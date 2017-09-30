 Из-за обстрелов на Донбассе сегодня 2 бойца ВСУ травмированы, 1 ранен

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, с начала суток противник трижды открывал огонь из различных видов гранатометов и стрелкового оружия на юго-восточных окраинах Авдеевки. Во время этих обстрелов двое бойцов ВСУ получили боевые травмы. Из этого же оружия наемники ночью били недалеко от шахты "Бутовка". Около 12:00 в результате вражеского обстрела в районе Песков получил ранения один украинский военнослужащий.
На приморском направлении напряжение сохранялось в районе Водяного. Здесь оккупанты трижды применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также сегодня под вражеским огнем оказались опорные пункты у Богдановка и Широкино.
Напомним, за минувшие сутки (29 сентября) российско-оккупационные группировки 16 раз нарушили перемирие. 4 бойца ВСУ получили ранения.
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