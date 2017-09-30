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 Наемник РФ из батальона "Призрак" приговорен к 10 годам тюрьмы, - ГПУ

суд фемида правосудие

Наемник террористической организации "ЛНР", который в 2014 году добровольно вступил в ряды батальона боевиков "Призрак", приговорен к 10 годам лишения свободы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

"Прокуратурой Луганской области поддержано государственное (публичное) обвинение в уголовном производстве в отношении жителя Луганщины, который в 2014 году добровольно вступил в ряды так называемого батальона "Призрак" террористической организации "ЛНР" под руководством главаря А.Мозгового", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, на судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и дал обличительные показания относительно других участников "ЛНР", причастных к событиям 2014 года на территории Луганской области.

Мужчина был признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3) и хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263) Уголовного кодекса Украины.

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Пускай живет. Для него найдется место под шконкой или возле параши, он будет утехой для тамошних глиномесов, а придушить его можно и за неделю до окончания срока.
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правильно пусть живет. Придушите через 9 лет и 9 месяцев
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Патриоты как раз и есть на зоне, а в руководстве продажные твари- предатели.
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Да простые уголовники, как узнают, что это дыровец, задолбят его. Потому что им в касабскую тюрьму идти не хоцца. Им в Украине лучше сидеть.
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Почему сука Сенцову 20 а убийце наемнику 10 вы там не охерели случайно?
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"ОНИ" не охренели. Просто "ОНИ" знают, шо "ИМ" тоже предстоит ТУДА...
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Этим туда попасть будет за счастье , лучше туда чем на фонарь за заслуги.А ЗАСЛУЖИЛИ ПОЧТИ ВСЕ.
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ДА. брат ты прав! Большая кака их ждёт тут и даже ТАМ на небесах...
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необычно "гуманный" в таких случаях у нас суд
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просто суд учёл специфику его отсидки и ТРОШКЫ пожалел...
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Не факт.Учитывая нашу продажную пенетециарную службу он может сидеть довольно комфортабельно а мы его еще и содержать будем из бюджета.
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Ну, лично я, не хочу ТАКОГО комфорта, по этой статье....
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Так тебе его никто и не предлагает. Его заработать надо а потом и получить глядя на наше кривосудие тоже проблема. А фонарь он не предаст и не амнистирует вот только эти мрази считают что они решили на всегда А зря.
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не подошёл у новую полицию..яка невдача..
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и опять ни фамилии ни имени ни из какого города.....или народ не должен этого знать?А так это безымянный пук в лужу....
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радует твой оптимизм!!но прочти!!эт для народа,,приговорили" а вот до посадили может быть очень далеко и далеко не факт что сядет!!
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А почему это не посадят? Если приговорили, то уже все
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дайте суке пожизненное,что бы неповадно было убивать украинцев и предавать Украину,всем мразям наука на будущее
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Всего то. Нашим 20 и больше дают в застенках нквд фсб. А тут. Пипец просто.
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с Одессы есть сообщение
сегодня три года, как в Одессе избили Шуфрича. Пора повторить: народ желает картинку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемник РФ из батальона "Призрак" приговорен к 10 годам тюрьмы, - ГПУ
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