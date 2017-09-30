 Официальный журнал ЕС опубликовал решение о торговых преференциях для Украины

Решение опубликовано в официальном журнале ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Сообщается, что решение вступает в силу на следующий день после публикации - 1 октября 2017 года.
Отдельные дополнительные преференции для аграрных товаров станут доступны для украинских производителей с 1 января 2018 года.
17 июля Совет ЕС одобрил расширение торговых преференций для Украины, которые включают дополнительные квоты на импорт по нулевому тарифу для некоторых сельскохозяйственных продуктов: меда (на 2,5 тыс. тонн), обработанных томатов (на 3 тыс. тонн), виноградного сока (на 500 тонн), пшеницы (65 тыс. тонн), кукурузы (на 625 тыс. тонн), круп и гранул некоторых зерновых (на 7,8 тыс. тонн), овса (4 тыс. тонн), ячменя (325 тыс. тонн).
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https://www.youtube.com/watch?v=L246JbplYI8
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Що з форумом? Самі нитіки та кацапи.
Де поділись розумні виважені люди?
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Але проблема не зникне,вона набула чітких обрисів.
Раніше форум був цікавішим і істотно іншим.Шкода.
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