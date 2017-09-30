EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины, Происшествия
  6729  136
Материалы по теме:
Все про:пожар (3748) Бутусов Юрий (1367) Муженко (256) Калиновка (138)

 Директива начальника Генштаба Муженко не позволяла укомплектовать охрану арсенала в Калиновке, - журналист

калиновка артсклады

Для охраны и несения внутренней службы на крупнейшем артарсенале в Калиновке были задействованы 63 человека.

Об этом в статье "Катастрофа в Калиновке: взрыв, которого ждали" для ZN.UA пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он пишет, что на крупнейшем арсенале с периметром охраны в 10,5 км, находился следующий личный состав:

1. Для охраны и несения внутренней службы были задействованы 63 человека, в том числе 40 военнослужащих и 23 сотрудника военизированной охраны.

2. Для ведения производственной деятельности по ремонту боеприпасов - 3 военнослужащих и 33 работника ВСУ.

3. Для ведения операционно-складской деятельности - 25 военнослужащих.

4. Пожарная охрана - 8 военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный арсенал в Калиновке охраняется в усиленном режиме, - Минобороны. ФОТОрепортаж

"Как можно силами 63 человек нести службу по охране внешнего периметра и внутренних патрулей и караулов? Это невозможно", - пишет журналист. - В момент начала взрывов на территории базы, по заявлению главного военного прокурора А.Матиоса находилось, лишь 17 сотрудников военизированной охраны - пожилых людей в возрасте за 50 лет. Они, не имея никаких технических средств наблюдения, должны были обеспечить безопасность 10,5-километрового периметра и территории в 1200 гектаров. Разумеется, контроль и охранение такими силами давно превратились в имитацию службы".

Бутусов также подчеркивает, что основная причина того, что силами личного состава не были перемещены реактивные снаряды, не был расчищен кустарник и бурелом по периметру, а также не были оборудованы простейшие укрытия на открытых площадках, - нехватка личного состава.

"Согласно директиве начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко от 7 февраля 2017 года Д-05 об определении лимитов списочной численности и мероприятий по укомплектованию ВСУ в 2017 году, был установлен запрет на призыв на военную службу по контракту в воинские части Вооружения ВСУ. Эта директива не позволяла укомплектовать охрану арсенала", - отмечает журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЧП на складах в Калиновке: Доказательств, что был беспилотный аппарат нет, но есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, - Луценко

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Также читайте: В результате взрывов на арсенале в Калиновке повреждены 2 тыс. домов, из них 16 не подлежат восстановлению, - глава Винницкой ОГА

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке
.
29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
это все, что нужно знать о реформах от кондитера
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не все. Важны также цены на продукцию рошенки в липедзске
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это ещё не всё. В запасе ещё есть пенсионная, судебная и медицинская... Вот тогда счастье и начнётся...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаю тут сговор шыкаладной ОПГ с соседями... схема проста-одни сперли, другие это покрывают, третьи гниды прожажные. Вот и итог
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
впервые сцыколатное со своими в открытую поздоровалось))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так я ж и говорю , , Елен -- найкраща. . !!! , , , респект , почет и уважуха . , , и бесплатный кругоземный круиз с геной , который где то рядом,,,, , , мы вместе . )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тварь - это твой кондитер вместе с твоим подонком муженко.
А то, что ты бы сдал никто и не сомневается - такие как ты маму сдали бы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для охраны и несения внутренней службы были задействованы 63 человека, в том числе 40 пенсионеров(за 50) и 23 бабушки с мётлами.Знаем,как такие склады охраняют.Рядом с моим посёлком в/ч склады гсм.Охранником сосед работает(62 года).Тверезым видел его лет 15 назад.Пришел устраиваться и в этот же день дали ему карабин и в ночь охранять.Утром пришёл готовый.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Украине чем выше должность - тем меньше ответственности...
Во всем виноват стрелочник или воспитательница...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага.а подлодку КУРСК Взорвали Анна Политковская Галина Старовойтова
 показать весь комментарий
Ответить
 
Т.е. - после Белаклеи ни Муженко, ни его подчиненные не сделали абсолютно никаких выводов и не сделали абсолютно ничего для усиления охраны складов....мрази.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это подтверждает то, что муженко либо тупой бот, либо вредитель
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у этих на подобии муженко кроме бабок ничего нет ценного и ничего их не интерисует если не пахнет личным доходом . на какие то склады им насрать они не за ихними заборами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
всё больше склоняюсь к мнению, что события в Калиновке были организованы группой Турчинов-Аваков-Яценюк-Тимошенко-Саакашвили- Коломойский в борьбе за власть с группой Порошенко -Полторак-Муженко-Ахметов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ага - и для этого Муженко с Парашенкой заранее им готовили все условия...
 показать весь комментарий
Ответить
 
просто бьют по слабым местам, а Журналисты освещают
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та резидент Парашенко со своим подельником Муженко уничтожают обороноспособность...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дериктива о ліміті прийняття людей до ВСУ під час війни є Державною зрадою і за такі речі муд(ж)енка має відповісти як що то правда!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Муженко просто необходимо снять с должности ,взять подписку о невыезде и тщательно расследовать его деятельность на предмет вредительства ВСУ.Начиная от участия в ответственности за "подставленный " терроритам ИЛ с десантниками и продолжить по "котлам" куда прям втянуты были украинские батальоны...а потом и до взрывов НА ВСЕХ складах...И расследование поручать не Матиосу,которого тоже нужно хотябы временно отстранить (к тому тоже есть очень серьёзные претензии и необходимость следствия),а спец. следственной комиссией парламента и с участием иногстранных экспертов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бутусов провокатор. И директивы секретные разглашает... Сука...
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДиректива начальника Генштаба Муженко не позволяла укомплектовать охрану арсенала в Калиновке, - журналист
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти