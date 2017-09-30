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Все про:дисквалификация (35) сборная Украины (234) допинг-контроль (218)

 Сборная Украины по тяжелой атлетике отстранена от международных соревнований из-за допинга

штангист

Сборная Украины по тяжелой атлетике отстранена от участия в международных соревнованиях сроком на 1 год.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении Международной федерации тяжелой атлетики.

Решение принято в связи с неоднократными положительными допинг-тестами спортсменов на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012-м - более трех раз. Наряду с украинской командой дисквалифицированы также сборные России, Казахстана, Китая, Беларуси, Азербайджана, Армении, Турции и Молдовы.

Помимо прочих турниров, украинская команда пропустит Чемпионат мира 2017, который пройдет в ноябре-декабре в Анахайме (США).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские легкоатлеты не допущены к летней Универсиаде из-за допинга
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Жрали тот же допинг, что и кацапы, так что поделом
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Підараси! Не далеко від "братів" козломордих відкотилися!
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Дак они почти все в титухах у Медведчука или Кернеса.
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Любят некоторые придурки про савецкую школу спорта кричать. Вот тебе и савецкая школа - почти весь бывший совок на допинге погорел.
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Странно, что эту "теплую" компанию затесались китайцы и турки.
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Китайцы не такие уж бедные, чтобы купить для своей сборной допинг последнего поколения, который пока не так просто обнаружить.
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А турки ? Да и за китайцев я не согласен ). Московиты вон тоже бабла ввалили немеряно, а все равно попались ).
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=bV_qXMTjAYs учись жопомой
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Пострадали за то что вместо "сала" начали жрать химическую муйню.
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прикольно когда козломордая кацапская гниль сидит под американскими флажками)) Ах да я же забыл у СМЕХдержавы нет своих серверов приходитца пользоваца американскими проксиками.
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Еще прикольнее когда русская свинья с вязанкой свиней в "друзьях" серет под украинским прокси.
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Вопрос в другом - зачем принимать если понимаешь что будет паливо??? Это уже слабоумием попахивает..
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Это рука Кремля. но нет худа без добра,можно провести чемпионат ОДКБ,Евразес,Брикс и СНГ+ Туреччина ,в одном флаконе.
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Зайвий раз підтвердження, що перемоги брехнею добути не можна.
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Ну, и хорошо! Деньги сэкономятся, сначала на никому ненужных соревнованиях, потом на закупке допинга !
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IWF отстранила на год Федерацию тяжелой атлетики России, сборная РФ не выступит на ЧМ


Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила Федерацию тяжелой атлетики России и федерации еще восьми стран на один год за допинговые нарушения, что не позволит сборной России принять участие в чемпионате мира-2017, сообщается на официальном сайте IWF.

Такое решение принято исполкомом IWF в Бухаресте, оно вступит в силу в середине октября. Помимо ФТАР отстранены федерации Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии.
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что, рюске тренером набрали или там поголовно ватники?
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Це все Путін, це все він, скотиняка.... Він нашіх хлопців мельдонієм накормив та потім подзюрити примусив. І сам, падло, оту мочу до лабораторії відніс.... Горів би він у пеклі. А хлопці невинуваті і точка....
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пропаганда святого Мельдония адептами мацковского патриархата приносит свои плоды.
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Ну и гад же этот путин!!! Сколько можно портить жизнь украинцам!
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Виловити винних і гнати на мін. пенсію з позбавленням нагород/звань тренерів.
Це як бородаті мужички в платтях - знають, що намахують, але збирають ништяки з обдурених і сміються. Мерзенний совок в спорті теж був найпідлішим, як всюди(
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правильно всех отстранить только америкосов оставить и тогда они должны занять первое место
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