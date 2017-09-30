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 "Очень неприятно стоять в одном ряде с Ираном и Кореей", - экс-министр финансов РФ Кудрин об имиджевых рисках для России от санкций США

санкции

Новые американские санкции против России, которые поставили ее в один ряд с КНДР и Ираном, несут имиджевые риски.

Об этом заявил председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

Также читайте: США расширили санкции против уже наказанных российских компаний

"Очень неприятно стоять в одном ряде с Ираном и Кореей. И в общем в этом смысле закон несет новые имиджевые риски для России", - заявил он на Ярмарке финансовых и биржевых услуг FinFair.

По мнению Кудрина, Вашингтон серьезно настроен на сохранение санкций в течение длительного времени, возможно, на десятилетия, и смягчить их будет сложно.

Напомним, в 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Даже если Россия выполнит Минские соглашения, санкции из-за Крыма останутся в силе, - Волкер

Как сообщалось, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.

В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.

Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.
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За все надо платить, особенно за скрепы и вяличие !!
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а вы об это расскажите Ирану и Корее...
или мы им об этом скажем.... и еще от себя добавим...
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и че м плохо руснявым быть рядом с кндр и ираном? они ж братья
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Главная / В мире /Президент Путин и Ким Чен Ын сдружились назло Обаме

15.03.2015 | 23:10 (Киев) | joinfo.ua

Россия и Северная Корея, а точнее Президент Путин и Ким Чен Ын, объявили 2015 год "годом дружбы" между двумя странами, чтобы разозлить США и Барака Обаму в частности. Такое мнение высказали американские эксперты.
"Очень неприятно стоять в одном ряде с Ираном и Кореей", - экс-министр финансов РФ Кудрин об имиджевых рисках для России от санкций США - Цензор.НЕТ 3069
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Александр Сотник: Тупиковый путь Путина

Нет ни целей, ни перспектив. Есть только понимание, что будет очень плохо. И пусть это «плохо» наступит не сегодня, а когда-нибудь потом…
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Я знаю что надо сделать что бы с вас сняли санкции, могу подсказать!
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Сдать ядерный арсенал и развалится на процветающие богатые Якутию, Казанское ханство, Калмыкию, Удмуртию и т.д.
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россию выделить отдельным рядком
заслужили.
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Кудрин, а чего это тебе неприятно стоять рядом с братьями-союзниками?
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Не парься кудрин, основная масса местной ватной биомассы считает что бензоколонка стоит на одном уровне с Америкой и "где-то даже выше..."
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Главное жопу вазелином смазать....тогда приятно будет...
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Штаны у него правильные пошиты, только с учетом использования "волшебных" ортопедических ботинок, прибавляющих рост карлику где-то на 10 см.
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Давно слежу за Кудриным...
Такое чувство, что он один только хочет избежать параллельного мира, в котором живут остальные рузьгие чиновники...
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А рядом с Гитлером и Геббельсом приятно, никаких сожалений... дебилы, б... ( сам Лавров сказал, если что! ).

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Нормальный такой себе ряд.Ряд изгоев и уёбков.
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Немного о умственных способностях. российских руководителей "Очень неприятно стоять в одном ряде с Ираном и Кореей", - экс-министр финансов РФ Кудрин об имиджевых рисках для России от санкций США - Цензор.НЕТ 1970
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Ватник‏ @Realvatnik 2 вер. 2015Більше
губернатор Владимирской области Светлана Орлова, филолог по образованию. Однако, с праЗНиком!
"Очень неприятно стоять в одном ряде с Ираном и Кореей", - экс-министр финансов РФ Кудрин об имиджевых рисках для России от санкций США - Цензор.НЕТ 2461
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Да, Соловьев - мерзавец и преступник. Но я хочу спросить, кто те миллионы граждан России, которые, блядь, смотрят его и делают ему рейтинг?
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Голова бобра сообщила о возможном закрытии лубянского канала Раша Тудей в США. Бобрам смотреть будет нечего.

https://amp.newsru.com/world/29sep2017/rtagent.html
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ну хороший же мост был!..лучше керченского ведь.."Очень неприятно стоять в одном ряде с Ираном и Кореей", - экс-министр финансов РФ Кудрин об имиджевых рисках для России от санкций США - Цензор.НЕТ 9503
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Очень неприятно стоять в одном ряде с Ираном и Кореей", - экс-министр финансов РФ Кудрин об имиджевых рисках для России от санкций США
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