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 Политика Украины
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 На границе с РФ на Донбассе фиксируется увеличение количества наемников и транспорта из России, - СЦКК

боевики агеев

На неконтролируемом участке украинско-российской границы зафиксировано увеличение количества лиц в военной форме и военного транспорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует штаб АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"Согласно докладу Миссии наблюдателей ОБСЕ, на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в период с 19 по 26 сентября текущего года зафиксировано увеличение почти наполовину по сравнению с предыдущим отчетным периодом количества лиц в форме военного образца, которые пересекали границу индивидуально или в группах в обоих направлениях. Наблюдение за этой категорией лиц значительно осложняет то, что они пересекают границу в частных транспортных средствах с затемненными окнами или в автобусах и микроавтобусах с закрытыми оконными шторками", - говорится в сообщении.

"Аналогичная ситуация отмечается наблюдателями Миссии касательно проезда грузовых транспортных средств (524 грузовика направлялись в РФ, 334 - в Украину). Кроме того, значительно увеличилось количество автоцистерн с надписями на русском языке "Огнеопасно" (с 41 до 71 грузовика)", - информирует штаб.

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По данным ОБСЕ, за указанный период в районе "Гуково" зафиксировано движение 38 поездов (16 ехали в Украину, остальные 22 - в РФ).

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что на бывших официальных пунктах пропуска через государственную границу с Россией, которые сейчас не находятся под контролем правительства Украины, на данный момент действует жесткий контроль со стороны ОРДО и ОРЛО. Наблюдатели ОБСЕ сталкиваются с трудностями в доступе к неконтролируемым участкам границы.

"Если вдоль временно не подконтрольной Украине части российско-украинской границы будут созданы реальные зоны безопасности под наблюдением международных наблюдателей, то мы получим достаточно надежную гарантию, что трафик войск, техники, наемников, боеприпасов и всего, что сегодня присутствуют на Донбассе, будет прекращен", - добавили в СЦКК.
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диверсия проведена успешно, теперь можно начинать давить, отстреливаться благодаря порошенку нечем
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чувак, война - это математика, уничтожен 4й стратегический склад, сколько уничтожено боезапаса - мы не знаем, но фсб знает точно, так что ж не в тему?
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Та не. Це Петин друг Вова помогает другу Пете бороться с недовольными шатунами, путем демонстрации военной силы.
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Ну ясное дело,как только у народа внутри нашей страны кончается терпение - начинаются такие скопления.
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я тоже заметил такую странную особенность - как только напряженный момент у пети - вдруг вован начинает кипишь, чтобы поддержать позиции педра
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это чтобы не раскачивать лодку? старый дешёвый рошеновско-стецьковый трюк?
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Путин не нападет. И очень коротко объясню почему.
Путин не нападет на Украину по одной простой причине - он напал на нее более двух лет назад. Может, это не очень ощущается в центре Киева или в коттеджном поселке Конча Заспы. Наверное, в студии политического ток-шоу тоже трудно это почувствовать. Вежливый ведущий, привычные лица оппонентов, а у входа ждет авто премиум-класса. Водитель и охрана празднично умыты и пахнут хорошим одеколоном. Путин нападет? Ха-ха, не надо нами манипулировать.
Зато в Запорожье и Днепропетровске, Харькове, Краматорске или Мариуполе тот факт, что Путин уже напал, ощущается очень даже конкретно. Когда к линии фактически фронта идет техника. Когда к госпиталю несется колонна «Скорых». Путин не нападет. Он не прекращал нападать.
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буде зимова компанія видно 1 принуждєнія до миру любою ціною
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Как приезжают так и уедут ,только ногами вперёд !!Слава Украине !!
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Никак путен нападать собрался? И аккурат к принятию 145-й судебной и 146-й пенсионной "рефлрме"?
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Так шатуны проклятые совсем распоясались в Одессе. Надо срочно подпереть будку.
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не надо этих ироничных улыбочек и пренебрежительного: «Ну конечно, а то Путин нападет…» Такими улыбочками очень легко подавиться в самый неожиданный момент. Можете, у соседей по Конча Заспе спросить - в прошлом очень влиятельных в Донецке людей…
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Хуйлу позарез нужен коридор в крым и контроль над крымским каналом иначе крыму через пару лет п*да придет.
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Наверное едут в школу на школьное перемирие, правда Пеця?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа границе с РФ на Донбассе фиксируется увеличение количества наемников и транспорта из России, - СЦКК
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