 Наемник РФ из батальона "Призрак" приговорен к 10 годам тюрьмы, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.
"Прокуратурой Луганской области поддержано государственное (публичное) обвинение в уголовном производстве в отношении жителя Луганщины, который в 2014 году добровольно вступил в ряды так называемого батальона "Призрак" террористической организации "ЛНР" под руководством главаря А.Мозгового", - сказано в сообщении.
Как отмечается, на судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и дал обличительные показания относительно других участников "ЛНР", причастных к событиям 2014 года на территории Луганской области.
Мужчина был признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3) и хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263) Уголовного кодекса Украины.
1915 29
У Украины и мира есть полгода, чтобы усилить давление на Россию в связи с приговором Умерову, – Бариев(1)
Суд в оккупированном Крыму оставил в силе штрафы пожилым крымскотатарским активистам Караметову и Давлатову(3)
Представители ОРДО возобновили охрану базы наблюдателей спецмиссии ОБСЕ в Горловке, - Хуг(2)
Международное сообщество не должно оставаться равнодушным, - МИД Литвы о приговоре Умерову(8)
Порохова діжка для нашої безпеки(0)
Посольство Великобритании о приговоре Умерову: "Этот случай подтверждает дальнейшее ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в Крыму"(2)
"Я разочаровался", - террорист "ДНР" сдался СБУ. ВИДЕО(37)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
сегодня три года, как в Одессе избили Шуфрича. Пора повторить: народ желает картинку.
Ответить
Ответить