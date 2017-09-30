EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Происшествия
  464  10
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6948) ранение (1887) терроризм (20591) Донбасс (16220)

 Из-за обстрелов на Донбассе сегодня 2 бойца ВСУ травмированы, 1 ранен

обстрел

С полуночи российско-террористические войска продолжали обстрелы украинских позиций на Донбассе - в основном на приморском и донецком направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, с начала суток противник трижды открывал огонь из различных видов гранатометов и стрелкового оружия на юго-восточных окраинах Авдеевки. Во время этих обстрелов двое бойцов ВСУ получили боевые травмы. Из этого же оружия наемники ночью били недалеко от шахты "Бутовка". Около 12:00 в результате вражеского обстрела в районе Песков получил ранения один украинский военнослужащий.

На приморском направлении напряжение сохранялось в районе Водяного. Здесь оккупанты трижды применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также сегодня под вражеским огнем оказались опорные пункты у Богдановка и Широкино.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интенсивность боевых действий на Донбассе за неделю возросла на 25%: режим прекращения огня не соблюдается, - Хуг

Напомним, за минувшие сутки (29 сентября) российско-оккупационные группировки 16 раз нарушили перемирие. 4 бойца ВСУ получили ранения.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хуйло ,никогда не отступит ,не нужно ему верить ...война продолжается ,и нам нужно всем быть готовыми к самым неожиданным сценариям ,по этому скорее нужно получать оборонительно -наступательное оружие от наших партнёров !!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Иногда хочется избавиться от СОВЕСТИ, она мешает поступать с другими людьми так, как они поступали с нами !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так должно быть даже не сомневайтесь. Только это и помогало побеждать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если в какой-то момент там на Востоке наши защитники не удержат рубеж - все остальное не будет иметь значения. Ни рейтинг Тимошенко, ни поддержка зрителями выступления Ляшко, ни манипуляции с целью таки не дать принять закон о спецконфискации, потому что страшно за собственные доходы сомнительного происхождения. Я вам больше скажу - плевать будет на отношение Венецианской комиссии к судебной реформе и увольнению всех судей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
во как интересно, уже - не ранены, а травмированы. скоро оккупантов хулиганами начнут называть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Путин нападет? Ха-ха, не надо нами манипулировать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
там на сосідній гілці особо одарьоні шукають заговор гідранта з улибочкою путін нападе 1 я вже давно говорив поки всі чоловіки непройдуть через ато 1 небуде в нашого стада розуміня що відбуваєця і у разі нашої поразки потянуця колони з куличками і з діььми на плечах у напрямку польші ! будуть там вас пинати нісками як арабів сірійсьуих з криками чого ви сюди риперлись !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко трус, который подписал минские договорняки, не ввёл военное положение, не ввёл визовый режим, закон об оккупированных территориях и не назвал до сих пор кто оккупант, не на словах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обстрелы каждую ночь. ДРГ одичалых постоянно прощупывают нашу линию обороны. Не для развлечения - они ищут слабые места для прорыва.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за обстрелов на Донбассе сегодня 2 бойца ВСУ травмированы, 1 ранен
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти