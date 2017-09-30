 Президент Сената Австралии Пэрри приедет в Киев с визитом 2 октября

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского правительства.Утром 2 октября встречу с С.Пэрри проведет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В этот же день президента Сената Австралии примет председатель Верховной Рады Андрей Парубий, информирует пресс-служба Аппарата украинского парламента