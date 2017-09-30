 Неизвестные избили участников фестиваля ЛГБТ в Запорожье

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", у входа в запорожский арт-центр "LOFT Млин", где проходило мероприятие, произошли столкновения полиции с группой молодых людей в масках и балаклавах.
По словам организаторов фестиваля, несколько десятков радикалов встали у здания, разбрызгивали на людей газ из баллончиков, а также некоторых из них избивали руками и ногами.
В ситуацию вмешалась полиция, которая оттеснила нападавших от здания. На данный момент задержаны порядка 7 человек, принимавших участие в избиении.
Фестиваль Равенства проходит в Запорожье второй год подряд. По словам организаторов, на мероприятии поднимаются вопросы насилия в семьях, гендерной дискриминации, а также нарушения прав людей с ограниченными возможностями и представителей ЛГБТ.
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- гомосексуалистов
- свингеров
- любителей секс игрушек
- любителей тупо подрочить
При себе кроме ярких флагов иметь плакаты с изображением любимого занятия!
А серьёзно, гомы, как вы достали своей показухой!
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- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- Так ведь пидорасы, сэр."
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- Парад копрофіпов, сер.
- І чого ж вони хочуть?
- Вони всього лише відстоюють свої права на рівність, сер.
- Не зрозумів. Їм хтось не дає їсти вдома лайно?
- Та ні. сер. Вони не хочуть їсти його вдома, вони
виступають за те, щоб лайно продавалося в усіх
закладах громадського харчування, щоб на перехрестях
можна було запросто купити лайно на паличці, а в
ресторані без проблем замовити гівна на лопаті.
- Але це ж оточуючих знудить і до того ж - це абсолютно
не природно, Джордже.
- Ну чому ж, сер? Це вроджене, вони такими народилися і
нічого не можуть з цим вдіяти. Крім того в природі повно
прикладів копрофільства, Собаки, морські свинки, та ціла
купа тварин сприймає це цілком нормально. Тому нічого
дивного, що людини, як частини тваринного світу, це
теж стосується.
- Беріморе, я правильно розумію, що якщо вони доб'ються
свого, то в моєму улюбленому кафе на розі разом з
полуничним суфле подаватимуть гівно в стаканчиках?
- Абсолютно вірно, сер. Копрофіли абсолютно нормальні
люди і мають право їсти свої улюблені блюда на обід,
не приховуючи своїх смаків.
- Боже, та мене ж просто знудить на місці!
- Як Ви можете ??? Це ж абсолютно нетолерантно. Вас за
таке як мінімум оштрафують, а як максимум посадять.
І до речі, сер, один знаменитий психіатр свого часу сказав
щось у дусі: "якщо Вам не подобаються копрофіпи, то, вельми
ймовірно, що Ви насправді теж копрофіл, просто латентний".
Я не ручаюсь за достовірність фрази, але все ж прислухайтеся
до собе, можливо Вас чекають свіжі смакові відкриття.
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Олекса, как вы относитесь к анальному и оральному сексу (т.е. ненормальному, неприродному ..да и не сексу вообще то) между мужчиной и женщиной?
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коли Мойсей піднявся на гору Сінай поговорити віч на віч із Богом, то люди подумали, що він більше не повернеться і склавшись виліпили собі золотого ідола аби в нього запитувати куди йти і що робити далі. Бог образився на таку "розумність" людей і вирішив знищити їх, але Мойсей благав його не робити цього. Господь змилувався і цей день тепер головне свято у іудеїв в пам'ять про те, що треба головую думати. Ви не в силі іншим простити їхні гріхи, бо вони слабші за вас, а за інстинктом таких у звірячому світі винищують
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Ви або труси одягніть, або дві палиці з шиї зніміть.
І кредит дайте і геїв щоб можна ганяти, так ніззя.
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- демократія нам не потрібна.
- нам потрібен фашизм.
- Порошенко - найкращий президент з усіх попередніх.
Ти впевнений, що розумово дозрів і заслуговуєш жити краще, ніж живеш зараз?
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Если уж делать то с пользой.
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Голубое брюхо!
Голубой чубчик!
Как дела… «голубчик»?!
Голубой! Голубой!
Не хотим играть с тобой! (с)
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Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.
По данным исследования, хуже ситация с безопасностью только в Гондурасе, Кении, Египте, Венесуэле, Нигерии, Пакистане, Сальвадоре, Йемене и Колумбии..."
Вибачаюся за мій французський: - на хера ми потрібні Європі з оцим бидлом?
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