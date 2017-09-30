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 Экономика, За рубежом
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Все про:Россия (72465) санкции (6470) США (13511) финансирование (1293)

 Минфин США сократил сроки финансирования энергетических и финансовых компаний России

санкции

Министерство финансов США издало две директивы, которые существенно сокращают сроки, на которые выдаются кредиты российским компаниям, находящимся в санкционном списке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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С 28 ноября, российские энергетические компании смогут получать финансирование на срок 60 дней (ранее - 90), российские финансовые структуры - на 14 дней (ранее 30).

Эти действия предприняты в соответствии с законом о санкциях в отношении России, который вступил в силу 2 августа 2017 года.

Как сообщалось, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.

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В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.

Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

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немного русофобских полезных санкций для мордвы.
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Америка бессовестно поднимает расийскую экономику.
После падения цены на нефть любой расиянин легко сможет прожить месяц за 30 долларов!
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Санкции для Мордвы, а загибаетсяУкраина, почему?
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К тому идет. Не все сразу ). Сразу давить нельзя - вот и душат постепенно. Пономарь очень хорошо это описывает.
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Это краткосрочное "фининсирование" операционной деятельности. Если все запретить то это будет означать предоплату за покупки всего.
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американцы сокращают строки кацапам на всех направлениях, значит жизненный тоже идет на сокращение.
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Я вот Россиянин временно проживающий в Украине. Меня несколько лет мучает вопрос: зачем наши власти натравливают быдло на украинцев,как это скажется на судьбе России долгосрочно и среднесрочно. Как сибиряк могу сказать что люди деловые, бизнесмены это не схавали, многие ещё в 2014 году спешно свернули бизнес ушли в валюту и с попкорном наблюдают как богатыри димон и вован со злыми санкциями сражаются. Кто так не сделал очень сильно пожалел. Уже понятно что дальше будет только хуже. Я так же свернулся и решил эту передышку использовать на путешествия по миру. Информационная война я считаю Россией с треском проиграна, так как власти не могут убедить деловых людей вкладываться в бизнес, идёт просто натравливание быдломасс на украинцев. Я вот спрашиваю в России многих, за что ты ненавидишь украинцев? ты ведь никогда не был в Украине, у тебя нет с ней бизнеса, у тебя там нет родственников, ты там никогда не был, ты вряд ли с первого раза даже покажешь на карте где она находится. А в ответ выпученные глаза, и невнятное меканье.
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Как человек законопослушный, я не могу сказать что крым не украинский а тайвань не китайский. Вот когда мировое сообщество, и прежде всего сама Украина признает что Крым Россия то значит так оно и есть, а сейчас юридически Крым это Украина а по факту оккупированная территория. Так же и Тайвань. Когда мировое сообщество признает что это не Китай я с удовольствием признаю то же самое. А что такое "пухнастий"., я честно по украински не очень.
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а нафиг им ишо кредиты , они и так в бабле купаються !
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ага в макулатуре...их деньги как бумага ничего не стоят, они не отражают покупательскую возможность. станок не выключают, шо там пиндосы и мы печатать можем.
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Санкции США перекрыли схему финансирования проекта "Северный поток - 2" - третьей попытки "Газпрома" построить трубопровод в Европу в обход Украины. Привлечь кредиты на строительство от крупных западных банков в соответствии с планом будет невозможно, сообщил в среду Райнер Зееле - глава австрийской газовой корпорации OMV, которая вместе с еще четырьмя европейскими компаниями подписалась на участие в Nord Stream 2.

Иными словами, над потенциальными банками-кредиторами Nord Stream подвешен "дамоклов меч". "Как бы мы не хотели этого избежать, придется подключать банки из Азии", - рассказал Зееле. А кроме того - российские кредитные организации. По данным "Ведомостей", поиски денег на Nord Stream 2 в Китае идут с июня. Впрочем, об успехах на этом направлении пока ничего не известно.

Та же угроза нависла над "Турецким потоком", предупреждает Перевезенцев: в его строительстве участвуют ряд зарубежных подрядчиков, которые сдают объекты "под ключ". А санкции запрещают не только денежные вливания, но и техническую помощь в строительстве.
Напомним, в июле Федеральное сетевое агентство Германии - ключевого партнера и главного получателя газа Nord Stream 2 - неожиданно отказалось выдавать разрешение на строительство инфраструктуры по приему топлива на своей территории. Ключевые газопроводы-коннекторы, по которым газ потока должен поступать в общую систему ФРГ, не были включены в 10-летний план строительства газовых сетей в Германии со ссылкой на то, что Nord Stream 2 на данный момент - "ненадежный" проект.
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Вата головного мозга детектед.
Я так понимаю, что Эл Гор просто окуел от такого идиотизма и потерял дар речи...
Минфин США сократил сроки финансирования энергетических и финансовых компаний России - Цензор.НЕТ 7359
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Газпром и Роснефть понабирались долгов как сучка блох. То что США ограничили их возможности перекредитоваться это просто пєрсик.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМинфин США сократил сроки финансирования энергетических и финансовых компаний России
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