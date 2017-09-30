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 Минобороны РФ настаивает, что Россия вывела все войска из Беларуси после учений "Запад-2017"

конашенков

Все военнослужащие РФ, участвовавшие в российско-белорусских учениях "Запад-2017" на территории Беларуси, вернулись в пункты постоянной дислокации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, комментируя заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Муженко.

"Что касается подразделений российских войск, принимавших участие в совместном стратегическом учении "Запад-2017", все они вернулись в пункты постоянной дислокации", - сказал он.

Конашенков отметил, что "невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от столицы собственной страны и фантазии о численности находящихся там войск - повод для немедленного увольнения такого начальника Генштаба".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский спецназ прибыл в Беларусь

Напомним, стратегические российско-белорусские учения "Запад-2017" проходили на территории РФ и Беларуси с 14 по 20 сентября. В интервью Reuters Муженко заявил, что Россия оставила войска после проведения учений "Запад-2017" на территории Беларуси.
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заробив печеньку...
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это смотря на чём настаивать..если на березовых бруньках то одно, а вот если на навозных лепешках - сосем другое
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А Муженко сам, своїми очима бачив, що не всі... І хто бреше, га?
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а где тут про муженку?тута твой мо оправдывается,как обычно,ихтамнет
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"В интервью Reuters Муженко заявил, что Россия оставила войска после проведения учений "Запад-2017" на территории Беларуси..." Источник: https://censor.net.ua/n457582
Для тебе, йолопе. Останній раз.
Надалі вчи мову і читай статтю до кінця.
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"Хто бреше?" - это даже не вопрос. Брешет руснявый конашенков.
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я без понятия, вывели-не вывели, но этот в очках врет всегда.
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блин, а если этого кацапского майора заставить сфоткаться без очков, что-то изменится в мозгу кацапских ватников?
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Вывела или не вывела россия неимеет значения. Беларусь фактически губерния россии и не имеет значение что и куда выведенно.
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Конашенков, а графики вывода нарисовал?

Там можно те взять, что вы про СУ, который Боинг "сбивал" на всю стену рисовали и немножко подкорректировать.

Всё равно, что одно брехня - что другое.
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Кацапы,пихуй на вас.Можете даже ядерное оружие туда завезти.Вы нам не братья больше.Молодежь против вас и это самое главное)))
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Потери российского контингента в Сирии растут, сообщения о похоронах "интернационалистов" уже не такая редкость как год назад. Ем не менее, МО РФ старательно врет, дабы не омрачать ура-патриотические чувства россиян.

Не на Донбассе, так в Сирии - выбор мест отправится на упокой или вечную порку у российских военнослужащих не велик. И как можно судить по последним новостям из Сирии, в этой стране прессинг российского контингента растет не по дням, а по часам. А вместе с тем растут и потери.

Не успели мы тут паскарбеть за генерал-лейтенантом Асаповым, а так же задаться вопросом, сколько в действительности вместе с ним ещё погибло россиян, как стало известно о гибели ярославца Юрия Хабарова и кадыровца Магомеда Тербулатова. Причём последний являлся сотрудником военной полиции, а, как известно, намедни в окружение попал отряд ВП РФ, который вызволять отправили отряд ССО.
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Потери растут и на расии


На РФ на полигоне российской военщины в Белогорске смелый военнослужащий открыл стрельбу из автомата по сослуживцам, уничтожив трех российских вояк. Еще двоих русских военных он не успел добить, они госпитализированы с ранениями. Стрелявший герой скрылся с полигона с автоматом и патронами. Нападение совершил уроженец оккупированного руссней Дагестана ефрейтор Гасан Абдулахадов 1994 года рождения, призванный недавно на срочную военную службу в Нижневартовске.
Дагестанский джигит ликвидировал офицера Егора Увкина, 28 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Он выпускник Кемеровского высшего командного училища. Уничтожены также русская солдатня 1997 годов рождения - Матвей Берников и Андрей Озеров.
Ранее сообщалось, что стрелявший в русских и бежавший с оружием с полигона в Амурской области дагестанский смельчак был, к сожалению, убит при задержании. На розыск военнослужащего были отправлены каратели. Во время задержания герой оказал сопротивление, открыв стрельбу.
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Минфин РФ намерен снизить порог беспошлинного ввоза товаров в Россию до 20 евро




Минобороны РФ настаивает, что Россия вывела все войска из Беларуси после учений "Запад-2017" - Цензор.НЕТ 9827

Министерство финансов России заложило в бюджет снижение порога беспошлинного ввоза товаров с 1 июля 2018 года до 20 евро, сообщает "Коммерсант".
Как говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, речь идет о "ввозе товаров физическими лицами". В документе указывается, что полномочиями таможенного представителя физических лиц в отношении таких товаров планируется наделить "Почту России". При этом, касается ли норма исключительно почтовых отправлений, в пояснительной записке не уточняется.
Сейчас, в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС (Евразийского экономического союза), пороговое значение беспошлинного ввоза установлено на отметке 1000 евро.
Согласно планам минфина РФ, предлагаемое резкое снижение порога беспошлинного ввоза товаров принесет в бюджет 30 млрд рублей в 2018 году, 60 млрд рублей - в 2019 году и 60 млрд рублей - в 2020 году.
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если настаивает, то тогда точно не все.
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Я вовсе не фанат Муженко. Напротив. Но! Мне не понравилось вот это: "повод для немедленного увольнения такого начальника Генштаба"(с). Что-то это перекликается с некоторыми заявами, у нас. Рашке нужен этот конфликт, между БПП и Народным фронтом. Это очевидно и не вызывает никаких противоречий. Однако... не только рашке...
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Рашке нужен этот конфликт, между БПП и Народным фронтом.
Нах он им нужен Это ж свои
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Ну, в мутной водичке всегда было легче словить Золотую Рыбку. На блеск её ориентируясь. А честно говоря- я не совсем в курсе- зачем??? Просто вижу совпадения интересов.
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Андрюха,все намного проще чем ты думаешь,никакой там рашки нет и близко,идут обыкновенные торги на фоне слияния бпп и нф,лучшего повода кролятникам поторговатся трудно и представить,инициаторами отставки они первые выступили,все окружения авакова,начальник ГШ прерогатива президента и конечно они эту должность не получат никогда и никакой отставки не будет,а вот места в списках,министерские сейчас пустующие портфели выторговать могут запросто
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Ну, тогда они все... вот тогда все они... все они, в этом случае: те, которых которые. И не иначе.
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Андрей Шевченко 73396fdd - это называется операция прикрытия своего агента... - по схеме: он знает, что я знаю, что он знает...
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Та всё может быть. Я устал удивляться. Последнее время я всё больше злюсь, а не удивляюсь.
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у белорусии и россии союзные отношения и соответственно совместная оборонительная стратегия так что вывели или не вывели войска это их договорные дела
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Ну да, вывели... Верю...
Те 20 000, которые официозом приезжали, тех и вернули...
А вот 60 000 - 80 000 не официальные... Эти уже фиг отдуда уйдут...
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Почему? Эти 80 000 отправятся на место своей постоянной дислокации: на Аляску.
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Между РФ и Белоруссией заключён союзный договор о совместной защите границ. Почему украинцев так волнует вопрос: разместила РФ войска в Белоруссии или не разместила? Это дело касается только этих двух стран. И вообще миру мир!
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Толя, вы же в курсе, что на россосии фраза "Миру - мир!" приравнивается к экстремизму?

