"Начальник Генштаба Муженко в октябре посетит США"

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в октябре посетит США, где проведет ряд двусторонних встреч и примет участие в конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ. Об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"В следующем месяце у меня запланирован визит в США, где планируется встреча с председателем Объединенного комитета начальников штабов и еще ряд двусторонних встреч. Также я приму участие в конференции по безопасности стран НАТО и партнеров, на которой, в частности, будут рассматриваться вопросы реагирования на террористические угрозы", - подчеркнул он.
Муженко также отметил, что американская сторона удовлетворила запрос и пообещала ознакомить с работой Межвидового центра подготовки вооруженных сил США.
"Также мы намерены посетить несколько военных баз Национальной гвардии Калифорнии. Кстати, национальные гвардейцы Калифорнии имеют более 20 лет опыта партнерства именно с Вооруженными силами Украины", - подчеркнул он.
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Я в вас верю!
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и в случае чего.. должен прикрыть дупу
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В забутому селищі, де стоїть три хати
доживала свого віку старенькая мати..
Так їй доля нагадала, в безмежному світі
не було в неї нікого, кому б зрадіти.
Все життя ростила сина, себе віддавала
доки проклята війна його не забрала.
Привезли два офіцери простого солдата,
говорили - незабаром вам буде подяка
від самого президента у Київі-граді,
будуть зірку вам вручати, на війсковім параді…
Постояли біля цинку… землей прикопали,
поклонились, пом'янули, тай назад вертали.
Рік минув. Зібралась мати в далеку дорогу
чорну хустку пов'язала , помолилась Богу.
Всю дорогу до Київа не їла - не спала,
лежала собі тихесенько, синочка поминала…
Як з ляльковим автоматом захищав родину,
а як виріс - віддав серце за цюю країну!
Бо навчила його мати, що немає в світі
найкращого блага - ніж свій край любити!!!
Приїхала до Київа, вийшла з вокзалу,
тай поїхала на свято… мало помалу.
А у центрі, на майдані, шикується військо.
Саме там, де рік по тому, від крові було слизько!
Де стояли за свободу звичайнї люди -
та і думки не гадали, що прийдуть Іуди
продадуть і їх… і землю, а мощі святії
викинуть, як непотреб, щоб собаки з'їли…
Почалося теє дійство - президент, міністри…
Поспускалися з небес, та не дуже низько!
Теревенькали про волю, про захист Держави,
про велику Україну… Гімн заспівали..
Не пройшло якойсь години - запросили мати.
Замість рідної дитини - залізяку дати…
Президент, з сумним обличчям, дякував за сина -
Обіцяю! Не забуде дитину Вкраїна!
Усіляка вам підтримка! Величезні льготи…
(це нічого, що у вас діряві чоботи,
що немає світла, що забит колодязь…)
Вся Європа буде знати, що ваш син - миротворець…
Подякував, та й поїхав… жити собі далі
А що мати одна в світі - не доповідали!
Вийшла вона на вулицю, сіла у маршрутку
питає - Чи є у вас місці льотні? А водій - Це шутка?
Цілий день вожу… на шару… старих й ветеранів
Розплодилось вас, як вошів, як стада… баранів!
Не поїхала!!! Вийшла… і полились сльози…
Хіба вона заробила матюки й погрози?
Нічого.. ніколи… ні в кого не просила!!!
Ні льгот, ні пособій за загибель сина.
Так їй важко стало, що останні сили
її тіло стареньке зовсім полишили…
Серед міста великого, в центрі України
ніхто навіть не побачив чорної хустини…
Бо нема нікому діла до людського болю
Матерям плювки й каміння, сірий цинк - герою…
***Руслан Д. (АТО)
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Своих не делаем, даже патронов, склады взрываем. Вопрос: "У нас война закончилась, или рАссея одумалась? Или заграница нам поможет?!"
Помниться в 15 году орали что где-то патронный завод собираются строить, а сейчас молчат. Как обычно деньга закончилась?
Зато начальника штаба муженка едет в США, наверное чтобы опытом поделиться со своими иностранными коллегами в вопросах безопасности хранения боеприпасов на артскладах. Он у него ого-го какой, просто профи.
С такими начальниками и война не нужна чтобы в Украине ни хрена не осталось.
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Шо шо, этот "ХЕРОЙ" так и не ушел в отставку!!! А главком куда смотрит? Ну дают.Сколько крови на руках муженко,а он продолжает занимать эту должность.....
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Ха-ха!
Как бы не так.
В США на променад!
Свой своего не сдаст,слишком много знают друг о друге.
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