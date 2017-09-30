 Власти Польши до минимума урезали пенсии бывшим работникам спецслужб ПНР

Таким образом, пенсия и соцпособие будут урезаны почти 39 тысячам работников спецслужб ПНР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Это решение вступает в силу на основании закона об очищении страны от влияния и привилегий функционеров спецслужб коммунистической Польши.
Многие из лиц, которые попали в перечень этих 39 тысяч человек, не согласны с этим решением, и готовят, или уже подали иски в суды и другие инстанции Польши о нарушении их прав. В частности, около 3 тыс. человек уже подали заявления об исключении себя из списков для Фонда социального страхования, подготовленных Институтом национальной памяти Польши.
В то же время, в офис спикера гражданских прав Польши поданы около 1,4 тыс. заявлений от лиц, которые считают, что эти действия польской власти являются нарушением их прав.
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ФСБ по совместительствуиз Донбасса сейчас в Киеве. Их не коснулись тяготы переселения из зоны войны, они комфортно устроились в столице, обзавелись жильем, многие перешли (теперь уже официально) на службу в коммерческие структуры одного любителя футбола.
И примечательно, что сегодняшнее руководство СБУ никак не вспоминает проказы рыцарей незримого фронта, как будто не было в Донбассе ни предателей, ни двурушников. Ни, тем более, содержанцев у местных князьков из партии регионов. Всех поняли и всех простили.
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На плакатах изображена свинособака, а ниже надпись гласит, что в данное заведение не пускают этих "животных". В Германии свинособаками называют жителей РАЖКи.
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Хоча б обрізати свої гіфки навчися, ударник.
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Припини флуд картинками, особливо одними й тими самими.
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Влада Польщі до мінімуму урізала пенсії колишнім працівникам спецслужб PRL.
Хоча пенсії їм могли і не забирати, бо вони і так дуже зневажені поляками.
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Например для меня это трудная делема но я панимаю что что та с этим делать нужно ведь они на этой службе белыми и пушистыми по любому астатся не магли
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- победители всегда судят побеждённых, независимо от того, кто реально виновен по законам;
-бей своих, чтобы чужие боялись (я думал , это чисто русский метод, оказывается - не только).
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Що Крим і Донбасс проїбали?
Замість пенсій - всіх на фронт - нехай відробляють народні гроші.
тов. Сталін так би і зробив... Петя ще дуже добрий президент.
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