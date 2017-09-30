 С апреля по июнь 2017-го было на арсенале в Калиновке было четыре проверки АП, Минобороны и Центрального Ракетно-артиллерийского управления, - журналист

Об этом в статье "Катастрофа в Калиновке: взрыв, которого ждали" для

пишет главред

Юрий Бутусов.

"После катастрофы в Балаклее, было очевидно, что следующий подрыв может произойти именно в Калиновке: ведь здесь большинство мест хранения, как и в Балаклее, размещено открыто (на земле) и максимально уязвимо. После уничтожения Балаклеи Калиновка стала крупнейшим арсеналом хранения. И всем военным специалистам было ясно, что арсенал может стать привлекательной целью для российских диверсий", - пишет Бутусов, отмечая, что в результате на арсенале начались проверки, и глубина проблем была вскрыта еще до взрыва.

Как говорится в статье, с апреля по июнь 2017-го было осуществлено четыре проверки 48-го арсенала в Калиновке комиссиями Администрации Президента, Главной инспекцией министерства обороны, и Центрального Ракетно-артиллерийского управления.

Бутусов приводит факты о состоянии арсенала - из официальных документов.

"Общая площадь территории 48-го арсенала - около 1200 гектаров. Снаряды размещались на территории внутри охраняемого периметра протяженностью 10 км 450 м. Арсенал находится в густонаселенном районе, и эффективно контролировать передвижение людей вокруг базы и в случае проникновения их внутрь периметра было невозможно. Однако "периметр" - весьма условное название. Согласно официальным заключениям, даже минимальные условия безопасности арсенала не были обеспечены", - пишет журналист.

В статье приводится список ключевых недостатков, "наглядно демонстрирующий - насколько плачевным было состояние безопасности и охраны арсенала, установленное проверками":

1. Боеприпасы размещались на 174 объектах хранения. Из них 141 место хранения требовало проведения работ по обваловке и дообваловке. То есть большая часть боеприпасов хранилась на открытых наземных площадках плохо защищенных от детонации и разлета боеприпасов. Особую угрозу представляло размещение боеприпасов на открытых площадках хранения - 59 таких площадок вообще не имело никакой защиты, именно они сдетонировали во время взрывов в первую очередь.

2. Комиссия администрации президента отметила особую уязвимость шести площадок открытого хранения, которые вплотную примыкали к периметру охраны, не имели обваловки, хорошо просматривались и легко могли быть обстреляны и уничтожены из-за пределов периметра.

3. Самой большой угрозой комиссии обозначили условия хранения 122 мм реактивных снарядов БМ-21 "Град" с маршевыми двигателями, в случае взрыва дающих наибольший разлет и вызывающих детонацию и поражение близлежащих территорий. Размещение боеприпасов на технической территории было оценено как бессистемное. Укрытые арочные хранилища использовались нерационально - для хранения боеприпасов, которые представляют меньшую угрозу чем "Грады". Были обнаружены пустующие обвалованные площадки, в то время как ракеты "Градов" находились на открытых площадках.

4. 73 открытые площадки хранения не имели козырька и укрытия от атаки беспилотников сверху.

5. Большая часть территории арсенала находилась в лесу. Техническая территория и 50-метровая зона контроля, примыкавшая к периметру охраны, заросли кустарником, деревьями, буреломом и практически не просматривалась, и не контролировалась. В результате к периметру было легко незаметно приблизиться, пройти через него, используя деревья и кустарник. Что и происходило весьма часто.

6. Внешнее ограждение (там, где оно было) не имело козырька и легко преодолевалось в любом месте. Около 5 км "периметра" вообще не имели ограждения, да и оставшаяся часть имела весьма условную ограду, которую неоднократно разрывали дикие животные, проживающие в лесу вокруг базы. На базе нередким явлением было встретить кабана или лося.7. Система видеонаблюдения и раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций - отсутствует.

8. Сигнальная аппаратура вдоль охранного периметра, которая бы указывала на место прорыва нарушителей - отсутствует.

9. На всех 185 объектах базы отсутствовала система пожарной сигнализации.

10. Наблюдательная вышка пришла в совершенно непригодное состояние и была закрыта для эксплуатации. Новую вышку установить не успели - ее только привезли и забетонировали фундамент.

11. 80% ящиков, в которых хранились танковые и артиллерийские снаряды, прогнили и "утратили механическую прочность", поскольку находились в течение многих лет на открытых площадках никак не укрытых от воздействия снега и дождей.

12. На одной из площадок открытого хранения находились осветительные и зажигательные снаряды в штатной деревянной таре, что категорически запрещено нормами безопасности. До взрыва складов в защищенное хранилище успели перенести не более 50% этих снарядов.

Напомним,

о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

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