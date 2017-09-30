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 Политика Украины
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Все про:Австралия (244) визит (2288) Парубий (1587) Гройсман (3466)

 Президент Сената Австралии Пэрри приедет в Киев с визитом 2 октября

пэрри

Президент Сената Австралии Стивен Пэрри в понедельник, 2 октября, осуществит свой первый официальный визит в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского правительства.

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Утром 2 октября встречу с С.Пэрри проведет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В этот же день президента Сената Австралии примет председатель Верховной Рады Андрей Парубий, информирует пресс-служба Аппарата украинского парламента

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Побережье Австралии.
Дитёныш большой белой акулы пристаёт к мамке:
- Мама! Я кушать хочу, сильно-сильно!
- Ну, какие проблемы, сынок? Плыви к пляжу, найди пляжника, который
заплыл подальше. Затем, покажи из воды плавник, сделай вокруг пловца три
круга, и кушай на здоровье!
- Мааам!… Я так сильно-сильно кушать хочу, можно я сразу съем?… Без трёх кругов?…
- Та как хочешь!… Нравится с говном - ешь с говном…
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент Сената Австралии Пэрри приедет в Киев с визитом 2 октября
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