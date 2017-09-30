EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины
  1538  43
Материалы по теме:
Все про:пожар (3748) Бутусов Юрий (1367) Калиновка (138)

 С апреля по июнь 2017-го было на арсенале в Калиновке было четыре проверки АП, Минобороны и Центрального Ракетно-артиллерийского управления, - журналист

калиновка

С апреля по июнь 2017-го было осуществлено четыре проверки арсенала в Калиновке Винницкой области комиссиями Администрации Президента, Главной инспекцией Министерства обороны и Центрального Ракетно-артиллерийского управления.

Об этом в статье "Катастрофа в Калиновке: взрыв, которого ждали" для ZN.UA пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"После катастрофы в Балаклее, было очевидно, что следующий подрыв может произойти именно в Калиновке: ведь здесь большинство мест хранения, как и в Балаклее, размещено открыто (на земле) и максимально уязвимо. После уничтожения Балаклеи Калиновка стала крупнейшим арсеналом хранения. И всем военным специалистам было ясно, что арсенал может стать привлекательной целью для российских диверсий", - пишет Бутусов, отмечая, что в результате на арсенале начались проверки, и глубина проблем была вскрыта еще до взрыва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саперы ВСУ продолжают разминирование периметра арсенала вблизи Калиновки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как говорится в статье, с апреля по июнь 2017-го было осуществлено четыре проверки 48-го арсенала в Калиновке комиссиями Администрации Президента, Главной инспекцией министерства обороны, и Центрального Ракетно-артиллерийского управления.

Бутусов приводит факты о состоянии арсенала - из официальных документов.

"Общая площадь территории 48-го арсенала - около 1200 гектаров. Снаряды размещались на территории внутри охраняемого периметра протяженностью 10 км 450 м. Арсенал находится в густонаселенном районе, и эффективно контролировать передвижение людей вокруг базы и в случае проникновения их внутрь периметра было невозможно. Однако "периметр" - весьма условное название. Согласно официальным заключениям, даже минимальные условия безопасности арсенала не были обеспечены", - пишет журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный арсенал в Калиновке охраняется в усиленном режиме, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В статье приводится список ключевых недостатков, "наглядно демонстрирующий - насколько плачевным было состояние безопасности и охраны арсенала, установленное проверками":

1. Боеприпасы размещались на 174 объектах хранения. Из них 141 место хранения требовало проведения работ по обваловке и дообваловке. То есть большая часть боеприпасов хранилась на открытых наземных площадках плохо защищенных от детонации и разлета боеприпасов. Особую угрозу представляло размещение боеприпасов на открытых площадках хранения - 59 таких площадок вообще не имело никакой защиты, именно они сдетонировали во время взрывов в первую очередь.
2. Комиссия администрации президента отметила особую уязвимость шести площадок открытого хранения, которые вплотную примыкали к периметру охраны, не имели обваловки, хорошо просматривались и легко могли быть обстреляны и уничтожены из-за пределов периметра.

3. Самой большой угрозой комиссии обозначили условия хранения 122 мм реактивных снарядов БМ-21 "Град" с маршевыми двигателями, в случае взрыва дающих наибольший разлет и вызывающих детонацию и поражение близлежащих территорий. Размещение боеприпасов на технической территории было оценено как бессистемное. Укрытые арочные хранилища использовались нерационально - для хранения боеприпасов, которые представляют меньшую угрозу чем "Грады". Были обнаружены пустующие обвалованные площадки, в то время как ракеты "Градов" находились на открытых площадках.

4. 73 открытые площадки хранения не имели козырька и укрытия от атаки беспилотников сверху.

5. Большая часть территории арсенала находилась в лесу. Техническая территория и 50-метровая зона контроля, примыкавшая к периметру охраны, заросли кустарником, деревьями, буреломом и практически не просматривалась, и не контролировалась. В результате к периметру было легко незаметно приблизиться, пройти через него, используя деревья и кустарник. Что и происходило весьма часто.

6. Внешнее ограждение (там, где оно было) не имело козырька и легко преодолевалось в любом месте. Около 5 км "периметра" вообще не имели ограждения, да и оставшаяся часть имела весьма условную ограду, которую неоднократно разрывали дикие животные, проживающие в лесу вокруг базы. На базе нередким явлением было встретить кабана или лося.7. Система видеонаблюдения и раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций - отсутствует.

8. Сигнальная аппаратура вдоль охранного периметра, которая бы указывала на место прорыва нарушителей - отсутствует.

9. На всех 185 объектах базы отсутствовала система пожарной сигнализации.

10. Наблюдательная вышка пришла в совершенно непригодное состояние и была закрыта для эксплуатации. Новую вышку установить не успели - ее только привезли и забетонировали фундамент.

11. 80% ящиков, в которых хранились танковые и артиллерийские снаряды, прогнили и "утратили механическую прочность", поскольку находились в течение многих лет на открытых площадках никак не укрытых от воздействия снега и дождей.

