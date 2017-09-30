 Террористы не дают проводить ремонт на фенольном заводе и газопроводах на Донбассе, - штаб АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении штаба АТО.
"На данный момент в срочном ремонте нуждаются укрепление противоаварийной защиты дамбы на фенольном заводе в Новгородском и газопроводы-отводы в Марьинке и Крымском. Эти объекты находятся в непосредственной близости от линии разграничения. Невыполнение восстановительных работ может привести к обострению гуманитарной ситуации и угрозе загрязнения прилегающих почв с обеих сторон линии разграничения", - информирует штаб.
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Это рашка)
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МЭР НЬЮ-ЙОРКА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НИКОЛАЙ ЛЕНКО: "ДАЖЕ ВО
ВРЕМЯ ДВУХМЕСЯЧНОЙ ОККУПАЦИИ НА ЗДАНИИ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА ВИСЕЛ УКРАИНСКИЙ
ФЛАГ"
https://censor.net.ua/resonance/440241/mer_nyuyiorka_donetskoyi_oblasti_nikolayi_lenko_daje_vo_vremya_dvuhmesyachnoyi_okkupatsii_na_zdanii
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