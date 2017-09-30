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 Саперы ВСУ продолжают разминирование периметра арсенала вблизи Калиновки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 сентября, на территории военного арсенала вблизи Калиновки, группы инженерно-саперных подразделений Вооруженных Сил Украины продолжают работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Пожар на территории арсенала локализован, проводятся мероприятия по разминированию периметру технической территории арсенала и прилегающих населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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"К выполнению этих задач привлечены около 1000 человек личного состава и 153 единиц техники ВСУ. Всего в районе работают более 4000 представителей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, правоохранительных органов и 293 единицы техники. Непосредственно на территории арсенала работает 50 групп разминирования, а это более 220 человек и 52 единицы техники, среди которых 5 пожарных танков, 3 инженерных машины разграждения, бульдозерный артиллерийский тягач. Кроме этого, в случае необходимости к этим работам планируется привлечь дополнительную технику, которая есть в резерве", - говорится в сообщении.



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В ближайшее время работа по расчистке территории арсенала от взрывоопасных предметов будет продолжаться. Также продолжается восстановление инфраструктуры арсенала.

Саперы ВСУ продолжают разминирование периметра арсенала вблизи Калиновки 01

Саперы ВСУ продолжают разминирование периметра арсенала вблизи Калиновки 02

Саперы ВСУ продолжают разминирование периметра арсенала вблизи Калиновки 03

Саперы ВСУ продолжают разминирование периметра арсенала вблизи Калиновки 04

Саперы ВСУ продолжают разминирование периметра арсенала вблизи Калиновки 05

Саперы ВСУ продолжают разминирование периметра арсенала вблизи Калиновки 06

Саперы ВСУ продолжают разминирование периметра арсенала вблизи Калиновки 07

Саперы ВСУ продолжают разминирование периметра арсенала вблизи Калиновки 08

Саперы ВСУ продолжают разминирование периметра арсенала вблизи Калиновки 09

Саперы ВСУ продолжают разминирование периметра арсенала вблизи Калиновки 10

Саперы ВСУ продолжают разминирование периметра арсенала вблизи Калиновки 11

Саперы ВСУ продолжают разминирование периметра арсенала вблизи Калиновки 12

Саперы ВСУ продолжают разминирование периметра арсенала вблизи Калиновки 13

Саперы ВСУ продолжают разминирование периметра арсенала вблизи Калиновки 14

Саперы ВСУ продолжают разминирование периметра арсенала вблизи Калиновки 15

Саперы ВСУ продолжают разминирование периметра арсенала вблизи Калиновки 16

Саперы ВСУ продолжают разминирование периметра арсенала вблизи Калиновки 17

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

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Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

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