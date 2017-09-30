 Директива начальника Генштаба Муженко не позволяла укомплектовать охрану арсенала в Калиновке, - журналист

Об этом в статье "Катастрофа в Калиновке: взрыв, которого ждали" для ZN.UA пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он пишет, что на крупнейшем арсенале с периметром охраны в 10,5 км, находился следующий личный состав:
1. Для охраны и несения внутренней службы были задействованы 63 человека, в том числе 40 военнослужащих и 23 сотрудника военизированной охраны.
2. Для ведения производственной деятельности по ремонту боеприпасов - 3 военнослужащих и 33 работника ВСУ.
3. Для ведения операционно-складской деятельности - 25 военнослужащих.
4. Пожарная охрана - 8 военнослужащих.
"Как можно силами 63 человек нести службу по охране внешнего периметра и внутренних патрулей и караулов? Это невозможно", - пишет журналист. - В момент начала взрывов на территории базы, по заявлению главного военного прокурора А.Матиоса находилось, лишь 17 сотрудников военизированной охраны - пожилых людей в возрасте за 50 лет. Они, не имея никаких технических средств наблюдения, должны были обеспечить безопасность 10,5-километрового периметра и территории в 1200 гектаров. Разумеется, контроль и охранение такими силами давно превратились в имитацию службы".
Бутусов также подчеркивает, что основная причина того, что силами личного состава не были перемещены реактивные снаряды, не был расчищен кустарник и бурелом по периметру, а также не были оборудованы простейшие укрытия на открытых площадках, - нехватка личного состава.
"Согласно директиве начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко от 7 февраля 2017 года Д-05 об определении лимитов списочной численности и мероприятий по укомплектованию ВСУ в 2017 году, был установлен запрет на призыв на военную службу по контракту в воинские части Вооружения ВСУ. Эта директива не позволяла укомплектовать охрану арсенала", - отмечает журналист.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке
.
29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
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А то, что ты бы сдал никто и не сомневается - такие как ты маму сдали бы.
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Во всем виноват стрелочник или воспитательница...
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