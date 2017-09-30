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Все про:Запорожье (1612) избиение (11197) фестиваль (284) ЛГБТ-сообщество (216)

 Неизвестные избили участников фестиваля ЛГБТ в Запорожье

лгбт

В Запорожье люди в масках избили участников Фестиваля Равенства, организованного по инициативе ЛГБТ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", у входа в запорожский арт-центр "LOFT Млин", где проходило мероприятие, произошли столкновения полиции с группой молодых людей в масках и балаклавах.

По словам организаторов фестиваля, несколько десятков радикалов встали у здания, разбрызгивали на людей газ из баллончиков, а также некоторых из них избивали руками и ногами.

В ситуацию вмешалась полиция, которая оттеснила нападавших от здания. На данный момент задержаны порядка 7 человек, принимавших участие в избиении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш равенства в Одессе прошел без нарушений, - полиция

Фестиваль Равенства проходит в Запорожье второй год подряд. По словам организаторов, на мероприятии поднимаются вопросы насилия в семьях, гендерной дискриминации, а также нарушения прав людей с ограниченными возможностями и представителей ЛГБТ.
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а кто их пиарит, они сами себя пиарят, какого прип'рлись избивать людей на фестиваль и позорить страну, думаете просто так? ни один нормальній не будет рисковать причем не только административной ответственностью а и реальнім сроком за нападения и избиение людей, не говоря уже о том чтобі тратить время в віходной день когда в лесах столько грибочкав например, если они конечно работают а не отмороженніх по фанклубам повіискивали, даже самій конченній латентній пидрос максимум что поварнякает на диване поносят то сообщество, а те не даром пошли
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ой( не заметила раскладку не поменяла там Ы де И с точкой надо, не буду уже переписывать, не документ же, и так суть понятна
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Предлагаю устраивать фестивали/марши равенства
- гомосексуалистов
- свингеров
- любителей секс игрушек
- любителей тупо подрочить

При себе кроме ярких флагов иметь плакаты с изображением любимого занятия!

