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 Политика Украины, Происшествия
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 В Калиновке было уничтожено 32 тыс. тонн снарядов, в том числе 21 тыс. тонн танковых снарядов 125 мм, - журналист

калиновка

На военном складе в Калиновке Винницкой области основные потери составляют: 125 мм танковые снаряды, 122 мм реактивные снаряды РСЗО БМ-21 "Град", 122 мм гаубичные снаряды, 82 и 120 мм мины для минометов.

Об этом в статье "Катастрофа в Калиновке: взрыв, которого ждали" для ZN.UA пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отмечает, что 48-й арсенал Вооруженных сил в селе Калиновка (в 30 км от Винницы) входил в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов в Украине, наряду с Балаклеей в Харьковской и Цветохой в Хмельницкой областях. Первой по значению была Балаклея, почти полностью уничтоженная в марте 2017 года.

Согласно заявлению министра обороны Степана Полторака, в Калиновке находилось около 83 тыс. тонн боеприпасов, в том числе 68 тыс. тонн снаряженных, остальное - в виде разобранных компонентов. На данный момент заявлено уничтожение 32 тыс. тонн снарядов, в том числе 21 тыс. тонн танковых снарядов 125 мм.

"Много это или мало - потерять 32 тыс. тонн боеприпасов? Для сравнения: из арсенала Калиновка за четыре года войны в 2014-2017 гг. было поставлено на фронт и боевую подготовку армии около 24 тыс. тонн боеприпасов. То есть даже по самым минимальным оценкам ущерб от взрыва превышает весь объем поставок снарядов и мин из арсенала за четыре года войны", - пишет Бутусов.

Он также подчеркивает, что Министерство обороны и "его пиарщики распространяют абсолютно недостоверную" информацию относительно реальной ценности уничтоженных боеприпасов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пожар на артскладах в Калиновке не повлияет на решение США о предоставлении Украине летального оружия, - Волкер. ВИДЕО

В статье отмечается, что по данным источников издания, на складе в Калиновке основные потери составляют: 125 мм танковые снаряды, 122 мм реактивные снаряды РСЗО БМ-21 "Град", 122 мм гаубичные снаряды, 82 и 120 мм мины для минометов - одни из самых востребованных в армии.

Бутусов напоминает, что, согласно заявлению Секретаря комитета ВР по обороне Ивана Винника, ущерб от потери боеприпасов составляет не менее 800 млн долл.

"Как можно проверить эту цифру? По данным источников ZN.UA, стоимость одной тысячи тонн старых советских боеприпасов 3-4 категории, требующих ремонта и переснаряжения, на мировом рынке вооружений составляет от 15 до 30 млн долл. - по самым минимальным оценкам. Украина даже во время войны осуществляет экспорт таких боеприпасов для пополнения военного бюджета. Если взять их стоимость по минимальным расценкам, то 27 тыс. тонн, заявленных Минобороны, - это не менее 400 млн долл. Неофициальные оценки ущерба в 40 тыс. тонн означают, что стоимость потерянных боеприпасов (без учета разрушений инфраструктуры военной базы и прилегающих территорий) составляет не менее 600 млн долл", - пишет журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЧП на складах в Калиновке: Доказательств, что был беспилотный аппарат нет, но есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, - Луценко

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Также читайте: В результате взрывов на арсенале в Калиновке повреждены 2 тыс. домов, из них 16 не подлежат восстановлению, - глава Винницкой ОГА

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке
.
29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.






