 Минфин США сократил сроки финансирования энергетических и финансовых компаний России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
С 28 ноября, российские энергетические компании смогут получать финансирование на срок 60 дней (ранее - 90), российские финансовые структуры - на 14 дней (ранее 30).
Эти действия предприняты в соответствии с законом о санкциях в отношении России, который вступил в силу 2 августа 2017 года.
Как сообщалось, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.
Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.
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После падения цены на нефть любой расиянин легко сможет прожить месяц за 30 долларов!
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https://www.youtube.com/watch?v=4xJ-kcfy6TE
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Иными словами, над потенциальными банками-кредиторами Nord Stream подвешен "дамоклов меч". "Как бы мы не хотели этого избежать, придется подключать банки из Азии", - рассказал Зееле. А кроме того - российские кредитные организации. По данным "Ведомостей", поиски денег на Nord Stream 2 в Китае идут с июня. Впрочем, об успехах на этом направлении пока ничего не известно.
Та же угроза нависла над "Турецким потоком", предупреждает Перевезенцев: в его строительстве участвуют ряд зарубежных подрядчиков, которые сдают объекты "под ключ". А санкции запрещают не только денежные вливания, но и техническую помощь в строительстве.
Напомним, в июле Федеральное сетевое агентство Германии - ключевого партнера и главного получателя газа Nord Stream 2 - неожиданно отказалось выдавать разрешение на строительство инфраструктуры по приему топлива на своей территории. Ключевые газопроводы-коннекторы, по которым газ потока должен поступать в общую систему ФРГ, не были включены в 10-летний план строительства газовых сетей в Германии со ссылкой на то, что Nord Stream 2 на данный момент - "ненадежный" проект.
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Я так понимаю, что Эл Гор просто окуел от такого идиотизма и потерял дар речи...
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