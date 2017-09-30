 На Львовщине произошло землетрясение

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, координаты эпицентра: широта - 49.3018 градусов, долгота - 23.6019 градусов. Толчки зафиксированы 30 сентября в 00:46. Глубина гипоцентра в пределах 2,2 км.
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