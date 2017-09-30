 Саперы ВСУ продолжают разминирование периметра арсенала вблизи Калиновки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"К выполнению этих задач привлечены около 1000 человек личного состава и 153 единиц техники ВСУ. Всего в районе работают более 4000 представителей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, правоохранительных органов и 293 единицы техники. Непосредственно на территории арсенала работает 50 групп разминирования, а это более 220 человек и 52 единицы техники, среди которых 5 пожарных танков, 3 инженерных машины разграждения, бульдозерный артиллерийский тягач. Кроме этого, в случае необходимости к этим работам планируется привлечь дополнительную технику, которая есть в резерве", - говорится в сообщении.
В ближайшее время работа по расчистке территории арсенала от взрывоопасных предметов будет продолжаться. Также продолжается восстановление инфраструктуры арсенала.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".