Смотрите, а то не ровен час прокатитесь на "беседу" в ФсёСеБе.
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"Миру - мир" сугубо советский лозунг. А там еще в Союзе был хороший фильм, где мальчик сказал: дядя, вы дурак? Тебе остаётся ответить на этот вопрос, но только честно.
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...вісті з того світу ...В Генштабе попросили не узнавать, как обстоят дела у солдат АТО28.08.2014 16:53
Солдаты антитеррористической операции должны исключить общение с близкими по мобильным телефонам. Такое заявление сделал начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, пишет «УП».Муженко отметил, что в зоне проведения АТО некоторое время должна быть «радиотишина», что может значительно поспособствовать спасению украинских военнослужащих. В Генштабе подчеркнули, что террористы могут засечь радиосигнал и оперативно узнать позиции украинской армии.В Генштабе готовят план спасения солдат в ИловайскеВ то же время, начальник Генштаба заявил, что уже разрабатывается операция по предоставлению помощи украинских солдатам, которые сражаются за Иловайск. Ситуацию в этом населенном пункте Муженко взял под свой личный контроль. Если операция будет провалена, Муженко могут привлечь к уголовной ответственности...
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...Муженко и Полторак получили новые погоныПрезидент Украины Петр Порошенко присвоил очередные воинские звания начальнику Генштаба, главнокомандующему ВС Виктору Муженко и командующему Нацгвардии Степану Полтораку. Оба начальника стали генерал-лейтенантами.24 августа, 2014 13.26Виктор Муженко и Степан Полторак
Фото: wn.com / job-sbu.orgНачальник Генштаба и командующий Нацгвардии получили очередные воинские звания. Новые погоны генерал-лейтенант Виктор Муженко и генерал-лейтенант Степан Полторак получили от президента Петра Порошенко 23 августа в Администрации президента, сообщает сайт главы государства.Очередные звания получили еще 18 военнослужащих. Порошенко заявил, что предложенный ему список сократил на две трети, ключевым критерием был боевой опыт в зоне АТО и проявления героизма.День Независимости Украины. Онлайн-репортаж"Сегодня, к сожалению, звание генерала девальвировано. Украинский народ пока не очень уважает своих генералов, в отличие от украинского солдата. И я уверен, что вы своей службой Отечеству решительно поднимете статус и уважение к званию "генерал украинского войска", - сказал президент во время вручения.Обращаясь к присутствующим, Порошенко заявил, что они должны сделать все возможное, чтобы слово "генерал" ассоциировалось с геройством, а не с коррупцией...
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Конашенков, а никто там из ваших ихтамнетов за кривизной земли не спрятался случаем? Ты бы проверил. А то будешь думать, где пара-тройка дивизий делась, а они сидят себе за кривизной и в ус не дуют.
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росія як завжди бреше, не для того вона туди війська вводила, щоб назад іх повертати. Шукайте вузькооких "білорусів" та відразу відшукаєте російського солдата.
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тупорылая овца. лахудра ватоголовая. Гор сразу все понял, - бабе кирдык.
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Вот не надо!

Нарду бамбаза как раз проФФесор нравился.
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Гарачы каментар Игорь Ильяш: Российские военные в Беларуси почти круглый год. Мы как лягушка в кипятке
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А йа сегодня отымел Скарлет Йохансон, а потом выпил чашечку кофе и съел бутер с черной икоркой. И кто из нас больше биздид? Йа? Не факт. Йа как минимум пил кофе. А вот Министерство Нападения Московии упорото заявляет, что это именно оно в сухомятку и без икры потянуло дважды Йохансон.
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«Если бы хотели - мы бы вас оккупировали». Кантемировская дивизия покидает Беларусь

«Если бы мы хотели вас оккупировать - мы бы оккупировали, и вы даже не поняли бы ничего. Просто ходили бы потом и офигевали, что стали россиянами. Как мы с Крымом сделали… Россия - великая держава. Ее никто никогда не победит», - говорит Андрей.
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Хрен его знает.. Могли и вывести для виду - всё рано с них толку нет,,, а могли и невывести..Игрушка --"догадайся сам"."......
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А ещё они настойчиво рекомендуют снять с должности Муженко. Очень настоятельно рекомендуют... Я вот тут думаю, может мне тоже занять позицию зрадоёбов и МО кацапедрии. Как никак очень уважаемые люди...
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Просто прокомментировали глупое заявление пустозвона ,котловодца Муженко и все , никаких настаиваний.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинобороны РФ настаивает, что Россия вывела все войска из Беларуси после учений "Запад-2017"
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