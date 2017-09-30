 Радиостанции перевыполняют языковые квоты на 15%, - Сюмар

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие данные в своей статье для ZN.UA приводит глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.
"Весь этот год действовала квота в 25%, с ноября - установленный законом на радио минимум - 30% песен. Но ситуация оказалась куда более оптимистичной, чем наши самые смелые предположения. Уже сейчас реальная часть украинских песен в радиоэфире - свыше 40%", - говорится в статье.
Как отмечает автор, украинцы могут производить качественный музыкальный продукт и, главное, хотят его слушать. Он имеет высокий рейтинг.
В то же время Сюмар указывает, что развивать информационную сферу только запретами нельзя.
"Необходимы стимулы. Позитивные и действенные. И деньги в их ряду занимают не последнее место", - заключает она.
Напомним, 8 ноября 2016 года вступил в силу закон о языковых квотах на радио. В первый год его действия общий объем песен на государственном языке, в том числе с 7.00 до 14.00 и с 15.00 до 22.00, должен составлять не менее 25%, а объем ведения передач на украинском языке - не менее 50%.
С 8 ноября эти показатели составят соответственно 30% и 55%, а с 8 ноября 2018 года - 35% и 60%.
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пора уже вводить замеры черепов
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Думаю череп петуха тебя победит...про мозг молчу
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Взять хотя бы закон об образовании.Ведь мы,фашизды,рискуем остаться без русскоязычных младенцев.А дальше что? Голод?
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Сумская область 4-я. После Ровненской, Хмельницкой и Ивано-Франковской.
Поняли теперь, почему во время событий весны 14-го, несмотря на близость к россосии и наибольшую после Луганщины протяжённость границы с ней, хуйло не особо что-то там пытался провернуть. на Сумщине? И кто теперь будет рассказывать, что роль в событиях 14-го местных у...банов, кидавшихся под технику ВСУ( не давая им выйти на границу для усиления) я преувеличиваю, как некоторые бывает стараются меня убедить? Та хер там! Местные долбики сыграли в произошедшем не меньшую роль, чем запоребриковые группы типа стрелковской.
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А так да.... Там о песнях.
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