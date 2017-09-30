 На границе с РФ на Донбассе фиксируется увеличение количества наемников и транспорта из России, - СЦКК

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует штаб АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.
"Согласно докладу Миссии наблюдателей ОБСЕ, на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в период с 19 по 26 сентября текущего года зафиксировано увеличение почти наполовину по сравнению с предыдущим отчетным периодом количества лиц в форме военного образца, которые пересекали границу индивидуально или в группах в обоих направлениях. Наблюдение за этой категорией лиц значительно осложняет то, что они пересекают границу в частных транспортных средствах с затемненными окнами или в автобусах и микроавтобусах с закрытыми оконными шторками", - говорится в сообщении.
"Аналогичная ситуация отмечается наблюдателями Миссии касательно проезда грузовых транспортных средств (524 грузовика направлялись в РФ, 334 - в Украину). Кроме того, значительно увеличилось количество автоцистерн с надписями на русском языке "Огнеопасно" (с 41 до 71 грузовика)", - информирует штаб.
По данным ОБСЕ, за указанный период в районе "Гуково" зафиксировано движение 38 поездов (16 ехали в Украину, остальные 22 - в РФ).
Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что на бывших официальных пунктах пропуска через государственную границу с Россией, которые сейчас не находятся под контролем правительства Украины, на данный момент действует жесткий контроль со стороны ОРДО и ОРЛО. Наблюдатели ОБСЕ сталкиваются с трудностями в доступе к неконтролируемым участкам границы.
"Если вдоль временно не подконтрольной Украине части российско-украинской границы будут созданы реальные зоны безопасности под наблюдением международных наблюдателей, то мы получим достаточно надежную гарантию, что трафик войск, техники, наемников, боеприпасов и всего, что сегодня присутствуют на Донбассе, будет прекращен", - добавили в СЦКК.
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Путин не нападет на Украину по одной простой причине - он напал на нее более двух лет назад. Может, это не очень ощущается в центре Киева или в коттеджном поселке Конча Заспы. Наверное, в студии политического ток-шоу тоже трудно это почувствовать. Вежливый ведущий, привычные лица оппонентов, а у входа ждет авто премиум-класса. Водитель и охрана празднично умыты и пахнут хорошим одеколоном. Путин нападет? Ха-ха, не надо нами манипулировать.
Зато в Запорожье и Днепропетровске, Харькове, Краматорске или Мариуполе тот факт, что Путин уже напал, ощущается очень даже конкретно. Когда к линии фактически фронта идет техника. Когда к госпиталю несется колонна «Скорых». Путин не нападет. Он не прекращал нападать.
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