 Сборная Украины по тяжелой атлетике отстранена от международных соревнований из-за допинга

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении Международной федерации тяжелой атлетики.
Решение принято в связи с неоднократными положительными допинг-тестами спортсменов на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012-м - более трех раз. Наряду с украинской командой дисквалифицированы также сборные России, Казахстана, Китая, Беларуси, Азербайджана, Армении, Турции и Молдовы.
Помимо прочих турниров, украинская команда пропустит Чемпионат мира 2017, который пройдет в ноябре-декабре в Анахайме (США).
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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила Федерацию тяжелой атлетики России и федерации еще восьми стран на один год за допинговые нарушения, что не позволит сборной России принять участие в чемпионате мира-2017, сообщается на официальном сайте IWF.
Такое решение принято исполкомом IWF в Бухаресте, оно вступит в силу в середине октября. Помимо ФТАР отстранены федерации Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии.
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Це як бородаті мужички в платтях - знають, що намахують, але збирають ништяки з обдурених і сміються. Мерзенний совок в спорті теж був найпідлішим, як всюди(
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