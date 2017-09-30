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 Политика Украины
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Все про:визит (2287) конференция (199) НАТО (5763) США (13510) Муженко (255)

 Начальник Генштаба Муженко в октябре посетит США

муженко

Муженко примет участие в конференции по безопасности стран НАТО и партнеров.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в октябре посетит США, где проведет ряд двусторонних встреч и примет участие в конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ. Об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В следующем месяце у меня запланирован визит в США, где планируется встреча с председателем Объединенного комитета начальников штабов и еще ряд двусторонних встреч. Также я приму участие в конференции по безопасности стран НАТО и партнеров, на которой, в частности, будут рассматриваться вопросы реагирования на террористические угрозы", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Украины в США Чалый провел встречу с губернатором Калифорнии Брауном

Муженко также отметил, что американская сторона удовлетворила запрос и пообещала ознакомить с работой Межвидового центра подготовки вооруженных сил США.

"Также мы намерены посетить несколько военных баз Национальной гвардии Калифорнии. Кстати, национальные гвардейцы Калифорнии имеют более 20 лет опыта партнерства именно с Вооруженными силами Украины", - подчеркнул он.
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Муженко должен давно сидеть в тюрме - сколько ребят погубил а оно при власти как Гарант ухитряеться дерьмом себя окружить со всех сторон
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ні, ділитиметься досвідом - як охороняти склади з боєприпасами.
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а шо такое?уже не в ростов и не в липецк желаете всех отправить? :D уже в омеригу?палишся,кацапля.бездарно палишься.
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От тупого пальмого трудно ожидать нормального коммента. А в Липецк твой патрон даст Бог не добежит, не успеет..... Красивая из него получится новогодняя игрушка, для него даже патронов жалко......
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не нервничай,буквы пропускаешь
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Главное шоу новогодней игрушки не пропустить. а буквы это мелочь.......
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самонемощь лает, а караван идёт...
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Неплохо бы его подселить там к Павлу Лазоренко в номер...
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великий -не великий-а кацапня вон как возбудилась и причитает...значит немало вас хлебальником по грунту повозил .хорошие сапоги,надо брать.
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не груби,крук...
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Грубить можна бабе своей а таким в табло сапогом как Парасюк....
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этот генерал как раз-и воевал под командованием муженка.
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шо? смени яндекс переводчик на гугловский.он качественнее
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кацапа,иди домой...там виолончели некормленные стоят...а оно тут ошивается.украинознавэць,мля...
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Гыга тебе не надоело с ярлыками,сам чокаешь,Украина,Киев пишешь с маленькой буквы,может харе уже немножко дурачком выглядеть
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все отследил? или може еще какие важные плохие черты моего характера не заметил?
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Ну к выращиванию грибов возвращатся товарищ чухонкин я думаю не будем или есть желания
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твоя риса зад за гроші лизать цього в тебе не відбереш
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Угу, хороший сапог. Мастер трех котлов и 4-х уничтоженных стратегических складов, сдачей без боя 10% территории. Наверное американцы специально вызвали посмотреть на етого клоуна как можно такое сотворить и еще получить повышение с медалями.
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щось гыгоче не в попад , а Муженко повинен відповісти і за Іловайськ і за Дебальцево , за тих синів України які загинули і за його діяльність та бездіяльність
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Летчики, катапультируйте его посреди океана!
Я в вас верю!
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Расскажет гад как складі украинские взрівать и коридор гиркинім обеспечивать. На виселице ему место
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Главное , чтобы долго искал выход и не нашел......
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Как я и говорил, вместо наказания пойдет на повышение. Еще и за государственный счет в Майами отдохнет.
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А почему..? Потому что его крышует говнокамандующий..
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"Мясник" на совести тысячи наших воинов-чтоб твой самолет падло упал в океан. В Аду гореть тебе вечно вражына....консерва ФСБ...
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Посещай передовую, ГАНДОН, у нас война идёт, а ты по Америкам розъёзжаешь
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После его посещения передка у нас большие потери..
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Этого "патриота" надо в тюрьму Гуантанамо на пожизненное.
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Рыба гниёт с головы... Каков гидрант, таково и окружение...Ни взрывы складов боеприпасов, ни взрывы авто в Киеве, его ничему не учат...Гниль и накипь , продолжает править бал...Так долго не может продолжаться...Закон об импичменте нужен, страна не развивается в демократическом направлении.
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Назовите хотя бы одно сражение где есть успехи под руководством этого "стратега"....
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пусть лудше сьездит в Крым вместе с Насери
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пусть сука над Лугандоном летит , и петю прихватит, что бы потом два раза свято в стране не объявлять
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Порошенко держит Муженко.. потому что тот лично предан тому а не Украине..
и в случае чего.. должен прикрыть дупу
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поделиться опытом, как взрывать свои склады.
