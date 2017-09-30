 Полиция Испании опечатала 1,3 тыс. избирательных участков в Каталонии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В то же время в 163 школах и колледжах находятся люди, которые принимают участие в организованных ранее общественных мероприятиях. Полиция предупредила их, что они должны покинуть эти здания до 06:00 утра 1 октября по местному времени.
Ранее женералитет Каталонии заявлял, что с 9:00 по 20:00 по местному времени открыты будут более 2,3 тыс. участков.
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Если б сейчас из франции зашло тыщ 20 боеков с танками и т.д. - было бы то же самое что на донбассе.
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Если каталонцы так уж хотят независимости, пора начинать вырезать.
ну а если нет, значит не так сильно они ее и хотят.
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