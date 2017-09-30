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 Политика Украины
  2021  87
Все про:армия (8227) НАТО (5763) США (13510) Муженко (255)

 Девять украинских батальонов уже совместимы с войсками стран НАТО, – Муженко

муженко

Муженко планирует посетить США в апреле.

В настоящее время девять украинских батальонов уже совместимы с войсками стран НАТО, заявляет начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Продолжается подготовка батальонов с помощью иностранных специалистов, которая началась еще в 2015 году. Сегодня в Украине находятся инструктора и военнослужащие из США, Канады, Великобритании, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши… И мы на сегодняшний день достигли соответствующей совместимости как минимум на тех девяти батальонах, которые уже прошли подготовку", - сказал он.

Также читайте: Начальник Генштаба Муженко в октябре посетит США

Муженко уточнил, что совместная подготовка войск касается подразделений механизированных, высокомобильно-десантных войск и личного состава частей специального назначения.

"Кроме того, за основу берутся стандарты НАТО, которые адаптируются к нашим условиям с учетом приобретенного нами опыта проведения боевых действий. Кстати, военнослужащие стран НАТО уже вносят изменения и коррективы в свои стандарты с учетом нашего опыта. То есть у нас не просто слепое копирование, а творческий подход к отработке соответствующих стандартов с учетом приобретенного боевого опыта", - подчеркнул начальник Генштаба.
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когда на Крым?
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Почему он после Калиновки и Балаклеи до сих пор не посажен за халатность??
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одна фамилия даст ответ на 1000 подобных вопросов... Порошенко
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http://nashigroshi.org/2017/09/29/konstruktsiji-dlya-podilskoho-mostu-cherez-zavod-poroshenka-kupuyut-u-rosiyan/

Конструкції для Подільського мосту через завод Порошенка купують у росіян
На будівництві Подільського мостового переходу у Києві використовують металоконструкції виробництва «Кузні на Рибальському» та російського ЗАТ «Воронежстальмост», повідомляє «Bihus.Info».За словами директора генерального підрядника будівництва - компанії «Еко-Буд-Трейд» - наразі в проекті задіяні ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» (колишня «Ленінська Кузня») президента Петра Порошенка, ПАТ «Мостобуд» екс-регіонала Володимира Продівуса, а також ТОВ «БК «Адамант».За металоконструкції генпідрядник у червні-липні перерахував«Кузні на Рибальському» 150 млн грн. Ціни на окремі найменування невідомі.У липні-серпні «Кузня» перерахувала за матеріали та роботи по будівництву мосту:17,40 млн грн - ТОВ «Мостобуд» (за будівництво, металоконструкції прогонових споруд Лівоповоротного з'їзду, а також за інженерний та технологічний супровід виготовлення металоконструкцій метро на Рибальському півострові)6,10 млн грн - ТОВ «Евромост» (в основному - за металоконструкції прогонових споруд Лівоповоротного з'їзду)Основним власником ТОВ «Евромост» є російський ЗАТ «Воронежстальмост». Найбільший окремий пакет акцій останнього у розмірі 29% належить ВАТ «Мостостройиндустрия», основними акціонерами котрого, у свою чергу, є Російський фонд федерального майна, Міністерство майнових відносин РФ, Іван Кокота, Владімір Колгін.Нагадаємо, у квітні 2017 року КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» обрало фірму «Еко-буд-трейд» генпідрядником добудови Подольського мостового переходу на контракт ціною 4,33 млрд грн. Однак вже після укладання угоди з'ясувалось, що «до технічного завдання не увійшли обсяги робіт з виготовлення та монтажу металоконструкцій прогонових будов лівоповоротного з'їзду з Подільського мостового переходу на Рибальський півострів». Відтак у липні «Еко-буд-трейд» отримало додатковий підряд вартістю 0,44 млрд грн. на забутий у початковому проекті з'їзд.
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Потому что если Пете придется вводить военное положение для удержания шатающегося трона, то второй человек в государстве после Пети будет верный Муженко. Поэтому я уверен, что Муженко за "халатности" ничего не грозит.
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это плохо?лучше какого нить гриценка вторым человеком иметь?
и чего тебе так военное положение муляет?вся зрада в полном составе его уже три с половиной года требуют.а тут чего то заднюю включили
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хотел тоже привести этот пример. муженко и порох нам втирают про стандарты НАТО, а пацаны в армии говорят, что то какая-то другая, неизвестная им, армия. сам видел комплектацию и экипировку на хорошем уровне только у мусоров и некоторых частей нацгвардии((
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Что-то Муженко стало много в ленте...
Старается показать какой он незаменимый..?
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до сраки те батальоны нам нужны современные системы ПРО ПВО ПТРК и желательно новая современная военная бронетехника
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Для этого нужно было серьёзно заниматься страной, а не своими банковскими счетами
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Та да! Системы сами стрелять будут, а танки ездить.
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9 батов за...три(!) года - окуительная "перемога".
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ас чего начинались эти баты? с нуля как и все ВСУ. Так что это таки ДА Победа
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теперь и я согласна с различиями между всепропальщиками и порохоботами-первые -только маты и переход на личности, другие же -первым разума желают.

Серж, как всегда мимо.
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Ни из никакой Германии она.
Поставила себе SecureLine VPN и типа спряталась. )
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во время войны за такой "результат" - РАССТРЕЛИВАЮТ!
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Это кто об этом, Муженко сказал? Пусть об этом НАТО скажет. А Муженко давно пора в отставку.
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Муженко член ПАРТИИ РЫГАНОВ лизал зад ЯнукОвощу, разваливал укранинскую армию под чутким руководском агенком ФСБ (мин. обороны Лебедевых и др.) и сегодня при Липецком ГлавноКомандующем Муженко за год ВОЙНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!! прошел ТРИ!!!!!!!!!! хенеральские звания.....
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Муженко решил реабилитироваться за свою халатность и должностное преступление - словесный понос на всех СМИ. Послушать его, прям Кутузов, а Петя-панамский Наполеон!
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Это шо,сегодня эта фсбшная гнида дежурный пиз..обол?
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Дурно пример гроси-директора рынка МНОГО ГОВОРИТЬ В ПУСТОТУ очень заразителен. У них теперь всё хорошо, а у народа......
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Чому у нас владоможці не йдуть у відставку ні при яких обставинах? Мабуть тому,що при владі ну дуже солодко! Лізуть туди прямо як мухи на гівно!
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кацапы шо ж дальше будет как теперь жить вам в вашем гныдныке ? зашодедываевали ? доколе?
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Ось коли і командування буде як в НАТО, то да.
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Это те ,которые будут защищать Парламент и Президента в случае революции.
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Та кому тая проститутская зРада всралась? Токо преза.
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брехня_завжди беруть в НАТО не по "совместимости" а по стратегічному баченні альянса
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ИНДЕКС МОЩИ: ПОЧЕМУ ВСУ СИЛЬНЕЕ АРМИЙ БОЛЬШИНСТВА СТРАН НАТО (ИНФОГРАФИКА)

Нестабильность мирового порядка и постоянно идущие в той или иной форме войны или вооруженные противостояния, несомненно, привлекают внимание широкой публики к такой достаточно специфической теме, как сравнение военных возможностей различных государств. А самым доступным для понимания обывателя является выстраивание некоего рейтинга стран - топ-10, топ-25, топ-30 и так далее. Именно этим и занимается великое множество самых разных контор - от серьезных с огромной финансовой поддержкой до небольших. Причем последние чаще всего выступают элементами информационной компании тех или иных государств или правительств (яркий тому пример - российские рейтинги, которые не котируются во всем мире, зато обильно цитируются на пропагандистских каналах типа "Лайфньюз" или "Звезда"). Создают свои рейтинги и ведущие информационные агентства - опять-таки с вполне конкретными целями.

