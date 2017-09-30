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 Политика Украины
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Все про:квоты (120) радио (238) Сюмар (262)

 Радиостанции перевыполняют языковые квоты на 15%, - Сюмар

Несмотря на то, что на протяжении всего года действовала языковая квота в 25%, на данный момент реальная часть украинских песен в радиоэфире составляет более 40%.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие данные в своей статье для ZN.UA приводит глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

"Весь этот год действовала квота в 25%, с ноября - установленный законом на радио минимум - 30% песен. Но ситуация оказалась куда более оптимистичной, чем наши самые смелые предположения. Уже сейчас реальная часть украинских песен в радиоэфире - свыше 40%", - говорится в статье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донетчина и Одесчина - лидеры среди радиостанций восточного и южного регионов по доле песен на украинском языке, - Нацсовет по ТРВ. Инфографика


Радиостанции перевыполняют языковые квоты на 15%, - Сюмар 01
Как отмечает автор, украинцы могут производить качественный музыкальный продукт и, главное, хотят его слушать. Он имеет высокий рейтинг.

В то же время Сюмар указывает, что развивать информационную сферу только запретами нельзя.

"Необходимы стимулы. Позитивные и действенные. И деньги в их ряду занимают не последнее место", - заключает она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет начнет мониторинг соблюдения языковых квот на ТВ с каналов с наименьшим объемом украинского языка в эфире: "Украины" и "Интера"

Напомним, 8 ноября 2016 года вступил в силу закон о языковых квотах на радио. В первый год его действия общий объем песен на государственном языке, в том числе с 7.00 до 14.00 и с 15.00 до 22.00, должен составлять не менее 25%, а объем ведения передач на украинском языке - не менее 50%.

С 8 ноября эти показатели составят соответственно 30% и 55%, а с 8 ноября 2018 года - 35% и 60%.
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Бутылку, что ему дагестанец подарил, он уже померял.
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радиостанции переущемляют права русскоязычночелюстного народа на 15%
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UA Поджег Складов
пора уже вводить замеры черепов
=======\
Думаю череп петуха тебя победит...про мозг молчу
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каво ташніт ат украінскай культури - вперйод на рассію !
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Зачёркнутый вариант для тебя самый подходящий, Набутылка Сидянов.
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Поджег Складов - ну зачем так....- если тошнит от украинской.., есть русская культура.., через билет и поезд все решается с отъездом на ПМЖ... Именно для таких до сих пор и поезда и автобусы в рашку ездят...Пора возвращаться домой...
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Гаразд, а коли вже закриють кремлівську клоаку "Інтер" де ЗАВЖДИ балакають москалячою недомовою, показують рюзьге серіали і концерти з Настею і Потапом тощо
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Великую нацию Гёте и Шиллера нацизм довёл до Освенцима. Страшно подумать куда могут привести нас украинцев наши дыки гуцулы и лэмки......
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Взять хотя бы закон об образовании.Ведь мы,фашизды,рискуем остаться без русскоязычных младенцев.А дальше что? Голод?
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Петух Говнянов слегка отвлёк своими высерами от темы...

По теме!

Сумская область 4-я. После Ровненской, Хмельницкой и Ивано-Франковской.

Поняли теперь, почему во время событий весны 14-го, несмотря на близость к россосии и наибольшую после Луганщины протяжённость границы с ней, хуйло не особо что-то там пытался провернуть. на Сумщине? И кто теперь будет рассказывать, что роль в событиях 14-го местных у...банов, кидавшихся под технику ВСУ( не давая им выйти на границу для усиления) я преувеличиваю, как некоторые бывает стараются меня убедить? Та хер там! Местные долбики сыграли в произошедшем не меньшую роль, чем запоребриковые группы типа стрелковской.
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а я думал что все было по иному принципу, а оказывается дело было в песнях
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Если бы ты не думал тем местом, на которм большинство людей сидит, то ты бы понял мой пост.

А так да.... Там о песнях.
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А чи не пора подивитись на наше олігархічне телебачення яке геть зросійщене ,особливо це стосуєтся :інтер ,ictv та новий канал на яких частка української мови ,не те що не збільшилась ,а навіть зменшилась ,таке враження що ті хто керують тими каналами навіть не розуміють в якій країні живуть і що сосідня країна проти нас веде гібридну війну , де ще таке можливо ?
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Сделайте квоты на спорт - не менее .... часов. Пора нацию возраждать. Одними компьютерами здоровей не станешь, да и поболеть за своих всегда полезно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРадиостанции перевыполняют языковые квоты на 15%, - Сюмар
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