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Не страшно.Но зато Рошен нигде не пострадал и это радует.
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Та да. Я тоже очень переживал, чтобы у Петра Алексеевича ничего нигде не загорелось. Однако же обошлось все. А 100500 тысяч тонн снарядов - то фигня.
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Подумаешь ! Профукали всего 500 60-тонных вагонов боеприпасов стоимостью 400-600 млн. долларов США. Можем себе позволить! Мы ж бохатая страна!
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Лось - чисто козел. А Муженко с кондитером - поцаны-военачальники
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Поцаны - это от слова "поц"? Однако, меткое вы дали определение.
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Еще одну базу подорвать и Украина останется безоружной.
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Сколько еще складов нужно взорвать , чтоб военное руководство начало серьезно охранять эти склады? Сейчас во всем обвинят тех двух уродов, которых застукали пьяными во время дежурства. Пойдет наказание невиновных и награждение непричастных.
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32 тыс. тонн, Карл. Ето даже не 32 тыс. снарядов а тонн. Таким колличеством можно месяц не переставая молотить по Лугандонцам даже особо не целясь и все сровнять там с землей, а потом прийти с вениками и совками и в пакеты остатки ихтамнетов собрать и отправить на Федорашку. А насчет мин 120 и 80 которых у нас и так дефицит на фронте так ето п*здц.
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уничтоженние в Калиновке сняряди єто не ущерб, а конкретние бабки из карманов граждан Украини
а все расскази Луценко, о летающих тарелках - єто блеф и вешанье лапши на уши
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Цензор ссылается на статью своего главреда на сайте жены "настаящегопалковника" толи гриценка?

Остановите Землю - я сойду!
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"Цензор" давно уже превратился в желтый листок и рассадник зрадофилов и кацапских троллей. Да и бутусов ... не буду писать, а то забанят.
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А шо, на сайты гойзет "Крыжополь Шоколадный", "Винница унд пэрэмога цайтунг" и "Вечерний Липецк" вас порохатых хиба не пускают?
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Сейчас вылезут и расскажут. что снаряды старые и заряды просроченные и у нас этого добра завались. И за бардак седят, в лучшем случае, какой не будь часовой Петренко
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только на этом складе даже после пожара снарядов на 2-3 года войны
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Прочитав название : " В Калиновке было уничтожено 32 тыс. тонн снарядов, в том числе 21 тыс. тонн танковых снарядов 125 мм, - журналист", так и подумал, что этот "журналист" - бутусов. Перечитал статью - таки да, он.
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главное чтобы тело липяцкаго свинипуха мужеложенко свято ахранял
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КАК посчитали и КТО посчитал?

Вот чисто технически кто-то может объяснить?
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по бумагам по местам хранения ведется учет - просто взяли и сложили кол-во по складам
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Как кто посчитал ??? бутусов. А бутусову подтвердил гриценко. Что за недоверие к источникам "цензора" ?!
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Так там некоторые вуспышки, по словам очевидцев ( бабушек по какому-то каналу показывали, которые 100% из подвала видели) тянули на 100500 мегатонн, а некоторые на новогоднюю хлопушку. Как в 32000 тонн это всё перевести?
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еще раз,уже постил...еще даже прокуроры не ступили на территорию склада,что бы подсчет начать-а в сми у толика мостового уже все подсчитали...
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Толик же в курсе, сколько и чего при нём растворилось.

Не понял только каким боком Бутусов к ЗН и чего не у себя на Цензоре такое написал?
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ботяра регионская,ты твиттер зачистил от своих рыговских постов за 2013 год? а то вон Прач не зачистил где он славил яноковоща,его и говняют по-полной что был рыг,а стал БППшная прокладка.)))
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Если конфисковать имущество командиров генштаба сбу и военной прокуратуры то перекроеться и хватит что бы закупить летальное оружие в США. еще на три гибридных войны.
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довоевались мудаки аля петро-брехун,муженко и Ко...теперь у барыг отмазка будет..танки на таиланд ибо один хрен шмалять нечем!
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порошенко - путинский гондон, и с этим гондоном народ разберется как положено, мразь конченная
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Якщо всю цю зброю, що вилетіла в повітряв Калинівці та Балаклії необхідно біло направити на лугандонію про яку можна було б зразу забути разом з "рузьким міром" та якутами які там воюють назавжди, а так будемо ще 10-20 років сурків розводити і розказувати про велику "озабоченість" утиснення "язичників".
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Ну, как говорят порохатые - их и так пришлось бы утилизировать. А так даже легче, одним махом. Так что это даже перемога.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Калиновке было уничтожено 32 тыс. тонн снарядов, в том числе 21 тыс. тонн танковых снарядов 125 мм, - журналист
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