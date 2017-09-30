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Все про:Дрогобыч (11) землетрясение (637) ГСЧС (1451)

 На Львовщине произошло землетрясение

землетрясение

В районе Дрогобыча (Львовская область) после полуночи зафиксировано землетрясение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, координаты эпицентра: широта - 49.3018 градусов, долгота - 23.6019 градусов. Толчки зафиксированы 30 сентября в 00:46. Глубина гипоцентра в пределах 2,2 км.

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Разлом на фото - это последствия землетрясения, или в гугле нашли картинку?
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Это просто последствия нарушения технологии и краж при строительстве дороги.
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в гугле конечно, откуда у таких журнализдов корреспонденты, они походу даже с ленты не могут брать бо западло платить. их уровень - это новость без главной информации, сколько баллов, какие разрушения, и с левой картинкой.
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хорошо когда разлом остался можно в эту прорву муссор сбрасывать....
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