Как обычно формируется стандартный рейтинг "топ лучших армий мира"? Все цифры берутся из открытых источников: военный бюджет (который, как правило, переводится из национальной валюты в доллары), число авианосцев, подводных лодок, количество танков, ядерных боеголовок и прочее. Сюда же добавляются такие абстрактные цифры, как количество военнослужащих на миллион населения, количество генералов на десять тысяч военнослужащих и вперед. Складывая полученные цифры, и получают такой себе цифровой виртуальный рейтинг, который фактически не учитывает реалий современного мира.
Характерным примером такого подхода является, например, мало кому известная американская группа экспертов We Are The Mighty, согласно топ-10 которых первое место занимают США, второе -вторгшаяся в Украину Российская Федерация, третье - армия Китая.
Естественно, что для военных супердержав типа США, Китая или России все эти рейтинги не имеют абсолютно никакого значения. Формально они всегда в пятерке лидеров по любым показателям, а вот для остальных стран (и прежде всего тех, которые претендуют на звание региональных лидеров) такие рейтинги весьма показательны. Однако тут получается интересная штука. Если судить по количественным показателям, то в итоге лидером, например, по числу подводных лодок в мире оказывается Северная Корея. И совершенно игнорируется тот факт, что из 78 единиц треть составляют советские дизельные типа 633 (Romeo по западной классификации), которые вышли в тираж еще в 1961 г.! Ведь любая американская современная подводная лодка безболезненно сможет поразить это ржавое корыто со 150 миль (в то время как свое вооружение экипаж северокорейской лодки сможет применить только с 4 миль!). Кстати, столь же некорректно сравнение и очень большого количества китайских самолетов и танков устаревших типов с теми же американскими или даже японскими образцами.
Гораздо более объективным является популярный и авторитетный рейтинг Global Firepower Index (GFP), который раз в год, начиная с 2005 г., обнародует гонконгское агентство с таким же названием. Пользуясь теми же открытыми данными, его специалисты, тем не менее, применяют свою особенную методику для анализа, в которой учитываются свыше 50 различных факторов. Причем основным отличием этого рейтинга является отказ от учета ядерного оружия, что сразу переворачивает рейтинг (особенно в нижней его половине). В числе остальных стоит указать:
- учет географического фактора: что вполне логично, ведь для обороны островных Великобритании или Австралии нужны совсем другие силы и средства, чем для обороны любого европейского или азиатского государства;
- учет не только количественного фактора в закупленном вооружении или техники, но и грамотное управление, правильная работа различных структур вооруженных сил;
- учет производства и потребления некоторых стратегически важных ресурсов.
Кроме того, для большей активности используется целая система бонусных и штрафных баллов. Так, государства, не имеющие выхода к морю, не получают штрафные баллы за отсутствие ВМС, а вот государства, имеющие ограниченные возможности военного флота, получают штрафные баллы и так далее.
В результате всех этих достаточно сложных подсчетов каждому государству присваивается такой себе индекс "военной мощи" (Power index) в виде десятичной дроби с четырьмя знаками после запятой. В идеале эта цифра может быть 0,0000, однако достижение столь высоких показателей в реальности невозможно. К примеру, лидер рейтинга 2016 г.- США - имеет оценку 0,0897, а первую десятку замыкает Италия с 0,2724. А вот находящаяся на последнем (126-м) месте рейтинга Центрально-Африканская Республика имеет экспертную оценку 3,7343.



Что касается рейтинга Украины. Естественно, что по "стандартным" топ-10 наша страна не попадает ни в какие списки ни при каких обстоятельствах. Однако по версии GFP мы стабильно в последние годы попадаем в 30-ку лучших: в этом году страна замыкает тридцатку, год назад это было 25-е место, в 2014 г. - 25-е.
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Кроме того, даже из приведенного рейтинга хорошо видно, что Украина довольно неплохо смотрится на фоне своих соседей, даже входящих в блок НАТО. Только Польша превышает нас в рейтинге на 12 пунктов. При этом из 28 стран - членов НАТО выше Украины в рейтинге только 10. Кстати, как формируется рейтинг, хорошо видно, если сравнить нашу военную мощь, например, с соседней географически Беларусью и соседней по рейтингу Швецией:



Как видим из приведенных данных, большую роль в подсчетах играют площадь страны, население, финансовые факторы, а не только количество танков или самолетов.

