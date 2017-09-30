 До конца года в Украине пройдет еще несколько учений бригад, - Муженко

После сентябрьских масштабных учений в Украине пройдет еще несколько учений разных бригад, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы еще будем проводить такие мероприятия и в октябре... у нас планируются еще одни бригадные учения с одной из бригад, потом, через определенное время, еще с одной бригадой, и таким образом этот процесс будет продолжаться до конца текущего года", - сказал он.
Муженко подчеркнул, что это плановые мероприятия.
"Плановые, но они имеют определенное содержательное наполнение, в том числе с учетом учений "Запад-2017", о которых много говорили, и с учетом потенциальных угроз, которые прогнозируются по их итогам", - рассказал он.
Начальник Генштаба напомнил, что на протяжении всего сентября был проведен комплекс учений, которые проходили практически на всей территории Украины.
"Учились воевать войска на 11-ти полигонах и отдельных участках местности вне территорий полигонов. На первом этапе - в период с 1 по 10 сентября - отрабатывались учения с подразделениями материально-технического обеспечения. В дальнейшем, с 12 по 15 сентября, мы проводили командно-штабные учения для органов военного управления с задействованием войск. Было задействовано порядка 7 тыс. военнослужащих соответствующих частей и подразделений и около 5 тыс. оперативного состава в пунктах управления", - рассказал он.
Муженко подчеркнул, что отрабатывались вопросы управления межвидовыми группировками войск на потенциально опасных направлениях - в разных регионах страны: на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке, юго-западе, то есть на побережье Черного моря, в Бессарабии, то есть практически по всей территории Украины.
На практике были выполнены задачи по перемещению войск на большие расстояния разными способами: и своим ходом, и железнодорожным транспортом, и автомобильным транспортом.
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лишь бы склады...
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Уплочено, нужно отработать!
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После Калиновки лучше проводите у себя на даче
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Уже уходите? А у вас ещё что-то есть?
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Матиос сказал что там средства защиты 87 года стояли.
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Это настоящие территории РоССии а остальное всё это украденное у 260 народов и народностей на территории современной иваногрозно-петровской придуманной "РоССии"
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Вот наследники Батыя в Улан-Баторе порадуются. Ещё надо найти где-то половцев и вернуть им Дикое поле от Дона до Дуная.
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