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Все про:Испания (412) референдум (1221) сепаратизм (12839) Каталония (21)

 Глава МИД Испании назвал референдум о независимости Каталонии "издевкой и пародией" на демократию

каталония

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис назвал план проведения властями Каталонии референдума о самоопределении "издевкой над демократией" и "инструментом выбора диктаторов".

Об этом сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Еврокомиссия привержена позиции властей Испании по вопросу референдума в Каталонии, - Юнкер

"То, что они продвигают, это не демократия. Это издевка над демократией, это пародия на демократию", - сказал он.

Он заявил, что между этим референдумом и демократией нельзя поставить знак равенства, поскольку на самом деле он является "инструментом выбора диктаторов".

Кроме того, А.Дастис обвинил женералитет Каталонии в том, что он продвигает систему, которая идет вразрез с целями и идеями ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД рекомендует украинцам в испанской Каталонии избегать массовых скоплений людей

Власти Каталонии планируют провести референдум по вопросу о независимости от Испании 1 октября. Конституционный суд Испании считает это голосование незаконным.

Напомним, 24 сентября в Барселоне и других городах испанской провинции Каталония прошли массовые демонстрации в поддержку проведения референдума о независимости.
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тем не менее в 1937 году все равно глотнула счастья от мышебратьев
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такое "счастье" нужно ставить в жирные кавычки.
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....остали , блин / бля своими республиками ,,, ,,,, , днр , лнр , , теперь кнр ,,,, нет , не китай . , каталон-нар-рипаблик ,,,
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а поприкалываться / повыеживаться ? , , отчего у вас у всех суровость на лицах ? , , расслабьтесь , и получите удовольствие ( , если невозможно избежать изнасилования ,,, ) ))
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Просто легкомысленное, недалёкое существо. Мотылёк-однодневка.
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не судите / не судимы будете ,,,. , из какогось букваря ,,,
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Нам бы их проблемы... Такое впечатление, что люди просто в бирюльки играют. Просто скучно им.
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Интересно, что бы тогда эти европейцы сказали о "референдумах" в Крыму и на Донбассе.

А теперь придется испанцам и каталонцам собираться за круглым столом в каком-нибудь "берлинском формате-2", менять конституцию и т.п.
И это еще хорошо, что Каталония не граничит с Россией
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а не припомните ли 36-год , франко-фашисты , и тд. ? ,,, , сталин морем и воздухом доставлял в испанию огромные количества продовольствия-вооружения , и всего прочего , , а в ссср был голод / геноцид ,,,
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А технологии все те же! Прикинь, что в местах, где будут стоять урны для голосования, расположились уже родители с 'отдыхающими и играющими' детьми! Ну ничего не напоминает? Только в лайт варианте- копия крымского 'референдума', где путен пустил впереди зеленых человечков сумасшедших бабушек и мамаш с детьми! Это настоящий golpe de estado- государственный переворот . Гибридная война продолжается путеным . А нужно было всего дишь Европе со Штатами и Британией дать Украине нормальную помощь и уничтожить путина. Теперь вот хватают сполна.
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Ящик Пандоры открывается только в одну сторону. И его уже не просто открыли, а разбили нахер вдребезги. Всадники апокалипсиса уже в седлах.
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Очень похоже на то. Так как это может стать началом развала Европы. О чем так мечтает путин.
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т.е для крысчан - нормально!
для Донбасса - обязательно!
а для Каталони - ни-ни
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Он еще не видел, что такое издевки, когда в Крым можно загнать войска из другого государства, провести под их контролем референдум и назвать это свободным выбором народа на самоопределение.
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Мы глубоко...нет, мы на 3,5 метра глубже озабочены!!! И настаиваем на переговорах конфликтующих сторон в Минске под присмотром Кучмы!
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Вы зря иронизируете. Все это к нам очень даже имеет отношение. И произошло, на мой взгляд, а ошибаюсь я редко, из- за того, что путен хочет легализовать Крым.
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Что он там про одиннарод и мышибратья белькоче?
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"Під керівництвом США" вийшли демократичні ФРН з Мерседесом і Порше і Південна Корея з Хундаєм і Самсунгом, а під керівництвом Москви - ГДР і КНДР...

