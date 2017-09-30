 Порошенко распорядился создать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ от 29 сентября обнародован на сайте главы государства в субботу.
"Создать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности с местонахождением в городе Киеве. Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование мероприятий, связанных с реализацией этого указа", - говорится в документе.
Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.
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небесный разум что ли?
(от богохульник!)
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http://nashigroshi.org/2017/09/29/konstruktsiji-dlya-podilskoho-mostu-cherez-zavod-poroshenka-kupuyut-u-rosiyan/
Конструкції для Подільського мосту через завод Порошенка купують у росіян
На будівництві Подільського мостового переходу у Києві використовують металоконструкції виробництва «Кузні на Рибальському» та російського ЗАТ «Воронежстальмост», повідомляє «Bihus.Info».За словами директора генерального підрядника будівництва - компанії «Еко-Буд-Трейд» - наразі в проекті задіяні ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» (колишня «Ленінська Кузня») президента Петра Порошенка, ПАТ «Мостобуд» екс-регіонала Володимира Продівуса, а також ТОВ «БК «Адамант».За металоконструкції генпідрядник у червні-липні перерахував«Кузні на Рибальському» 150 млн грн. Ціни на окремі найменування невідомі.У липні-серпні «Кузня» перерахувала за матеріали та роботи по будівництву мосту:17,40 млн грн - ТОВ «Мостобуд» (за будівництво, металоконструкції прогонових споруд Лівоповоротного з'їзду, а також за інженерний та технологічний супровід виготовлення металоконструкцій метро на Рибальському півострові)6,10 млн грн - ТОВ «Евромост» (в основному - за металоконструкції прогонових споруд Лівоповоротного з'їзду)Основним власником ТОВ «Евромост» є російський ЗАТ «Воронежстальмост». Найбільший окремий пакет акцій останнього у розмірі 29% належить ВАТ «Мостостройиндустрия», основними акціонерами котрого, у свою чергу, є Російський фонд федерального майна, Міністерство майнових відносин РФ, Іван Кокота, Владімір Колгін.Нагадаємо, у квітні 2017 року КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» обрало фірму «Еко-буд-трейд» генпідрядником добудови Подольського мостового переходу на контракт ціною 4,33 млрд грн. Однак вже після укладання угоди з'ясувалось, що «до технічного завдання не увійшли обсяги робіт з виготовлення та монтажу металоконструкцій прогонових будов лівоповоротного з'їзду з Подільського мостового переходу на Рибальський півострів». Відтак у липні «Еко-буд-трейд» отримало додатковий підряд вартістю 0,44 млрд грн. на забутий у початковому проекті з'їзд.
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Под суд пойдут коррупционеры и ватники сопереживающие.
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Ктон е понял поясняю, вся собственность принадлежит Лексеечу!...
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1. Филатов
2. Козьяков
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ЭТО ВСЁ О НИХ!
Президент. Чтобы стать президентом, не обязательно уважать народ и Конституцию.
Премьер-министр. Чтобы стать главой правительства, не обязательно иметь высшее образование.
Генеральный прокурор. Чтобы стать генпрокурором, не обязательно иметь юридическое образование.
Председатель ВРУ. Чтобы выполнять обязанности спикера, не обязательно иметь парламентское большинство и четкую дикцию.
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Французский актер, исполнитель главной роли в фильме «Такси» и его продолжениях Сами Насери прилетел в Крым, где его встречали журналисты, поклонники и таксисты,
Где там порошенковский суд чтобы посадить хлопца навечно?
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