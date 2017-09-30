 "Очень неприятно стоять в одном ряде с Ираном и Кореей", - экс-министр финансов РФ Кудрин об имиджевых рисках для России от санкций США

Об этом заявил председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
"Очень неприятно стоять в одном ряде с Ираном и Кореей. И в общем в этом смысле закон несет новые имиджевые риски для России", - заявил он на Ярмарке финансовых и биржевых услуг FinFair.
По мнению Кудрина, Вашингтон серьезно настроен на сохранение санкций в течение длительного времени, возможно, на десятилетия, и смягчить их будет сложно.
Напомним, в 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
Как сообщалось, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.
Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.
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или мы им об этом скажем.... и еще от себя добавим...
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они ж уже давно рядом
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15.03.2015 | 23:10 (Киев) | joinfo.ua
Россия и Северная Корея, а точнее Президент Путин и Ким Чен Ын, объявили 2015 год "годом дружбы" между двумя странами, чтобы разозлить США и Барака Обаму в частности. Такое мнение высказали американские эксперты.
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Нет ни целей, ни перспектив. Есть только понимание, что будет очень плохо. И пусть это «плохо» наступит не сегодня, а когда-нибудь потом…
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заслужили.
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Хм... " Стоять?" - Размечтался падло:-
АНУ БРЫСЬ ПОД ЛАВКУ ПО ПЛАСТУНСКИ ЯЙЦА ВЫЛИЗОВАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!
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Такое чувство, что он один только хочет избежать параллельного мира, в котором живут остальные рузьгие чиновники...
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губернатор Владимирской области Светлана Орлова, филолог по образованию. Однако, с праЗНиком!
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https://amp.newsru.com/world/29sep2017/rtagent.html
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