На нашем примере хорошо видна еще одна особенность именно этого рейтинга. Он обновляется в феврале-марте следующего года по мере поступления официальных данных от правительств стран в ООН и других международных организации (так, рейтинг 2016 г. составлен по данным 2015-го), соответственно рейтинг 2015 г. фактически отражает ситуацию 2014-го, когда Украина несла большие потери вооружений в ходе аннексии Крыма и войны на Донбассе. Причем эти материальные потери не признавались Украиной на международном уровне и, естественно, не попали ни в какие документы. И только в 2015 г. удалось реально подсчитать, что и сколько было потеряно и сколько есть в наличии, что и нашло отражение в рейтинге-2016. Поэтому и такое серьезное падение. Подтверждение этому, например, данные наличия танков: за 2014 и 2015 гг. в Украине указано абсолютно одинаковое количество танков. То есть совершенно не учтены потери в ходе боевых действий.

И все же, несмотря на злопыхания российских "экспертов" уровня Рогозина или Макаренко, такое нынешнее положение Украины в рейтинге имеет серьезные основания. Глупо отрицать, что за последние год-полтора страна сделала гигантский скачок в развитии вооруженных сил. И дело не только в новой форме или сухпайках. Фактически после потерь лета 2014 г. заново восстановлены Воздушные силы, идет модернизация флота (правда, не такими быстрыми темпами, как хотелось, но тут, насколько понимаю, дело в разработке стратегической концепции его применения), созданы около 20 новых бригад, причем не только механизированных, но и десантно-штурмовых.

При этом, подводя некоторые итоги, нельзя не сказать, что вполне очевидно, что любой рейтинг не в полной мере отражает оборонительный или наступательный потенциал того или иного государства. Как показывают события последних нескольких десятков лет, есть множество факторов, которые в случае военных действий могут сыграть неожиданно большое значение: тот же моральный дух армии и общества (яркий пример тому - война на Донбассе летом 2014 г., когда без поддержки волонтеров украинская армия не смогла бы выстоять), политическая обстановка, союзники (кто бы что ни говорил, однако факт поддержки Украины западными странами в российско-украинской войне сыграл немалую роль), ландшафт и другое. Если говорить о мировом опыте, то стоит вспомнить, например, советское вторжение в Афганистан в 1979-1989 гг. или нынешний ход операции коалиции западных стран против ИГИЛ в Сирии и Ираке, когда силы сторон были явно не равны, да и просто не могли быть учтены в каком-либо рейтинге.

В целом можно говорить о том, что из всех мировых рейтингов именно индекс Global Firepower Index является в достаточной мере объективным и показывающим примерную картину реального положения дел в военной области.
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в принципе, все эти доводы о нашем прогрессе бьются одним простым сравнением: Россия ежегодно тратит на армию что-то в райне 80 млрд$, а мы - меньше 4млрд$/

И с такими деньгами ни сухопутная армия, ни ВВС, ни ВМФ до уровня, при котором они бы бросили вызов кацапским,не поднять в принципе. Мы как хоккейная команда из детдома, у которой много энтузиазма, но нет денег ни на аренду льда, ни на форму, ни вообще ни на что, кроме бега вокруг стадиона.
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нам не надо вызов бросать...нам надо противостоять агрессии
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Интересно а с каким бюджетом афганцы или чены бросали вызов,не подскажешь,примеров как дешево и сердито надрать ваньке или будь кому жопу, более чем достаточно
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А почему армия Украины по численности в 11 раз больше армии Швеции, но стоит в рейтинге ниже шведов?
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Оцениваются армии, а не мясокомбинаты по количеству туш.
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читни текст...там методика подсчета расписана
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Белорусская армия чисто формально самостоятельная, на деле подразделение рашистской. Поэтому о ней судить вообще смысла нет.
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Большую роль играет "площадь страны" - согласен, но ещё большу роль играет протяженность границы, которую эта страна охраняет! Например, у паРаши это о-очень длинная граница - они же не будут всю свою "космическую армию" бросать в одну сторону, открывая жопу другим "фошиздам" и "биндерам"? Думаю правильно мерять количеством войс расположенным вдоль лини соприкосновения двух стран и резервами, которые у них есть.
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У Порошенко есть одна хорошая черта. Он своих не бросает. Гелетей теперь руководит президентской охраной. И Муженко с Полтораком никуда не денутся.
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Скорее бы он их, рошенки охранять пристроил...Хоть какое то обновление военного руководства произошло...Хуже , явно не будет...
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Гелетей теперь руководит президентской охраной.