Feel the difference... Ну це все одно, що Каділлак з Москвічем-412 порівнювати...
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Не говори, ждём " Таврия- Верон",и "Мазератти-968"
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таки да , , раша-вояки остались в беларуси , , а учения-то закончились ,,,
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А пецина дачка в Каталонии или просто в Испании??????????
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С удовольствием экспортируем наших котолонцев в Испанию, если у них не хватает голосов на референдуме. Национальная культур-мультур, а так же кухня и памятники прилагаются бесплатно:
Глава МИД Испании назвал референдум о независимости Каталонии "издевкой и пародией" на демократию - Цензор.НЕТ 62
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а вы придурки меньше бы свою обеспокоенность с озабоченностью выражали.. дошло и до вас.. земля вам пухом
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Фердинанда и Изабеллы на них нет - а то бы навели там порядок быстро ))
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Починається корида. Залишається тільки дочекатися, хто виявиться у ролі бика, а хто у ролі матадора
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почему "издевка над демократией, пародия на демократию"? если каталонцы держатца всю жизнь в Испании особняков вроде как Сицилия в Италии то чего они не имеют право на самостоятельность или хотя бы автономию, наверное они же чем то отличаются от испанцев раз такие дела?
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Корсика добивается независимости от Франции, и тд.
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Потому что они входят в состав Испании в качестве автономии. И в испании нет в конституции права автономий проводить свои частные референдумы. Вы даже не понимаете , о чем идет речь. Сейчас речь идет вообще о существовании ЕС
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у них автономии больше чем у Чечни или Татарстана ...
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Та тю вам! Хиба вы не должны услышать голос банбаса Котолонии?
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Разделяй и властвуй, с кем торговать будут ??? Порт самый крупный в Европе кого обслуживать будет ??? Поток туризма сохраниться ??? И что делать с теми каталонцами что против ??? Не было у них проблем доход на душу 27 430 евро, точно скучно им стало )))
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Это не издевка и не пародия на демократию, это и есть европейская демократия в действии, так называемые европейские венецианские ценности разрушающие государства, приводящие к войнам, к массовым убийствам, превращающие молодые неокрепшие страны в страны третьего мира.По своей разрушительной силе все эти "ценности", насильственно насаждаемое странам венецианское зло хуже диктатуры и по своей сути являются формой оккупации территорий, являются видоизмененной форма фашизма.
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Причем тут путин, ты посмотри, во что эти венецианцы Украину превратили, как над народом издеваются ради своих ценностей.
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Ты ещё каменный век вспомни. Теперь уже другие принципы, но кое-кто живёт ещё в 17-м веке.
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Ебать тарахтеть у тебя спайс... забористый. Понимаю, у вас в орде дико жить как люди живут, привыкли по праву сильного, как животные, но чтоб настолько вас расплющило от Каталонии....
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Есть организация за границей, называется Венецианская комиссия и вот эта комиссия многие годы насаждает Украине так называемые ценности, без одобрения которой Украина не может принять ни один серьезный закон и которая таким образом управляет Украиной.
В итоге через навязанные ценности в Украине цветет сепаратизм, в итоге навязанные ценности привели к войне, к тысячам смертей.
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визг кацапских дежурных тролляк просто поражает за что вам уродам и даунам кремль платит ?
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Современная политическая система - это власть УЗУРПАТОРОВ на западе маскирующаяся под "демократию", а на востоке даже и не маскируются (а зачем, рабы и так стерпят?)
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а чего узурпаторов, с помощью выборов же пришли к власти наобещав, разрекламировав себя, фальсификации выборов на западе тоже бывают но не в таких же масштабах, значит хоть и обманом людей но через выборы
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава МИД Испании назвал референдум о независимости Каталонии "издевкой и пародией" на демократию
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