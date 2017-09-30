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 Экономика
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Все про:торговля (867) Евросоюз (12178)

 Официальный журнал ЕС опубликовал решение о торговых преференциях для Украины

евросоюз

Европейский Союз опубликовал решение о предоставлении дополнительных автономных торговых преференций Украине.

Решение опубликовано в официальном журнале ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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Сообщается, что решение вступает в силу на следующий день после публикации - 1 октября 2017 года.

Отдельные дополнительные преференции для аграрных товаров станут доступны для украинских производителей с 1 января 2018 года.

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17 июля Совет ЕС одобрил расширение торговых преференций для Украины, которые включают дополнительные квоты на импорт по нулевому тарифу для некоторых сельскохозяйственных продуктов: меда (на 2,5 тыс. тонн), обработанных томатов (на 3 тыс. тонн), виноградного сока (на 500 тонн), пшеницы (65 тыс. тонн), кукурузы (на 625 тыс. тонн), круп и гранул некоторых зерновых (на 7,8 тыс. тонн), овса (4 тыс. тонн), ячменя (325 тыс. тонн).
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Ну ты как катался в дерьме со своими свисобакскими соплеменниками так и будешь продолжать это делать
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Ти можеш нічого не розуміти довбню. Ви зрадойоби взагалі тупі істоти
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А ты Снурок и по субботам в Ольгино сидишь? Жадный очень?
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а когда они будут давать нам товары за 10% налог на ввоз? Например автомобили и тракторы.
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Налог на ввоз собирает страна-импортер, так что вопрос к своему же руководству. А свое руководство - сплошные барыги и жулики.
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Экономика,как рванёт вверх...у барыги в офшорах,а у нас по тарифам и ценам.
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Блін...
Що з форумом? Самі нитіки та кацапи.
Де поділись розумні виважені люди?
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Саме це прибере,не хвилюйтесь.
Але проблема не зникне,вона набула чітких обрисів.
Раніше форум був цікавішим і істотно іншим.Шкода.
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так и запишим - опять забили и кинули Украину, кстати, это который по счёту раз.
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после слива Мариуполя, кажись, пятый раз. Не?
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Обережно! Зрада може маскуватись під квоти.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОфициальный журнал ЕС опубликовал решение о торговых преференциях для Украины
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