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Реформа Армии-100% уволить всех совковых генералов а вместо них молодых имеющих боевой опыт офицеров которых уважают солдаты. Увы пока Барыга у власти будем нести потери и терять страну.
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фиг его знает - но у Муженко ж на морде написано что он даун - не в переносном, а в прямом смысле - больной человек...
Начальник Генштаба Муженко в октябре посетит США - Цензор.НЕТ 6817
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Муженко член ПАРТИИ РЫГАНОВ лизал зад ЯнукОвощу, разваливал укранинскую армию под чутким руководском агенком ФСБ (мин. обороны Лебедевых и др.) и сегодня при Липецком ГлавноКомандующем Муженко за год ВОЙНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!! прошел ТРИ!!!!!!!!!! хенеральские звания.....
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в какой стране мира, подобный персонаж после стольких поражений, повлекших такие человеческие и материальные потери, занимал бы подобную должность..?
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Нам лишь бы перенимать опыт,вместо того,чтобы наладить элементарный порядок и контроль.
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Турчинов сказал, что будет отставка, а оно ещё и в штаты нацелилось? У турчинова больше совести осталось, чем у порошинки, конечно. Но со стороны порошинки это наглое унижение турчинова. Его кадровая политика вообще вышибает. Хочет ещё и гонтареву поменять на такую же управляемую с банковой. Повторяет ошибки овоща, где нежелание расстаться со своими пешками, стоило ему трона
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***
В забутому селищі, де стоїть три хати
доживала свого віку старенькая мати..
Так їй доля нагадала, в безмежному світі
не було в неї нікого, кому б зрадіти.
Все життя ростила сина, себе віддавала
доки проклята війна його не забрала.
Привезли два офіцери простого солдата,
говорили - незабаром вам буде подяка
від самого президента у Київі-граді,
будуть зірку вам вручати, на війсковім параді…
Постояли біля цинку… землей прикопали,
поклонились, пом'янули, тай назад вертали.
Рік минув. Зібралась мати в далеку дорогу
чорну хустку пов'язала , помолилась Богу.
Всю дорогу до Київа не їла - не спала,
лежала собі тихесенько, синочка поминала…
Як з ляльковим автоматом захищав родину,
а як виріс - віддав серце за цюю країну!
Бо навчила його мати, що немає в світі
найкращого блага - ніж свій край любити!!!
Приїхала до Київа, вийшла з вокзалу,
тай поїхала на свято… мало помалу.
А у центрі, на майдані, шикується військо.
Саме там, де рік по тому, від крові було слизько!
Де стояли за свободу звичайнї люди -
та і думки не гадали, що прийдуть Іуди
продадуть і їх… і землю, а мощі святії
викинуть, як непотреб, щоб собаки з'їли…
Почалося теє дійство - президент, міністри…
Поспускалися з небес, та не дуже низько!
Теревенькали про волю, про захист Держави,
про велику Україну… Гімн заспівали..
Не пройшло якойсь години - запросили мати.
Замість рідної дитини - залізяку дати…
Президент, з сумним обличчям, дякував за сина -
Обіцяю! Не забуде дитину Вкраїна!
Усіляка вам підтримка! Величезні льготи…
(це нічого, що у вас діряві чоботи,
що немає світла, що забит колодязь…)
Вся Європа буде знати, що ваш син - миротворець…
Подякував, та й поїхав… жити собі далі
А що мати одна в світі - не доповідали!
Вийшла вона на вулицю, сіла у маршрутку
питає - Чи є у вас місці льотні? А водій - Це шутка?
Цілий день вожу… на шару… старих й ветеранів
Розплодилось вас, як вошів, як стада… баранів!
Не поїхала!!! Вийшла… і полились сльози…
Хіба вона заробила матюки й погрози?
Нічого.. ніколи… ні в кого не просила!!!
Ні льгот, ні пособій за загибель сина.
Так їй важко стало, що останні сили
її тіло стареньке зовсім полишили…
Серед міста великого, в центрі України
ніхто навіть не побачив чорної хустини…
Бо нема нікому діла до людського болю
Матерям плювки й каміння, сірий цинк - герою…
***Руслан Д. (АТО)
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як згадаєш шо за одним рипом боєприпасів на 800 лимонів баксів репнуло? таки йдуть.
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Він немає нічого "пасєщать" його мають провідувати родичи у ВТК ( Виправна Трудова Колонія)!
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Очевидно вызывают для серьезных согласований. Чего конкретно время покажет.
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А муженка уже не причем во взрывах на складах? Нашли опять "стрелочника(ов)"? Прикольно, какой "мудрый" у нас говнокомандующий петруха. Работает на перпеспетиву оставить Украину вообще без боеприпасов!!!
Своих не делаем, даже патронов, склады взрываем. Вопрос: "У нас война закончилась, или рАссея одумалась? Или заграница нам поможет?!"
Помниться в 15 году орали что где-то патронный завод собираются строить, а сейчас молчат. Как обычно деньга закончилась?
Зато начальника штаба муженка едет в США, наверное чтобы опытом поделиться со своими иностранными коллегами в вопросах безопасности хранения боеприпасов на артскладах. Он у него ого-го какой, просто профи.
С такими начальниками и война не нужна чтобы в Украине ни хрена не осталось.
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Лучше у нас в Украине был-бы Начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Джон Сидней Маккейн III - американский политик.Друг Украинского народа.
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"Начальник Генштаба Муженко в октябре посетит США"
Шо шо, этот "ХЕРОЙ" так и не ушел в отставку!!! А главком куда смотрит? Ну дают.Сколько крови на руках муженко,а он продолжает занимать эту должность.....
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Да, нерпиятность зрадничкам, Штаты никогда бы не стали приглашать списанную фигуру.
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Ну почему - зрадничкам- просто это достойный человек ,если вам не нравится- это ваше личное дело.
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Взрывы на складах, как правильно все здесь на форуме и говорили, закончились ничем-- виновных нет, миллиарды в воздухе, убытки от взрывов немалые. И вот вопрос--А чего ты туда в США едешь? Что тебе там делать? Кто тебя там так ждет?--совковый "генерал", теоретик времен Аустерлицкого сражения, что и отразилось на ведении войны--Украины --кацапии. Специалист по созданию "котлов" для украинской армии. Да еще народные деньги "прожирать". Поездка эта,в США, следует понимать--как награда за уничтожение 2-го склада боеприпасов.
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Вот а вы серые кричали ,что муженко у тюрьму!
Ха-ха!
Как бы не так.
В США на променад!
Свой своего не сдаст,слишком много знают друг о друге.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНачальник Генштаба Муженко в октябре посетит США
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