А серьёзно, гомы, как вы достали своей показухой!
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все перечисленные кроме гомосексуалистов не подвергаются нападениям и дискриминации
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то есть резона им бороться за свои права нет
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"Что там за шум на улице, Бэрримор?
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- Так ведь пидорасы, сэр."
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действительно...сколько раз в году им можно" фестивалить"?...Нужно же уважать и права натуралов..
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Круглогодичный фестиваль дерибанщиков бюджета жить меньше мешает?
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Гомосексуалы такие же натуралы, как и гетеро. Пора бы об этом знать.
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когда они смогут размножаться без участия противоположного пола и лабораторий - тогда они станут натуралами. а пока они такие же больные извращенцы, как педофилы или некрофилы какие-нибудь.
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- Беріморе, що це за геволт за вікном?
- Парад копрофіпов, сер.
- І чого ж вони хочуть?
- Вони всього лише відстоюють свої права на рівність, сер.
- Не зрозумів. Їм хтось не дає їсти вдома лайно?
- Та ні. сер. Вони не хочуть їсти його вдома, вони
виступають за те, щоб лайно продавалося в усіх
закладах громадського харчування, щоб на перехрестях
можна було запросто купити лайно на паличці, а в
ресторані без проблем замовити гівна на лопаті.
- Але це ж оточуючих знудить і до того ж - це абсолютно
не природно, Джордже.
- Ну чому ж, сер? Це вроджене, вони такими народилися і
нічого не можуть з цим вдіяти. Крім того в природі повно
прикладів копрофільства, Собаки, морські свинки, та ціла
купа тварин сприймає це цілком нормально. Тому нічого
дивного, що людини, як частини тваринного світу, це
теж стосується.
- Беріморе, я правильно розумію, що якщо вони доб'ються
свого, то в моєму улюбленому кафе на розі разом з
полуничним суфле подаватимуть гівно в стаканчиках?
- Абсолютно вірно, сер. Копрофіли абсолютно нормальні
люди і мають право їсти свої улюблені блюда на обід,
не приховуючи своїх смаків.
- Боже, та мене ж просто знудить на місці!
- Як Ви можете ??? Це ж абсолютно нетолерантно. Вас за
таке як мінімум оштрафують, а як максимум посадять.
І до речі, сер, один знаменитий психіатр свого часу сказав
щось у дусі: "якщо Вам не подобаються копрофіпи, то, вельми
ймовірно, що Ви насправді теж копрофіл, просто латентний".
Я не ручаюсь за достовірність фрази, але все ж прислухайтеся
до собе, можливо Вас чекають свіжі смакові відкриття.
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реально заколебали с этим тупорылым анекдотом,
Олекса, как вы относитесь к анальному и оральному сексу (т.е. ненормальному, неприродному ..да и не сексу вообще то) между мужчиной и женщиной?
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Охереть...по твоему пидары такие как и нормальные пацаны???
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А чего им фестивалить? Всело этим гомикам?? Можем им пойти пофестивалить в Марьинку, или в Пески?? Ах да там же нет бутиков с женскими колготками, помадой и пудрой. Их пидорков туда саными тряпками не загонишь. Пидорки начнут визжать что -- женщинам нильзя на вайну!!!!
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Ну да, их легче побить, чем воров и коррупционеров.
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У меня одни пидоры деньги и нормальное будущее крадут, а другие нет.
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сьогодні іудейське св'ято Йом Кіпур, знаєте у чому його суть, я розповім.
коли Мойсей піднявся на гору Сінай поговорити віч на віч із Богом, то люди подумали, що він більше не повернеться і склавшись виліпили собі золотого ідола аби в нього запитувати куди йти і що робити далі. Бог образився на таку "розумність" людей і вирішив знищити їх, але Мойсей благав його не робити цього. Господь змилувався і цей день тепер головне свято у іудеїв в пам'ять про те, що треба головую думати. Ви не в силі іншим простити їхні гріхи, бо вони слабші за вас, а за інстинктом таких у звірячому світі винищують
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Зіг Хайль! Лєнін, пагтія , калсамол. Ура!
Ви або труси одягніть, або дві палиці з шиї зніміть.
І кредит дайте і геїв щоб можна ганяти, так ніззя.
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"..Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?" (Лук. 18:8)
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кому фестівалі кому ато 1 треба прикручувати цю лавочку з демократією перетворили каїну в прохідний двір
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Чого ти взагалі тут на цій землі себе гвалтуєш? Чумудан-вокзал-подалі...
Неизвестные избили участников фестиваля ЛГБТ в Запорожье - Цензор.НЕТ 8964
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Так я ж і бачу, що порохотролять переважно сепаратори.
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да який я сепар просто все до того іде країна розколота на соєвих порохоботів і сильно тих хто все знає 1 це не вмені проблема я робив все щоб зберегти цю країну но щоб була країна потрібно мати народ а у нас його немає де ва українця там три гетьмана всі сваряця відколовся донбас ви вже нових ворогів назначили вже якісь порохоботи відколиця захід ви нов когось будете травити і так до повного краху ! біда що ми тут демократію будуєм а нам потрібний державний фашизм
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Цікава підбірка тез електорату Порошенка:
- демократія нам не потрібна.
- нам потрібен фашизм.
- Порошенко - найкращий президент з усіх попередніх.
Ти впевнений, що розумово дозрів і заслуговуєш жити краще, ніж живеш зараз?
