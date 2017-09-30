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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Минфин (1190) Пенсионный фонд (311) Данилюк (192)

 Бездефицитная пенсионная система - это точно не перспектива пяти лет, - Данилюк

данилюк

Украина вряд ли сможет выйти на бездефицитную пенсионную систему в ближайшие несколько лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр финансов Украины Александр Данилюк сказал в интервью изданию "Зеркало недели".

"Мы фиксируем дефицит ПФ (Пенсионного фонда. - Ред.) в абсолютных цифрах. Конечно, сам бюджет ПФ будет расти, а дефицит в абсолютных цифрах - нет. Поэтому в процентах дефицит будет уменьшаться. Когда-нибудь, возможно, мы выйдем на бездефицитную пенсионную систему, но это точно не перспектива пяти лет", - сказал глава Минфина.

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По его словам, актуальная задача - "уменьшить дефицит до минимума, чтобы стабилизировать солидарную систему". "Когда-нибудь, в будущем, может, он и будет бездефицитным", - добавил Данилюк.

Министр также отметил, что правительство работает над повышением эффективности использования бюджетных средств, в том числе эффективности и адресности оказания помощи.

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Да, если не перестать платить пенсии тем хитрюгам, что работали только на себя любимых и не ввести за правило всем чиновникам давать среднюю пенсию по стране
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а я работал и буду работать - а так просто положу вот такенный болт на все выплаты
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Если украинскую землю передать ПФУ, дефицита не будет вообще никогда... Надо пользоваться опытом той же Великобритании.
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С вами тварями она никогда не будет бездефицитной.
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Нормальное признание) Пенсионная реформа не имеет ближайшего лучшего будущего,а в далёком будущем нас уже не будет.
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Когда экономика работает и нет коррупции то пенсии и пособия это не проблема ! А у нас правительство пытается выжать из засохшей мухи киллограм сгущеного молока и накормить этим молоком всю страну !
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Конечно. Для человека, который "забыл" пол- лимона фунтов в Лондоне, пенсия видимо не интересует......
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а зачем он её в лондоне получит полюбэ - он как насрилов - тамошний резидент)))
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треба в першу чергу знищити персональні пенсії, які получають в основному тільки ті хто крав працюючи був корупціонером і пенсію велику отримує тому що від маленької у цих зніжених істот станется серцевий напад
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Шоколадно-соевую банду нужно как можно скорее отогнать от государственной кормушки!
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пенсионный - да дефицит полнейший, почти голяк...
а вот фонд зарплат депутатам-министрам-прокуроарм и их холуям-лакеям
(плюс на содержание всей этой хрени и их жизнедеятельности, вместе с глистами)... подскажите а сколько там задолженность?
(т.е. за сколько месяцев не выплатили премии и надбавки за прибавки и т.д.)
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Вся цель этой банды и этой реформы уменьшить расход денег на выплаты всяким пенсионерам и другим социально не защищеным гражданам чтобы больше денег оставалось свободными которые можно через разные схемы разграбить. ВОТ И ВСЯ СХЕМА! а остальное это сказки для ЛОХТОРАТА!!
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Когда аудит проводился в ПФУ последний раз,в 2013 году дефицит 13 млрд,в 2014 19 млрд, в 2015 31 млрд ,а в 2016 году откуда то 145 млрд,кто стырил бабло
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какие провокационные вопросы, а если Путин нападет ?
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считай,что Крым отпал,и часть Донбасса отошла......
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Чем меньше будет выходить на пенсию тем меньше расходы, это всё что нужно от грядущей реформы.
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Яка блін пенсійна реформа в фонді, де не можуть порахувати пенсіонерів?!
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Зато фейерверки за 800 миллионов из нашего кармана государство оплатить может! И никто не требует возмещения убытков от тех, кто должен был предотвратить этот фейерверк! а на пенсии, да денег нет и не будет!
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А может нужно открыть предприятия и дать молодежи нормальную зарплату??? Тогда никто в Польшу работать не поедет и пенсионный фонд пополнится.... А еще можно не платить пенсии пенсионерам живущим в ЛДНР, дети и внуки которых стоят на блокпостах, воюют против Украины и не платят в пенсионный фонд... Ведь они (эти пенсионеры) все одно эти пенсии в рубли переводят и проклинают при этом Украину....
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бездифицитный пенсионный фонд- это дело пару недель,но для этого из власти надо убрать махинаторов и создателей офшорных счетовдля украинских провластных барыг (как глаголщий)так и все счета "панамских патриотов" ,независимо от партийной пренадлежности, вернуть в Украину в течении нескольких месяцев...
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наполнить пф можно за год, была бы политическая воля.
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Когда-нибудь, возможно, мы выйдем на бездефицитную пенсионную систему, но это точно не перспектива пяти лет
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БЕЗДЕФИЦИТНАЯ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА - НЕВОЗМОЖНА, КОГДА СТРАНОЙ РУКОВОДЯТ ДЕБИЛЫ ЕЩЕ И КОРРУМПИРОВАННЫЕ.

МАКРОЭКОНОМИКА ОТ КОТОРОЙ ЗАВИСИТ НАПРЯМУЮ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ В СТРАНЕ НЕ РАБОТАЕТ!!!

ПОТОМУ ШО ГЛАВНЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВСЮ ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ - БЫВШИЙ ГЕШЕФТНЫЙ ТОРГАШ С ВИННИЦКОГО БАЗАРА, ЕЩЕ И БЕЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБГАЗОВАНИЯ И СТАЖА РАБОТЫ.

ИЛИ НАПРИМЕР: ГЕНПРГОКУГОГ - БЕЗ ЮГИДИЧЕСКОГО ОБГАЗОВАНИЯ И СТАЖА РАБОТЫ.
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не переживай, пенсия народа ни как не скажется на распиле ежегодного бабла, ... за три года пенсия стала в три раза меньше, содержание офшорного менеджера в три раза больше, зарплаты сук народа в десятки и сотни раз больше..... жизнь удалась ытит вас во все щели
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В сети обсуждают вакансию на должность ассистента в якобы финансово-энергетической компании "Мордовспирт", которая предусматривает интим с руководителем.
Анна показала переписку с якобы представителем компании."Добрый день, Анна. Мы предлагаем: официальное оформление, "белая" зарплата 93 000 рублей, а также премии и бонусы. Полный соцпакет, больничные и отпуск оплачиваются в соответствии с КЗоТ, отпуск - 39 дней, 40-часовая рабочая неделя. Требования: интимные отношения с руководителем, коммуникабельность, исполнительность, готовность к командировкам", - сообщили девушке подробности о вакансии.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБездефицитная пенсионная система - это точно не перспектива пяти лет, - Данилюк
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