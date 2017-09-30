 В Калиновке было уничтожено 32 тыс. тонн снарядов, в том числе 21 тыс. тонн танковых снарядов 125 мм, - журналист

Об этом в статье "Катастрофа в Калиновке: взрыв, которого ждали" для ZN.UA пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отмечает, что 48-й арсенал Вооруженных сил в селе Калиновка (в 30 км от Винницы) входил в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов в Украине, наряду с Балаклеей в Харьковской и Цветохой в Хмельницкой областях. Первой по значению была Балаклея, почти полностью уничтоженная в марте 2017 года.
Согласно заявлению министра обороны Степана Полторака, в Калиновке находилось около 83 тыс. тонн боеприпасов, в том числе 68 тыс. тонн снаряженных, остальное - в виде разобранных компонентов. На данный момент заявлено уничтожение 32 тыс. тонн снарядов, в том числе 21 тыс. тонн танковых снарядов 125 мм.
"Много это или мало - потерять 32 тыс. тонн боеприпасов? Для сравнения: из арсенала Калиновка за четыре года войны в 2014-2017 гг. было поставлено на фронт и боевую подготовку армии около 24 тыс. тонн боеприпасов. То есть даже по самым минимальным оценкам ущерб от взрыва превышает весь объем поставок снарядов и мин из арсенала за четыре года войны", - пишет Бутусов.
Он также подчеркивает, что Министерство обороны и "его пиарщики распространяют абсолютно недостоверную" информацию относительно реальной ценности уничтоженных боеприпасов.
В статье отмечается, что по данным источников издания, на складе в Калиновке основные потери составляют: 125 мм танковые снаряды, 122 мм реактивные снаряды РСЗО БМ-21 "Град", 122 мм гаубичные снаряды, 82 и 120 мм мины для минометов - одни из самых востребованных в армии.
Бутусов напоминает, что, согласно заявлению Секретаря комитета ВР по обороне Ивана Винника, ущерб от потери боеприпасов составляет не менее 800 млн долл.
"Как можно проверить эту цифру? По данным источников ZN.UA, стоимость одной тысячи тонн старых советских боеприпасов 3-4 категории, требующих ремонта и переснаряжения, на мировом рынке вооружений составляет от 15 до 30 млн долл. - по самым минимальным оценкам. Украина даже во время войны осуществляет экспорт таких боеприпасов для пополнения военного бюджета. Если взять их стоимость по минимальным расценкам, то 27 тыс. тонн, заявленных Минобороны, - это не менее 400 млн долл. Неофициальные оценки ущерба в 40 тыс. тонн означают, что стоимость потерянных боеприпасов (без учета разрушений инфраструктуры военной базы и прилегающих территорий) составляет не менее 600 млн долл", - пишет журналист.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке
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29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
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а все расскази Луценко, о летающих тарелках - єто блеф и вешанье лапши на уши
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Остановите Землю - я сойду!
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Вот чисто технически кто-то может объяснить?
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Не понял только каким боком Бутусов к ЗН и чего не у себя на Цензоре такое написал?
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