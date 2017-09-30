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 Общество
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 Террористы не дают проводить ремонт на фенольном заводе и газопроводах на Донбассе, - штаб АТО

электричество ремонт электрик

Российско-террористические войска продолжают тормозить процесс восстановления инфраструктуры Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении штаба АТО.

"На данный момент в срочном ремонте нуждаются укрепление противоаварийной защиты дамбы на фенольном заводе в Новгородском и газопроводы-отводы в Марьинке и Крымском. Эти объекты находятся в непосредственной близости от линии разграничения. Невыполнение восстановительных работ может привести к обострению гуманитарной ситуации и угрозе загрязнения прилегающих почв с обеих сторон линии разграничения", - информирует штаб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убытки от агрессии РФ на Донбассе составили около $50 млрд, - первый замглавы Минобороны Руснак
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Нужно местных бамбушек направить парламентариями"..пусть своим внукам и сыновьям внушат...
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Так это же ваши торговые партнеры. Договоритесь о выгодной цене на продукцию завода ну или предложите что-то взамен.
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Новости Крымнаша. «Российское зло всегда приходит только оптом!»
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Перекройте на месяц все КПП полностью. И плевать кто что скажет.
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Ой, чего это они? А ещё торговые партнёры, называется.
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Так, эти "герои" пришли воевать и убивать, а не восстанавливать...
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нельзя. тамжынашилюди - адиннарот с пейсатыми.
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То ещё ерунда,террористы не дают коррупцию побороть,от сволочи !
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Кто-кто? Террористы? Вы там совсем, пля, ипанутые, что ли?!
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Повредили их тоже террористы или таки наши стреляли по террористам и немножко промахнулись.
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Про смиття та дещо інше
МЭР НЬЮ-ЙОРКА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НИКОЛАЙ ЛЕНКО: "ДАЖЕ ВО
ВРЕМЯ ДВУХМЕСЯЧНОЙ ОККУПАЦИИ НА ЗДАНИИ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА ВИСЕЛ УКРАИНСКИЙ
ФЛАГ"

https://censor.net.ua/resonance/440241/mer_nyuyiorka_donetskoyi_oblasti_nikolayi_lenko_daje_vo_vremya_dvuhmesyachnoyi_okkupatsii_na_zdanii
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТеррористы не дают проводить ремонт на фенольном заводе и газопроводах на Донбассе, - штаб АТО
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