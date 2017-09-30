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 Полиция Испании опечатала 1,3 тыс. избирательных участков в Каталонии

испания

Полиция опечатала входы в 1,3 тыс. школ, которые 1 октября должны были функционировать как избирательные участки на референдуме о независимости Каталонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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В то же время в 163 школах и колледжах находятся люди, которые принимают участие в организованных ранее общественных мероприятиях. Полиция предупредила их, что они должны покинуть эти здания до 06:00 утра 1 октября по местному времени.

Ранее женералитет Каталонии заявлял, что с 9:00 по 20:00 по местному времени открыты будут более 2,3 тыс. участков.

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А наши мусорки сами первые бежали нголосовать,ято в кряму,что в лугандоне.При парашенской навале и тут побегут.Им похер под какими флагами "работать"
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там просто нет стрелкова и других добрых россиян, развязывающих войнушку.
Если б сейчас из франции зашло тыщ 20 боеков с танками и т.д. - было бы то же самое что на донбассе.
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закрыть аэропорт им к чертям и порты и пусть думают
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Цікаво, якби аваков направив на допомогу поліції Іспанії свій модернізований Беркут, він би там чию сторону прийняв?
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вот она хваленная демократия и право народностей на самоопределения...... европа это помойная яма
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Демократией тут и не пахнет, каталонцы уже вопят - кто против убирайтесь из страны и т.п. + демократие не повод вытереть ноги об закон.
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ТПм никто никого не вырезал, так что поживут в месте.
Если каталонцы так уж хотят независимости, пора начинать вырезать.
ну а если нет, значит не так сильно они ее и хотят.
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та дайте им текилу по 2,20 и все образумится
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уши @уйла торчат за референдумом , особенно если учесть что именно в Испании обосновались лидеры тамбовских , солнцевских , где занимались отмыванием бабла , покупками и продажами недвижимости , а прикормить местных сепаров , и вложить им в головы правильные идеи плёвое дело
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПолиция Испании опечатала 1,3 тыс. избирательных участков в Каталонии
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