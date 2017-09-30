 Минобороны РФ настаивает, что Россия вывела все войска из Беларуси после учений "Запад-2017"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, комментируя заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Муженко.
"Что касается подразделений российских войск, принимавших участие в совместном стратегическом учении "Запад-2017", все они вернулись в пункты постоянной дислокации", - сказал он.
Конашенков отметил, что "невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от столицы собственной страны и фантазии о численности находящихся там войск - повод для немедленного увольнения такого начальника Генштаба".
Напомним, стратегические российско-белорусские учения "Запад-2017" проходили на территории РФ и Беларуси с 14 по 20 сентября. В интервью Reuters Муженко заявил, что Россия оставила войска после проведения учений "Запад-2017" на территории Беларуси.
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а ты медальку...
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Для тебе, йолопе. Останній раз.
Надалі вчи мову і читай статтю до кінця.
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Там можно те взять, что вы про СУ, который Боинг "сбивал" на всю стену рисовали и немножко подкорректировать.
Всё равно, что одно брехня - что другое.
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https://www.youtube.com/watch?v=0_78iKJoYrQ
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Не на Донбассе, так в Сирии - выбор мест отправится на упокой или вечную порку у российских военнослужащих не велик. И как можно судить по последним новостям из Сирии, в этой стране прессинг российского контингента растет не по дням, а по часам. А вместе с тем растут и потери.
Не успели мы тут паскарбеть за генерал-лейтенантом Асаповым, а так же задаться вопросом, сколько в действительности вместе с ним ещё погибло россиян, как стало известно о гибели ярославца Юрия Хабарова и кадыровца Магомеда Тербулатова. Причём последний являлся сотрудником военной полиции, а, как известно, намедни в окружение попал отряд ВП РФ, который вызволять отправили отряд ССО.
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На РФ на полигоне российской военщины в Белогорске смелый военнослужащий открыл стрельбу из автомата по сослуживцам, уничтожив трех российских вояк. Еще двоих русских военных он не успел добить, они госпитализированы с ранениями. Стрелявший герой скрылся с полигона с автоматом и патронами. Нападение совершил уроженец оккупированного руссней Дагестана ефрейтор Гасан Абдулахадов 1994 года рождения, призванный недавно на срочную военную службу в Нижневартовске.
Дагестанский джигит ликвидировал офицера Егора Увкина, 28 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Он выпускник Кемеровского высшего командного училища. Уничтожены также русская солдатня 1997 годов рождения - Матвей Берников и Андрей Озеров.
Ранее сообщалось, что стрелявший в русских и бежавший с оружием с полигона в Амурской области дагестанский смельчак был, к сожалению, убит при задержании. На розыск военнослужащего были отправлены каратели. Во время задержания герой оказал сопротивление, открыв стрельбу.
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Министерство финансов России заложило в бюджет снижение порога беспошлинного ввоза товаров с 1 июля 2018 года до 20 евро, сообщает "Коммерсант".
Как говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, речь идет о "ввозе товаров физическими лицами". В документе указывается, что полномочиями таможенного представителя физических лиц в отношении таких товаров планируется наделить "Почту России". При этом, касается ли норма исключительно почтовых отправлений, в пояснительной записке не уточняется.
Сейчас, в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС (Евразийского экономического союза), пороговое значение беспошлинного ввоза установлено на отметке 1000 евро.
Согласно планам минфина РФ, предлагаемое резкое снижение порога беспошлинного ввоза товаров принесет в бюджет 30 млрд рублей в 2018 году, 60 млрд рублей - в 2019 году и 60 млрд рублей - в 2020 году.
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Нах он им нужен Это ж свои
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Те 20 000, которые официозом приезжали, тех и вернули...
А вот 60 000 - 80 000 не официальные... Эти уже фиг отдуда уйдут...
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Смотрите, а то не ровен час прокатитесь на "беседу" в ФсёСеБе.
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Солдаты антитеррористической операции должны исключить общение с близкими по мобильным телефонам. Такое заявление сделал начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, пишет «УП».Муженко отметил, что в зоне проведения АТО некоторое время должна быть «радиотишина», что может значительно поспособствовать спасению украинских военнослужащих. В Генштабе подчеркнули, что террористы могут засечь радиосигнал и оперативно узнать позиции украинской армии.В Генштабе готовят план спасения солдат в ИловайскеВ то же время, начальник Генштаба заявил, что уже разрабатывается операция по предоставлению помощи украинских солдатам, которые сражаются за Иловайск. Ситуацию в этом населенном пункте Муженко взял под свой личный контроль. Если операция будет провалена, Муженко могут привлечь к уголовной ответственности...
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Фото: wn.com / job-sbu.orgНачальник Генштаба и командующий Нацгвардии получили очередные воинские звания. Новые погоны генерал-лейтенант Виктор Муженко и генерал-лейтенант Степан Полторак получили от президента Петра Порошенко 23 августа в Администрации президента, сообщает сайт главы государства.Очередные звания получили еще 18 военнослужащих. Порошенко заявил, что предложенный ему список сократил на две трети, ключевым критерием был боевой опыт в зоне АТО и проявления героизма.День Независимости Украины. Онлайн-репортаж"Сегодня, к сожалению, звание генерала девальвировано. Украинский народ пока не очень уважает своих генералов, в отличие от украинского солдата. И я уверен, что вы своей службой Отечеству решительно поднимете статус и уважение к званию "генерал украинского войска", - сказал президент во время вручения.Обращаясь к присутствующим, Порошенко заявил, что они должны сделать все возможное, чтобы слово "генерал" ассоциировалось с геройством, а не с коррупцией...
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Нарду бамбаза как раз проФФесор нравился.
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«Если бы мы хотели вас оккупировать - мы бы оккупировали, и вы даже не поняли бы ничего. Просто ходили бы потом и офигевали, что стали россиянами. Как мы с Крымом сделали… Россия - великая держава. Ее никто никогда не победит», - говорит Андрей.
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