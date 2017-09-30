 Антитеррористические учения прошли на Тернопольщине, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает в субботу пресс-центр СБУ.
Согласно информации, более 500 сотрудников силовых ведомств, органов исполнительной власти и местного самоуправления совершенствовали методы и навыки совместных действий в условиях возникновения диверсионной и террористической угрозы на объектах критической инфраструктуры региона.
Участники учений проводили интенсивные поисковые мероприятия, выполняли задачи по обезвреживанию диверсионных групп, ведению переговоров со злоумышленниками, захватившими заложников.
На одном из объектов повышенной техногенной опасности, расположенном неподалеку от Тернополя, силы спецподразделений "Альфа" и "КОРД" провели учебную штурмовую операцию.
В СБУ констатируют, что эти учения позволили проверить готовность всех субъектов антитеррористической деятельности в Тернопольской области к предотвращению совершения диверсий и терактов, их пресечения и минимизации последствий.
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