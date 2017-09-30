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 "Игры непокоренных": наша сборная завершила соревнования с 14 медалями

игры

В копилке спортсменов 8 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых награды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинская сборная завоевала 14 медалей: 8 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых, говорится на ее странице в Facebook.

Александр Писаренко - золото по гребле на тренажерах, категория "скорость 1 минута", результат: 389.

Павел Будаевский - золото в 4 категориях: 50 метров вольным стилем, 50 метров на спине, 50 метров брасс и 100 метров вольным стилем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Игры непокоренных": украинец Будаевский взял четыре золота в соревнованиях по плаванию

Олег Зимников - золото в беге на 1500 метров. Результат Олега - 4:33.78.

Роман Панченко - золото со стрельб из лука среди начинающих.

Василий Пашкевич - золото по пауэрлифтингу в категории "средний вес", лучший результат Василия с трех попыток - 175 кг.

Команда лучников (Екатерина Михайлова, Роман Панченко и Валерий Рак) - серебро в командном зачете среди начинающих.

Дмитрий Сидорук - серебро со стрельб из лука среди профессионалов.

Александр Ткаченко - серебро в беге на 400 метров.

Павел Мамонтов - бронза по гребле на тренажерах, категория "скорость 1 минута".

Вадим Свириденко - бронза по гребле на тренажерах, категория "выносливость на 4 минуты".

Сергей Торчинский - бронза по толканию ядра. Лучшая попытка - 13.71 метра.
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с офшорными через год весь пьедестал будет наш (одни инвалиды будут)
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antic. Своим комментарием Вы уже призер и победитель - как инвалид без мозга.
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То зайве, достатньо того що ти пропіарився на відсутності мізків.
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Ми пишаємося Вами, хлопці!
Дух України незламний!
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В командном зачёте мы на каком месте,и сколько было команд,или это военная тайна?
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Самому було цікаво - та знайшов відповідь:
"Загальної таблиці результатів у "Іграх нескорених" немає. Вважають, що кожен із ветеранів - уже переможець."
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По крайней мере украинская сборная была одной из самых маленьких - 15 участников и смогла завоевать 14 медалей. Отлично, я считаю!
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Молчание СМИ в отношении остальных участников говорит о том, что они выступили не хуже.
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Цензор.НЕТНовостиСпорт"Игры непокоренных": наша сборная завершила соревнования с 14 медалями
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