вообщето он всегда этим занимался.
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Какое-то двойственное впечатление. С одной стороны вроде некий прогресс, а с другой - стандарты сами по себе не несут ни плюсов, ни минусов. Это просто единица измерения для общей совместимости. Слепо переходить на которую не всегда рационально, особенно если тебя не собираются принимать в круг тех, где подобные стандарты в ходу.
А они не собираются, бо Украина им нужна в качестве буфера, а не страной, которую нужно защищать.
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кто тебе сказал,что не собираются?еще как собираются.и мы им также нужны,как они нам. потому что с распадом раиськи бардак только усилится.
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бо Украина им нужна в качестве буфера, а не страной, которую нужно защищать. Девять украинских батальонов уже совместимы с войсками стран НАТО, – Муженко - Цензор.НЕТ 7111

ересь с кацап-тв, невыдерживающая никакой критики, если т.н. буфер захвачен, то он как бэ уже и не буфер. буфер наоборот наиболее защищают чтобы он успешно осуществлял функции сдерживания, в противном случае зачем он нужен.
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шол хохол насрал на стол,шол кацап евлампий хрюкин зубами цап
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Че там со складами боеприпасами нашими?
Давайте я вам про НАТО расскажу....
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КАКОЕ ХИТРОЖОПОЕ СУЩЕСТВО ЭТОТ МУЖЕНКО!!!

ВМЕСТО ТОГО, ШОБЫ ОБЬЯСНЯТЬ: ПОЧЕМУ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ, ПРИ ВЫДЕЛЕННЫХ ДЕНЬГАХ НА ЭТО, НЕ БЫЛА ОБЕСПЕЧЕНА НА ДОЛЖНОМ УРОВНЕ БЕЗОПАСНОСТЬ СКЛАДОВ С БОЕПРИПАСАМИ

ОН ВСЕ ВРЕМЯ СОСКАКИВАЕТ С ТЕМЫ О УЖЕ ЧЕТВЕРТОМ ВЗРЫВЕ БОЕПРИПАСОВ ВО ВРЕМЯ ЕГО РУКОВОДСТВА ГЕНШТАБОМ ВСУ.

В 1983 году окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище ВС СССР (ныне - Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище), начал службу в Закавказском военном округе (ЗВО)[1].

ПОРОШЕНКО НЕ СНИМАЕТ МУЖЕНКО, И ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ НА ТО, ШО ТОТ МНОГО ЧЕГО О НЕМ ЗНАЕТ ........................................................




