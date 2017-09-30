 Глава МИД Испании назвал референдум о независимости Каталонии "издевкой и пародией" на демократию

Об этом сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"То, что они продвигают, это не демократия. Это издевка над демократией, это пародия на демократию", - сказал он.
Он заявил, что между этим референдумом и демократией нельзя поставить знак равенства, поскольку на самом деле он является "инструментом выбора диктаторов".
Кроме того, А.Дастис обвинил женералитет Каталонии в том, что он продвигает систему, которая идет вразрез с целями и идеями ЕС.
Власти Каталонии планируют провести референдум по вопросу о независимости от Испании 1 октября. Конституционный суд Испании считает это голосование незаконным.
Напомним, 24 сентября в Барселоне и других городах испанской провинции Каталония прошли массовые демонстрации в поддержку проведения референдума о независимости.
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А теперь придется испанцам и каталонцам собираться за круглым столом в каком-нибудь "берлинском формате-2", менять конституцию и т.п.
И это еще хорошо, что Каталония не граничит с Россией
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для Донбасса - обязательно!
а для Каталони - ни-ни
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Feel the difference... Ну це все одно, що Каділлак з Москвічем-412 порівнювати...
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https://www.autocentre.ua/avtopravo/avtobiznes/v-ukraine-startovalo-prozvodstvo-komplektuyushhih-dlya-lamborghini-381157.html
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хорошего вечера.
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спс, и вам хорошего вечера
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банбасаКотолонии?
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В итоге через навязанные ценности в Украине цветет сепаратизм, в итоге навязанные ценности привели к войне, к тысячам смертей.
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ХТО ЭТО!? И ГДЕ ЭТО!?
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