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 1 млн граждан Украины живут в информационном пространстве РФ, - Сюмар

сюмар вікторія

Более 1 млн граждан Украины на Донбассе живут в российском информационном пространстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в статье для ZN.UA пишет глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики, парламентарий от "Народного фронта" Виктория Сюмар.

"Только в 2017-м, на четвертый год войны, после запуска телевышки в Бахмутке мы смогли закрыть украинским телевизионным сигналом Луганскую область. Украинский парад на День Независимости впервые за последние годы увидели во временно оккупированном Луганске. Но Донецкую область не закрыли", - отмечает автор.

По ее словам, в Донецкой области образовалось огромнейшее "слепое пятно" телевизионного сигнала. "Представьте, украинского телевидения нет на территории размером, сравнимым с оккупированными территориями Донбасса. Да, формально это украинская территория, но насколько она украинская, можно лишь предполагать. Ведь что творится в головах людей, которые страдают от войны, видят украинских военных в своих городах и… смотрят российское телевидение или созданные там российской пропагандой каналы "самопровозглашенных республик"?", - говорится в статье.

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По мнению депутата, эта проблема должна стать ключевым вопросом для Министерства информационной политики и военно-гражданских администраций. "Вообще нужно осознать: более 1 млн граждан Украины живут в чужом, преимущественно российском, информационном пространстве", - подчеркивает автор.

РФ, по ее словам, действует в этой сфере очень системно. "Захватив в 2014 г. телевышку в Донецке одним из первых объектов, они тщательно ее охраняют, усиливая сигнал для покрытия всей области. Эта вышка - наша огромная проблема, ведь имея 360 м высоты и размещаясь на возвышенности, она позволяет беспрепятственно обеспечивать трансляцию сигнала агрессора по всей территории Донецкой области", - заключает Сюмар.
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Вот я тупой обьясните зачем человеку больше 100 офшоров
Как гражданин Украины я считаю его питарасом, а вы как хотите считайте, может даже президентом считает
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Цензор.НЕТНовостиОбщество1 млн граждан Украины живут в информационном пространстве РФ, - Сюмар
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