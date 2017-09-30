 Переданный в залог музей на Харьковщине с картинами Пикассо и Малевича вернули громаде

Как сообщает официальный сайт Харьковской облгосадминистрации, это стало возможным благодаря руководительнице области Юлии Светличной и одного из украинских банков.
Торжественная передача помещения музея состоялась 30 сентября в Пархомовке с участием председателя ХОГА Юлии Светличной и руководства одного из украинских банков.
"Сегодня без преувеличения - историческое событие. Несколько лет назад мы боялись, что это здание будет кому-то продано, что наш музей нужно будет спасать. И весь Краснокутский район, вся Харьковщина - все мы вместе - присоединились к спасению Пархомовского художественного музея. И мне сегодня приятно сказать, что мы победили. Сегодня здание Пархомовского художественного музея наконец то передано громаде. И это общий результат работы власти, общества и социально ответственного бизнеса", - подчеркнула Юлия Светличная.
Председатель ХОГА поблагодарила руководство банка за меценатскую деятельность.
"Теперь жители Харьковщины и всей Украины имеют возможность наслаждаться мировыми шедеврами в стенах этого уникального музея. Мы продолжим развивать Краснокутский район. В этом году мы провели фестиваль "Жемчужины Слобожанщины", на который пришло почти 7000 туристов. Я уверена, что такой красивый край должны увидеть как можно больше людей", - резюмировала Юлия Светличная.
Как сообщает официальный сайт Харьковской ОГА, здание Пархомовского историко-художественного музея им. П. Ф. Лунева было передано в залог в 2011 году. Банк выкупил здание Пархомовского музея с торгов во время ликвидации по процедуре банкротства одного из своих должников. После чего передал здание как благотворительный взнос на баланс Областного коммунального учреждения "Харьковский художественный музей".
Художественный музей в Пархомовке основал учитель истории сельской школы Афанасий Лунев. Вместе с учениками он создал историко-краеведческий музей, который размещался только в одном классе школы. Позже они основали кружок "Юный историк" и загорелись идеей создания художественного музея. С просьбой помочь открыть такое заведение обращались ко многим художникам. Первыми откликнулись мастера из Харькова. В 1955 году они подарили музею 50 своих работ, и именно этот год принято считать датой создания музея.
Сейчас коллекция музея насчитывает более 7000 экспонатов. Среди них - работы выдающихся художников: Пабло Пикассо, Казимира Малевича, Николая Рериха, Аполлинария Васнецова, Ивана Шишкина, Джованни Пиранези, Фердинанда Бола, Тараса Шевченко, Ивана Ижакевича, Михаила Дерегуса, Абрама Архипова. С 1987 года учреждение в Пархомовке является автономным отделом Харьковского художественного музея.
182 3
Светличная в Харькове открыла масштабный экономический форум(15)
Памятник гетману Мазепе открыт на Харьковщине. ФОТО(23)
В Харьковской области проходит крупнейший за историю региона форум депутатов из стран Европы, - Светличная(2)
Самый большой за 13-лет велопарад прошел в Харькове, - глава ОГА Светличная. ФОТОрепортаж(18)
На Харківщині зібралася рекордна кількість депутатів з країн Європи, щоб обговорити подальшу співпрацю, – Світлична(0)
Спасатели полностью очистили от взрывоопасных предметов Балаклею и 9 окрестных сел: опасность с территории снята, - Чечеткин. ФОТОрепортаж(0)
Опубликован рейтинг губернаторов, - КИУ(27)
Ответить
Ответить