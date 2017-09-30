 "Игры непокоренных": наша сборная завершила соревнования с 14 медалями

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинская сборная завоевала 14 медалей: 8 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых, говорится на ее странице в Facebook.
Александр Писаренко - золото по гребле на тренажерах, категория "скорость 1 минута", результат: 389.
Павел Будаевский - золото в 4 категориях: 50 метров вольным стилем, 50 метров на спине, 50 метров брасс и 100 метров вольным стилем.
Олег Зимников - золото в беге на 1500 метров. Результат Олега - 4:33.78.
Роман Панченко - золото со стрельб из лука среди начинающих.
Василий Пашкевич - золото по пауэрлифтингу в категории "средний вес", лучший результат Василия с трех попыток - 175 кг.
Команда лучников (Екатерина Михайлова, Роман Панченко и Валерий Рак) - серебро в командном зачете среди начинающих.
Дмитрий Сидорук - серебро со стрельб из лука среди профессионалов.
Александр Ткаченко - серебро в беге на 400 метров.
Павел Мамонтов - бронза по гребле на тренажерах, категория "скорость 1 минута".
Вадим Свириденко - бронза по гребле на тренажерах, категория "выносливость на 4 минуты".
Сергей Торчинский - бронза по толканию ядра. Лучшая попытка - 13.71 метра.
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"Загальної таблиці результатів у "Іграх нескорених" немає. Вважають, що кожен із ветеранів - уже переможець."
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