киеве, расскажите женщинам, которых они били, про помошь.
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Особенно когда "ТАшку" к яелам накинут и явку подписать просЮт. Мундир запятнать легко, а отмыть посложнее.
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Власти Польши до минимума урезали пенсии бывшим работникам спецслужб ПНР - Цензор.НЕТ 4986

На плакатах изображена свинособака, а ниже надпись гласит, что в данное заведение не пускают этих "животных". В Германии свинособаками называют жителей РАЖКи.
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Респект настоящим полякам! Наша гнусная гєбня заслуживает того же.
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Классна гіфка. Ти її на Цензорі вже вісімдесят третій раз викладаєш.
Хоча б обрізати свої гіфки навчися, ударник.
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хай гройсман обрєзаєт..єму по проісхождєнію полагаецца =))
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ну як там на росии с интернетом тобі вже виокремлену лінію зробили...
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Зараз я виокремлю всі твої гіфки і викладу посилання на них на РФ. Флуд картинками карається. Особливо- коли ти розміщуєш їх на фотохостингах, з яких картинка завантажується при кожному оновленні сторінки знову і знову. А адміністрація сайту добре знає про те що не в кожного українця швидкісний і безлімітний інтернет. Ти по типу ДОС- атаки кладеш сайт.
Припини флуд картинками, особливо одними й тими самими.
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Заголовок не має згадувати про якусь ПНР, бо є легендарна PRL, з якої поляки ще досі лахають. Тому заголовок мав звучати так
Влада Польщі до мінімуму урізала пенсії колишнім працівникам спецслужб PRL.

Хоча пенсії їм могли і не забирати, бо вони і так дуже зневажені поляками.
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ну, PRL то польською.. а в пам"яті всеж Польська Народна
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патріотів справжніх немає...прохіндєї та балаболи скрізь
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Ну мне они все не нравятся но они работали на польшу ту про советскую польшу.
Например для меня это трудная делема но я панимаю что что та с этим делать нужно ведь они на этой службе белыми и пушистыми по любому астатся не магли
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помню поляки шутили..когда им воду отключали..Ярузельский уши моет
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Этим действием власти Польши подтвердили два циничных политических тезиса:
- победители всегда судят побеждённых, независимо от того, кто реально виновен по законам;
-бей своих, чтобы чужие боялись (я думал , это чисто русский метод, оказывается - не только).
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Для 90% пенсіонерів та працівників спецслужб пенсія тільки прикриття, усе інше "шабашки" та бізнес у комерційних структурах. Полякам респект за таку політичну волю і рішучість проти покидьків та прислужників що надіялись здохнути в привілеях.
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За що сучасним СБУшника платять пенсії?
Що Крим і Донбасс проїбали?

Замість пенсій - всіх на фронт - нехай відробляють народні гроші.
тов. Сталін так би і зробив... Петя ще дуже добрий президент.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВласти Польши до минимума урезали пенсии бывшим работникам спецслужб ПНР
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