12. На одной из площадок открытого хранения находились осветительные и зажигательные снаряды в штатной деревянной таре, что категорически запрещено нормами безопасности. До взрыва складов в защищенное хранилище успели перенести не более 50% этих снарядов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЧП на складах в Калиновке: Доказательств, что был беспилотный аппарат нет, но есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, - Луценко

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Также читайте: В результате взрывов на арсенале в Калиновке повреждены 2 тыс. домов, из них 16 не подлежат восстановлению, - глава Винницкой ОГА

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке
.
29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тем более протоколы проверок есть. А в протоколах есть должности, звания и фамилии с росписями. То есть даже булки напрягать следакам толика-тепловизора не особо нужно для установления лиц, кто подмахивал "Всё за...бись!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Саакашвили надо алиби проверить. Скорее всего, пьяного лося-диверсанта на вражеском ударном дроне с термобарической бомбой именно он запустил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все равно никто не виноват. да и порохоботы пишут, что там было одно старье, поэтому все хорошо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бесполезно - Муженко все равно не снимут.., пока Москва другого не подыщет..., а на это может уйти много времени...Не все так просто...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І ніхто не побачив порушень? Отже всіх все влаштовувало і підірвали керівники Генерального штабу, аби знищити обороноздатність України і допуститти орду або сказати что Україні нічим захищатися.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Редакторы, вы зачем иак защимили главного редактора, что единственная возможность попасть в новостную ленту своего родного сайта - это запостить темку на ЗН?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"было осуществлено четыре проверки 48-го арсенала"_____________воистину - у семи нянек дитя без глаза!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Проверки" - знаем эти "проверки" - выпили - закусили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
молодые и не очень парни небесной сотни сложили голоы за это говно? просто нет слов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кароч, 4 рази проводили ППР.(посиділи-позвизділи-розійшлись)

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В проклятое сталинское время за подобные "диверсии" многие, в том числе "проверяющие", были бы расстреляны...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сволочи! Лучше бы они эти снаряды людям раздали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я тоже считаю, что пушки и снаряды нужно раздать населению. Уж они то их сохранят. Без шуток.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аж четыре проверки, а лося так и не поймали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так лося-диверсанта профессионально грузинские военные гастролёры обучили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мля, да поля и то лучше охраняются...а ведь там и "командир" был, индюк надутый, на пенсию 25 лет на складе (или подобной фигне" отсидев уходят такие "воины", а работяга хрен доживёт....склад чудес в стране......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как так могло получиться:

- В области проходят антитеррористические учения.
- Это родина президента страны.
- День рождения президента.
- До небес взрывается склад с боеприпасами.

Такое было в истории?
 показать весь комментарий
Ответить
 
знаим мы эти комисии .выпили и разбежались .
 показать весь комментарий
Ответить
 
... было осуществлено четыре проверки арсенала в Калиновке комиссиями Администрации Президента, Главной инспекцией Министерства обороны и Центрального Ракетно-артиллерийского управления.

КТО ИЗ НИХ ЗАЛОЖИЛ ДЕТОНАТОР?! ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!
Источник: https://censor.net.ua/n457570
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага. Горілку повними стопками вони на перевірках усі разом пили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Виновата рашка, все остальные жертвы - всех подставили диверсанты. Но нам это только на пользу так как снаряды были старые и никому не нужные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Воровская шайка добилась своего,сепары вооружены,внутри страны каждый второй отморозок с гранатой или стволом ходит.Следы хищений и торговли оружием спрятаны надежно,огорчает и пугает другое,что для них люди при этом?Как можно не иметь элементарной совести и плести чушь про термоядерные беспилотники,спецслужбы рф и при этом самим же все устраивать рискуя запросто жизнями своего народа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все началось с заявления военного прокурора Матиоса о снайпере, который покушался среди бела дня с применением тепловизора на Геннпрокурора Шокина, который сидел в кабинете за шторами и стеклянными окнами. Вот такие идиоты, которые не знают даже элементарных законов физики, управляют страной, творят правосудие, командуют войсками и утверждают законы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я все понимаю - демократия, презумпция невиновности... Но исполнение всех этих европейских мирные няшек в военное время по меньшей мере глупо. В военное время даже за подозрение в измене или расстрел, или в лучшем случае разжалование и штрафбат. Исходя из сказанного Бутусовым, мои подозрения граничат с уверенностью. И не только в отношении Муженко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Проверки? Ну это, как водится. Посидели, впечатлились, подписали. Затем пошли по бабам
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хлопци пьяни, лоси заседлёны й рысью - по бабам, по бабам, по бабам.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сколько Муженка бабла отвалил за все эти статьи? Даже про Гриба забыли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сам когда то служил и ходил в караул ,но от того что читаю, можно сойти с ума !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бутусов з бодуна пише: з 10 км периметру 5 км без огорожі?
"Внешнее ограждение (там, где оно было) не имело козырька и легко преодолевалось в любом месте." ??? Та хай спробує
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все 4 комиссии должны сесть на долго с конфискацией и в полном составе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такое впечатление что статью не читали комментаторы! Там написано , что проколы и недостатки охраны были ужасны! Так вот, садить надо того кто не среагировал на заключения проверок и не исправлял их! Никто же не писал по результатам проверок , что все окей! И вопрос выделения денег на устранение недостатков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если было сколько проверяющих и оставили все предпосылки для подрыва значить склад уничтожали свои, прямо или с помощью врага..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может это были не проверки, а разведка, перед диверсией ?!
Проверить всех проверяющих на предмет причастности к диверсии и работы на ФСБ.
Но кому ж это надо, если в высших эшелонах власти в Украине, в ВСУ, СБУ агентов ФСБ, наверное, больше чем не агентов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оказывается можно просто брать и в суд. Луценко и доказывать ничего не надо . Есть акты, фамилии и последствия 800млн$. Господин прокурор приступайте и главнокомандующего не забудьте.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС апреля по июнь 2017-го было на арсенале в Калиновке было четыре проверки АП, Минобороны и Центрального Ракетно-артиллерийского управления, - журналист
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти