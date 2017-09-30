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Все про:пожар (3744) Полтава (521) Полтавщина (525) торфяники (55) ГСЧС (1450)

 Торфяной пожар на Полтавщине - горит 70 га

пожар торф торфяник

В Полтавской области на площади 70 га горят торфяники, пожар тушат более 60 спасателей.

В Полтавской области, в районе с. Строкачи горят торфяники на площади 70 гектаров. Сейчас на месте пожара работают спасатели, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Полтавской области.

"29 сентября в 20:00, в результате пожара на открытой территории сухой травы и камыша вблизи с. Строкачи Семеновского района, возникло горение поверхностных залежей торфа на площади 70 гектаров", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года на пожарах в Украине погибли более 1100 человек, - ГосЧС

В ведомстве добавили, что для тушения пожара привлекли 64 человек и 26 единиц техники.
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оффтоп
Из Сирии сообщают, что ИГИЛ казнило двоих российских спецназовцев, которые были захвачены в плен 26 сентября в боях у Дейр-эз-Зор.
Причем похоже по началу их наверное и не хотели зарезать, намериваясь обменять. Но, после того, как МО РФ официально открестилось от них (так же как и от российских спецназовцев на Донбассе), судьба двух кацапов была решена. Рабы из них хреновые, а кормить их даром - кому оно надо?
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видео есть? - люблю когда такое с рашистами...
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***
Судя по постоянно взрывающимся складам боеприпасов,
у нас у самих не Генштаб, а штаб ИГИЛ.
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беспилотный лось с термобарическим детонатором
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то були ТермоБАРИЖНІ заряди скинуті просто з неба
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Та это уже даже не прикол, это система. Писец. Надо убрать лишние деньги - пожар всё спишет.
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"У меня по этим признакам, которые я наблюдаю, сомнений, что это российская диверсия, нет. " (с) Что он еще может сказать?
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Вместо поставить производство торфяных брикетов ето при цене енергоносителей, наши рехворматоры тушат пожары...
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Водичку отвели небось, теперь торфяники полыхают. Были бы залиты слоем воды, не горели.
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В Черкассах вонь, гарь,дым. Ветер с Полтавщины. Живу на берегу Днепра ,а дышать нечем.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТорфяной пожар на Полтавщине - горит 70 га
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