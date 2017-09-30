 Торфяной пожар на Полтавщине - горит 70 га

В Полтавской области, в районе с. Строкачи горят торфяники на площади 70 гектаров. Сейчас на месте пожара работают спасатели, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Полтавской области.
"29 сентября в 20:00, в результате пожара на открытой территории сухой травы и камыша вблизи с. Строкачи Семеновского района, возникло горение поверхностных залежей торфа на площади 70 гектаров", - сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что для тушения пожара привлекли 64 человек и 26 единиц техники.
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Из Сирии сообщают, что ИГИЛ казнило двоих российских спецназовцев, которые были захвачены в плен 26 сентября в боях у Дейр-эз-Зор.
Причем похоже по началу их наверное и не хотели зарезать, намериваясь обменять. Но, после того, как МО РФ официально открестилось от них (так же как и от российских спецназовцев на Донбассе), судьба двух кацапов была решена. Рабы из них хреновые, а кормить их даром - кому оно надо?
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Судя по постоянно взрывающимся складам боеприпасов,
у нас у самих не Генштаб, а штаб ИГИЛ.
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