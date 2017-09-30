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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13961) указ (269) интеллектуальная собственность (38)

 Порошенко распорядился создать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности

подписание

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ от 29 сентября обнародован на сайте главы государства в субботу.

"Создать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности с местонахождением в городе Киеве. Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование мероприятий, связанных с реализацией этого указа", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС разочарованы борьбой с нарушением прав интеллектуальной собственности в Украине, - заявление

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Порошенко распорядился создать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности 01

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да нет.. Все гораздо проще.. Сейчас заставят бюджетников усиленными темпами ваять всякие методички,монографии и прочее. Потом хитрошоколадное нечто их зарегистрирует под себя. А затем эти же методички продадут тем же бюджетникам,но уже принудительно и за большие деньги.
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А ещё он распорядился не торговать с окупантами !!!

http://nashigroshi.org/2017/09/29/konstruktsiji-dlya-podilskoho-mostu-cherez-zavod-poroshenka-kupuyut-u-rosiyan/

Конструкції для Подільського мосту через завод Порошенка купують у росіян
На будівництві Подільського мостового переходу у Києві використовують металоконструкції виробництва «Кузні на Рибальському» та російського ЗАТ «Воронежстальмост», повідомляє «Bihus.Info».За словами директора генерального підрядника будівництва - компанії «Еко-Буд-Трейд» - наразі в проекті задіяні ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» (колишня «Ленінська Кузня») президента Петра Порошенка, ПАТ «Мостобуд» екс-регіонала Володимира Продівуса, а також ТОВ «БК «Адамант».За металоконструкції генпідрядник у червні-липні перерахував«Кузні на Рибальському» 150 млн грн. Ціни на окремі найменування невідомі.У липні-серпні «Кузня» перерахувала за матеріали та роботи по будівництву мосту:17,40 млн грн - ТОВ «Мостобуд» (за будівництво, металоконструкції прогонових споруд Лівоповоротного з'їзду, а також за інженерний та технологічний супровід виготовлення металоконструкцій метро на Рибальському півострові)6,10 млн грн - ТОВ «Евромост» (в основному - за металоконструкції прогонових споруд Лівоповоротного з'їзду)Основним власником ТОВ «Евромост» є російський ЗАТ «Воронежстальмост». Найбільший окремий пакет акцій останнього у розмірі 29% належить ВАТ «Мостостройиндустрия», основними акціонерами котрого, у свою чергу, є Російський фонд федерального майна, Міністерство майнових відносин РФ, Іван Кокота, Владімір Колгін.Нагадаємо, у квітні 2017 року КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» обрало фірму «Еко-буд-трейд» генпідрядником добудови Подольського мостового переходу на контракт ціною 4,33 млрд грн. Однак вже після укладання угоди з'ясувалось, що «до технічного завдання не увійшли обсяги робіт з виготовлення та монтажу металоконструкцій прогонових будов лівоповоротного з'їзду з Подільського мостового переходу на Рибальський півострів». Відтак у липні «Еко-буд-трейд» отримало додатковий підряд вартістю 0,44 млрд грн. на забутий у початковому проекті з'їзд.
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А какое отношение порошенко имеет и интеллекту ? Его способности направленны в несколько иные плоскости ...
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Vera Ramires - не скажи.., - интеллекта, ума и хитрости ему хватает (интеллекта и мозгов скорее у большинства народа Украины нет) - вертит всех на своем ***как хочет .. Вот совести, достоинства и жалости к своим холопам нет... - это да.
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Пора вже створювати суд щоб судити ублюдків.................
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Ща,петя создаст суд,который его на нары с голым задом отправит-абсююююрд !!!
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Обещают трибунал.
Под суд пойдут коррупционеры и ватники сопереживающие.
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Это, что бы было куда трудоустроить всех тех, кто пролетел с Верховным судом? ТОгда, че, задумка нормуль
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Скоро будет трибунал,он будет тебя "судить" ,так же как Украинцев "судят" твои карманные суды.
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Таке враження що по кожній проблемі буде створено окремий суд.
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Какая это по счету рЭХВорма -- 156 или 189? А то я уже со счету сбился от соевых рЭХВорм!
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Порошенко распорядился создать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности

Ктон е понял поясняю, вся собственность принадлежит Лексеечу!...
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Для начала бы антикоррупционный суд,потом все остальное.
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для начала уберитесь дома и на лестничной клетке... потом будете учить что делать...
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не учу,а высказываю пожелания давно назревшие в этом обществе.
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уже знаю двух вероятных кандидатов на посаду головы интеллектуального суда
1. Филатов


2. Козьяков

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Усьо, теперь точно пора валить из страны, интеллекту капец.
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Я пля ржу...а что мешает Пете антикорсуд распорядится создать? Петя хочет 144 "реформы" узаконить своей интелектуальной собственностью и получать роялти?
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Таких дел максимум 10-15 в году,чем эта ихняя нечисть чем в высшем суде будет заниматься при миллионных зарплатках?Просто Вальцман пристраивает своих родственников и холуёв
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Шоколадный барыга-Евровор - профессионал, этому человеку в воровстве нет равных в мире, для него все что не влазит в схему «выгодно-не выгодно» не существует, молдавоеврейский казнокрад воспитанный в семье вора-рецидивиста продолжает и дальше обворовывать украинский народ!
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Як вітієвато ти написав... Аж завидки беруть.
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Лучше бы Порошенко подписал Антикорупционный Суд,хоть польза была-бы.
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Какая интересно?От НАБУ много пользы? и это при том что судебная система у нас вообще не работаетСначала надо дать пинка этим выродках в рясах,а потом уже создавать антикоррупционные суды
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Накуа отдельный суд для защиты интеллектуальной собственности? Некуда пристраивать судейскую родню?
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***
ЭТО ВСЁ О НИХ!
Президент. Чтобы стать президентом, не обязательно уважать народ и Конституцию.
Премьер-министр. Чтобы стать главой правительства, не обязательно иметь высшее образование.
Генеральный прокурор. Чтобы стать генпрокурором, не обязательно иметь юридическое образование.
Председатель ВРУ. Чтобы выполнять обязанности спикера, не обязательно иметь парламентское большинство и четкую дикцию.
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Французский актер, исполнитель главной роли в фильме «Такси» и его продолжениях Сами Насери прилетел в Крым, где его встречали журналисты, поклонники и таксисты,
Где там порошенковский суд чтобы посадить хлопца навечно?
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Была статья на Цензоре, но сейчас найти не могу. Похоже удалили. Правильно. Нафига нам такие новости. Надо что-нибудь позитивное, про президента там, про Гройсмана (про них незаслуженно мало пишут).
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найвищий? і поставити своїх "архангелів" з руками які нічого не брали
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когда дойдет очередь до Высшего суда по вопросам бродячих собак?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко распорядился создать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности
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