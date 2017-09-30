 Бездефицитная пенсионная система - это точно не перспектива пяти лет, - Данилюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр финансов Украины Александр Данилюк сказал в интервью изданию "Зеркало недели".
"Мы фиксируем дефицит ПФ (Пенсионного фонда. - Ред.) в абсолютных цифрах. Конечно, сам бюджет ПФ будет расти, а дефицит в абсолютных цифрах - нет. Поэтому в процентах дефицит будет уменьшаться. Когда-нибудь, возможно, мы выйдем на бездефицитную пенсионную систему, но это точно не перспектива пяти лет", - сказал глава Минфина.
По его словам, актуальная задача - "уменьшить дефицит до минимума, чтобы стабилизировать солидарную систему". "Когда-нибудь, в будущем, может, он и будет бездефицитным", - добавил Данилюк.
Министр также отметил, что правительство работает над повышением эффективности использования бюджетных средств, в том числе эффективности и адресности оказания помощи.
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а вот фонд зарплат депутатам-министрам-прокуроарм и их холуям-лакеям
(плюс на содержание всей этой хрени и их жизнедеятельности, вместе с глистами)... подскажите а сколько там задолженность?
(т.е. за сколько месяцев не выплатили премии и надбавки за прибавки и т.д.)
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БЕЗДЕФИЦИТНАЯ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА - НЕВОЗМОЖНА, КОГДА СТРАНОЙ РУКОВОДЯТ ДЕБИЛЫ ЕЩЕ И КОРРУМПИРОВАННЫЕ.
МАКРОЭКОНОМИКА ОТ КОТОРОЙ ЗАВИСИТ НАПРЯМУЮ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ В СТРАНЕ НЕ РАБОТАЕТ!!!
ПОТОМУ ШО ГЛАВНЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВСЮ ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ - БЫВШИЙ ГЕШЕФТНЫЙ ТОРГАШ С ВИННИЦКОГО БАЗАРА, ЕЩЕ И БЕЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБГАЗОВАНИЯ И СТАЖА РАБОТЫ.
ИЛИ НАПРИМЕР: ГЕНПРГОКУГОГ - БЕЗ ЮГИДИЧЕСКОГО ОБГАЗОВАНИЯ И СТАЖА РАБОТЫ.
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Анна показала переписку с якобы представителем компании."Добрый день, Анна. Мы предлагаем: официальное оформление, "белая" зарплата 93 000 рублей, а также премии и бонусы. Полный соцпакет, больничные и отпуск оплачиваются в соответствии с КЗоТ, отпуск - 39 дней, 40-часовая рабочая неделя. Требования: интимные отношения с руководителем, коммуникабельность, исполнительность, готовность к командировкам", - сообщили девушке подробности о вакансии.
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