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После очередного сгоревшего склада, надо обязательно что-то совместить с НАТО. Чтобы ужас не выглядел таким страшным.
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ну Муженку подчиняется главный начальник тыла в ГШ что то не слышно от него ничего по поводу взрывов складов только заявления что он не причем тут
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В чернговий раз нам вішають мівіну на вуха. Сумісність передбачає й однакове озброєння. Чи наші батальйони вже перейшли на американські гвинтівки хоча б...
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Да, мне тоже интересно в чем конкретно эта "совместимость с войсками стран НАТО" заключается.
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совместимость стрелкового оружия - не обязательный критерий для вступления в НАТО...
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Взрывы в Калиновке: журналист рассказал о катастрофической ситуации с охраной склада боеприпасов
Количество личного состава на складе в Калиновке не позволяло осуществлять полноценную охрану объекта.Об этом написал журналист Юрий Бутусов.По словам журналиста, периметр охраны складов в Калиновке составляет 10,5 км. Однако для охраны и несения внутренней службы были задействованы всего 63 человека, в том числе 40 военнослужащих и 23 сотрудника военизированной охраны.Пожарная охрана складов в Калиновке состояла из 8 военнослужащих."В момент начала взрывов на территории базы, по заявлению главного военного прокурора А.Матиоса находилось, лишь 17 сотрудников военизированной охраны - пожилых людей в возрасте за 50 лет. Они, не имея никаких технических средств наблюдения, должны были обеспечить безопасность 10,5-километрового периметра и территории в 1200 гектаров", - отметил Бутусов.Ситуацию осложняют существующие директивы начальника Генштаба ВСУ, которые не позволяют полноценно укомплектовать личный состав складов.
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Звідкіл ви взли 1200 гектарів? Периметр був ого-го. Всього-60га.
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Новости хорошие...Понятно ,что лучшее не на виду. Вот ,когда приведем в порядок всю армию,тогда можно будет и рапортовать. "Подарок" президенту сделали "соседи" -это очевидно! Как ? Тут много вариантов. И банальная диверсия...(даже в ВСУ немало скрытых врагов) и беспилотник...и новейшая вражеская разработка,вроде сверхзвуковой крылатой ракеты( чем черт не шутит?) Поди потом разберись в осколках что,взорвалось первым! "Халатность"-это самое маловероятное, уж очень путинтролли на это пеняют. Надо подождать.
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Ну и толку от етого? Совместимы ето не подразумевает вооружены по стандартам НАТО. Да и в какой ситуации солдаты войска НАТО вместе с нашими батальйонами будут защищать Украину?
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Дык а в чем именно конкретно они "совместимы"? Потренировались с НАТОвскими инструкторами и морды им не набили - значит совместимы?
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а ну если так то ето да. Я тоже много *совмещал* шлюх но нинаодной не женился.
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НАТО не доверит свое оружие украинским войскам потому как его образцы могут попасть в кремлевские лабаратории
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осталось совместить Генштаб и МОУ , а Муженко и Ко выгнать без пенсии с лишением в/звания
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Из российских СМИ. Ньюз-24
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Минфин США сократил сроки финансирования для России.

В Узбекистане сократили срок ожидания по запросу денег из РФ....

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Охренеть, где узбеки а где мокши ?
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еще никто ничего не знает,еще даже прокурорские счетоводы не зашли на территорию пожарища,что б ущерб оценить.а зрада уже в полный рост орет о 100500 потерях самого необходимого вооружения .окститесь,плакальщики,ждите результатов.
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Да не про суму збитків мова, насамперед, а про факти злочинної бездіяльності, як мінімум. Хоча, крім матеріальних збитків, які, вочевидь, ніхто з посадовців компенсувати не збирається, є ще й моральні збитки. І вони, часто-густо, не підлягають ніяким вимірам, наприклад, хто компенсує зневіру людям...
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зрада о чем бы ни говорила-все у нее злочынно...твое ли это дело-злочыннисть определять?есть соответствующие органы...ну да,ты же им не веришь,они тоже злочынные .а паника и поддержка агрессора с вашей стороны-это не злочын?
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Щось не пам"ятаю, щоб нас до НАТО хтось кликав...
Навіщо гроші на цю маячню переводити....
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Щось не пам"ятаю, щоб нас до НАТО хтось кликав...

А тебе чтобы снять штаны сесть посрать, тоже нужно чтобы кто-то закликав? Интеграция в ЕС и НАТО, дело не одного дня и главная инициатива должна исходить от нас. За ручку никто никого вести не будет, не детский сад.
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поштовый, а шо надо было в вс рф? тогда бы было не на маячню?
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Муженко член ПАРТИИ РЫГАНОВ лизал зад ЯнукОвощу, разваливал укранинскую армию под чутким руководском агенком ФСБ (мин. обороны Лебедевых и др.) и сегодня при Липецком ГлавноКомандующем Муженко за год ВОЙНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!! прошел ТРИ!!!!!!!!!! хенеральские звания.....
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муженко неужели ты не знаешь сколько человек личного состава в ординарном (скажем мотострелковом) батальоне? ну умножь на 9 и поймешь что ВСУ до стандартов НАТО еще очень не близко! а за склады муженко отвечать надо! а то ты хочешь и рыбку съесть и на велосипеде кататься, а так не бывает......
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Назовіть мені хоч одну війну за історію людства, де б не крали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДевять украинских батальонов уже совместимы с войсками стран НАТО, – Муженко
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