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добреи! но демократія себе ізжила нажаль ! вона перетворилась на ліберальну диктатуру 1 що зараз відбуваєця в європі непідтримуєш гейпарад будуть тебе травити непідтримуєш завезення ісламістів в країну будуть травити 1 ні я непідтримую це недемократія ===================да україні потрібний варіант лайт фашизму іначе ця країна просто розвалиця що вона зараз і робить !неможна людям давати права до яких вони неготові =================да порошенко найкращий президент із всіх попередніх тут і обговорювати немає що ================ми неможем жити краще ми за 26 років небудували навідь ринкових відносин в середині країни ! я вже мовчу про створення якихось сучасних виробництв корпорацій !тому ми будем жити тільки гірше і гірше но це несаме страшне саме страшне що населення повністю підтримує цю модель популістів корупціонерів і не в порошенковій персоні проблема кожен слідуючий буде ще гірший 1так от що маєм то маєм
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ты же пидор москальский, это хуже чем лгбд ибо ты сука стучишь, предаешь, убиваешь спину. на твоих кишках тебя повесить
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Україні потрібне одне-єдине - диктатура Закону. Тільки Порошенко цього забезпечити не може з однієї причини - для цього обов'язково самому треба бути законослухняним.
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так це мі є лайт фашизм диктаьура закону ! не в порошенку справа ! в нас багато кланів поки вони незбируця і невирішать всі що будуть жити по законах доти ніяких законів небуде 1 або один клан зажре інші і виконає ці умови 1 можете кожного місяця обирати президента а віз буде і там 1
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ты же пидор москальский, это хуже чем лгбд ибо ты сука стучишь, предаешь, убиваешь спину. на твоих кишках тебя повесить
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давай приїжай повішай 1 а потім мені пишуть чого я кажу що ця країна остаточно рухне 1 росія веде війну проти країни а вони будуть вішати людей які підтримують центральну владу 1 ще дивно як ця країна існує на чесному слові
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Одни придурки бьют других придурков ! А мужики на передовой за них гибнут !
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Для почесать кулаки в городе имеются достаточно емкие запасы ваты.
Если уж делать то с пользой.
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Если равенство, то введите себя пристойно.
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Голубое ухо!
Голубое брюхо!
Голубой чубчик!
Как дела… «голубчик»?!
Голубой! Голубой!
Не хотим играть с тобой! (с)
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Шли бы воевать если руки чешутся , а они вместо того чтобы Родину защищать за пидорасами гоняются .
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А де друзья были ,мусора.Чего не защищали своих,так же как банковую))))Во всей амуниции надо было)))
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Чем дальше от Киева, тем больше пи****лей... Езжайте в Святой Киев.., - там к парадам не привыкать.... В провинциях идею в дупы долбиться население пока не воспринимает...
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В военкомат всех отправить и распределить по частям ВСУ, пусть заслужат право парадами ходить.
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тогда не в ВСУ, а Нацгвардию или лучше в СБУ
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Одни пидоры избили других. Вот такое беспощадное противостояние пидоров!
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Одной из заявленных целей "фестиваля" была необходимость развеять представление о городе Запорожье как лишь о "колыске козацтва" и "металургическом центре",во как . Но не развеяли получается,а отгребли по полной.
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Иваны Дулины из педалургических комбинатов?
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Не хотели бы чтобы их били , не выпячивали бы свои особенности! А то как против свавилля властей , так никого нет, а как рекламировать мерзость, так каждый месяц! Пусть не навязывают другим свою распущенность.
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Нарушение прав человека, виновные радикалы должны наказаны .
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Леня Фишер - ну вот их и наказали.... Гей-радикализм был наказан натуралами.... - потому что трахаться мужикам в жопу, это радикально... Или вы так не считаете?
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Это фестиваль садистов пришёл в гости на фестиваль мазохистов)
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Такими методами эйропэйцами не стать.
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Гівноїди вимагають рівності: аби у всіх кафе-ресторанах продавали гівно і ніхто не заважав його їсти гівноїдам. За ці свої права гівноїди вийшли на марш рівності.
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За агрессивную пропаганду гомосексуализма надо высылать из страны. В личной жизни делайте что хотите но навязывание своей агрессивной пидерастической линии поведения в общественных местах я бы приравнял к растлению,в том числе малолетних. Они нарушают права людей с традиционной ориентацией , которым нет желания приобщаться к "таким ценностям" Правильно сделали, что защитили общество от голубой агрессии .
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Можно ещё от гейропейских денег и любой другой помощи отказаться. Это не наши ценности.
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причем насилие в семье к привилегиям для пиндосов?
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Знову лончикові дісталось............... Тепер буде місяць до проктолога бігати.
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"...Украина заняла 127-е место в рейтинге самых безопасных стран, который был составлен экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.
По данным исследования, хуже ситация с безопасностью только в Гондурасе, Кении, Египте, Венесуэле, Нигерии, Пакистане, Сальвадоре, Йемене и Колумбии..."
Вибачаюся за мій французський: - на хера ми потрібні Європі з оцим бидлом?
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Багряний! Олекса йдіть сюди, ваша любая тема
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Семейные ценности - само собой мужчина и женщина - это святое . Всё остальное гадость мерзость , вонючка , питушня нужно искоренять .
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Сміливо побіжить за притулком - він ще й подякує їм.
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