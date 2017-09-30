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 Международная и Европейская федерации журналистов обратились к РФ с требованием освободить Сущенко

сущенко

Украинского журналиста задержали в России год назад и обвинили "шпионаже".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано на сайте Европейской федерации журналистов.

"Роман является уважаемым профессиональным журналистом с сильной репутацией. Надеемся, что повышенное внимание к очевидно абсурдному делу о шпионаже поможет Роману освободиться", - сказал президент НСЖУ Сергей Томиленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь на позитив до конца года в вопросе освобождения Сущенко, - Порошенко

"Один год содержания под стражей Романа является оскорблением свободы средств массовой информации. Мы настоятельно призываем власти немедленно освободить господина Сущенко", - подчеркнул президент МФЖ Энтони Белленгер.

Его коллега из Европейской федерации журналистов Могенс Бличер Бьеррегорд также призвал к освобождению журналиста, назвав обвинения сфабрикованными.

"Мы считаем, что обвинения против Романа полностью сфабрикованы ради того, чтобы заставить замолчать его критическую мысль. Власть должна немедленно освободить его", - заявил он.
Напомним, Московский горсуд в понедельник, 25 сентября, продлил срок ареста журналисту Роману Сущенко еще на два месяца - до 30 ноября 2017 года. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с безосновательным содержанием Сущенко под стражей по фиктивному обвинению.
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Чувак сам поперся в Мацкву, сам подставился, подрядившись передать случайному лицу "диски с неизвестными данными" - тре надати найбильшого розголосу -
люди, не будьте самоуверенными дебилами, как этот Сущенко, никто за вас потом вписываться не будет, помните - любой украинец, попавший в Россию - потенциальный заложник.
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Плешивому это в кайф. И впаяют лет 10-20.. Гнусная страна, гнусные людишки.
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UA кузькинамать1
Плешивому это в кайф. И впаяют лет 10-20.. Гнусная страна, гнусные людишки
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Выдающийся композитор М. Глинка, окончательно покидая 27 апреля 1856 года Россию, на границе вылез из рыдвана, плюнул на землю и сказал: "Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей!"
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Можна подумати, що в Україні нікого не затримують та не звинувуачують у шпіонажі................ На днях тут була подібна "інфа".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеждународная и Европейская федерации журналистов обратились к РФ с требованием освободить Сущенко
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