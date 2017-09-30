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 До конца года в Украине пройдет еще несколько учений бригад, - Муженко

муженко

В Генштабе анонсируют учения.

После сентябрьских масштабных учений в Украине пройдет еще несколько учений разных бригад, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы еще будем проводить такие мероприятия и в октябре... у нас планируются еще одни бригадные учения с одной из бригад, потом, через определенное время, еще с одной бригадой, и таким образом этот процесс будет продолжаться до конца текущего года", - сказал он.

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Муженко подчеркнул, что это плановые мероприятия.

"Плановые, но они имеют определенное содержательное наполнение, в том числе с учетом учений "Запад-2017", о которых много говорили, и с учетом потенциальных угроз, которые прогнозируются по их итогам", - рассказал он.

Начальник Генштаба напомнил, что на протяжении всего сентября был проведен комплекс учений, которые проходили практически на всей территории Украины.

"Учились воевать войска на 11-ти полигонах и отдельных участках местности вне территорий полигонов. На первом этапе - в период с 1 по 10 сентября - отрабатывались учения с подразделениями материально-технического обеспечения. В дальнейшем, с 12 по 15 сентября, мы проводили командно-штабные учения для органов военного управления с задействованием войск. Было задействовано порядка 7 тыс. военнослужащих соответствующих частей и подразделений и около 5 тыс. оперативного состава в пунктах управления", - рассказал он.

Муженко подчеркнул, что отрабатывались вопросы управления межвидовыми группировками войск на потенциально опасных направлениях - в разных регионах страны: на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке, юго-западе, то есть на побережье Черного моря, в Бессарабии, то есть практически по всей территории Украины.

На практике были выполнены задачи по перемещению войск на большие расстояния разными способами: и своим ходом, и железнодорожным транспортом, и автомобильным транспортом.
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Под начальством этого будем в бой идти Украинцы.Нас ждет война с парашей.Кто ,что думает,говорим.
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Бутусов,сколько тебе откашлял Мужеловенко,что ты его уже второй день пиаришь даже больше Вальцмана?
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кацапа,дуй за поребрик...будешь тут ещё приказы отдавать
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Таких як проходило нещодавно у Калинівці???...........
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Муженко член ПАРТИИ РЫГАНОВ лизал зад ЯнукОвощу, разваливал укранинскую армию под чутким руководском агенком ФСБ (мин. обороны Лебедевых и др.) и сегодня при Липецком ГлавноКомандующем Муженко за год ВОЙНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!! прошел ТРИ!!!!!!!!!! хенеральские звания.....
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41 До конца года в Украине пройдет еще несколько учений бригад, - Муженко
========
После Калиновки лучше проводите у себя на даче
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Будете продовжувати знищувати озброєння, щоб у випадку збройної навали орків нічим було захищатись? Досить вже пора притягати до відповідальності за злочинну недбалість.
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Непонятно почему цензор пиарит новости с этими вояками, которым место в тюрьме ? Кто то обратил внимание какая у него дибильная огромная фуражка. Делают из себя клоунов.
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сне вот непонятно почпму ольгинцев-нулевок не банят .шота вы распоясались.только это ни на что не влияет...разве что клаву лучше освоишь
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Товарищ Муженко -- какой то вы странный -- извините !! Россияне -- одна из сильнейших армий мира -- учится в боевых действиях в моем родном Донбассе и отрабатывает опыт управления войсками в живую -- а вы дизель палите на полигонах и в солдатиков играетесь . Ну совсем я наверное дурак старый -- не понимаю я что в бою опыт боевой --а в на поле игрушечный . И что на поле боя оценка -- жизнь или смерть -- а на полигоне оценка 5 или 2 . Для вас Муженко любимого .
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Вы не дурак,дурака включает это убожество.Он не знает ,что такое честь офицера.Его погоны 25 лет бабло.
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ваеный шоле?откуда такие познания в ненужности учений?
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Оказывается "Китайская стена" обращена бойницами к Китаю.
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Не страшна война с парашей,страшно идти под этими п..сами.Это очевидно.
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всем кто считает что это рыло должно быть отстранено от командования и сесть за решётку , власть смачно харкнула в лицо , и теперь размазывает
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До конца года в Украине пройдет еще несколько мучений с пожарами, - муженко.
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А почему он не расскажет почему из 22 млн выделенных нас оборудование этого склада было использовано лишь 2. Что он лично сделал.как проконтролировал расходование средств.
Матиос сказал что там средства защиты 87 года стояли.
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Скорей-бы кацапо-ленинградские кегебешные авторитеты в кремле поняли, что их земля от Московии до Иваново и мордва заканчивается Костромой с Суздалью.
Это настоящие территории РоССии а остальное всё это украденное у 260 народов и народностей на территории современной иваногрозно-петровской придуманной "РоССии"
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Хорошее предложение-вернуться к границам 1237 года.
Вот наследники Батыя в Улан-Баторе порадуются. Ещё надо найти где-то половцев и вернуть им Дикое поле от Дона до Дуная.
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Пипец, как много сегодня о Муженко! Видать в барыжных расскладах пети он является одним из основопологающим элементом и он никогда, не прикаких обстаятельствах не сольет его!....
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Интересно,а миллиардеры при власти и их люби друзи с кумовьями сегодня обсуждали убийство кацапами украинцев под Иловайском?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо конца года в Украине пройдет еще несколько учений бригад, - Муженко
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