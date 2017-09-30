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 Политика Украины
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Все про:Одесса (6026) Нацполиция (8922) патрульная полиция (1440)

 Подразделение туристической полиции будет создано в Одессе

В следующем году с мая до середины сентября патрулирование морского побережья в Одессе будут осуществлять сотрудники подразделения туристической полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил глава полиции области Дмитрий Головин.

"Два месяца назад в тестовом режиме мы ввели велопатрули. Два экипажа по два человека круглосуточно обеспечивали безопасность в туристических зонах - на пляжах "Аркадия" и "Ланжерон", а также на "Трассе здоровья". Тогда нам было важно выяснить, насколько эффективным окажется это подразделение в разгар туристического сезона в Одессе, когда в город прибыли более 4 миллионов туристов", - отметил Головин.


Подразделение туристической полиции будет создано в Одессе 01


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По его словам, благодаря постоянному присутствию оперативного подразделения в поле зрения отдыхающих и любителей "легкой" добычи, уровень преступности в районах Аркадии и Ланжерона снизился на 51%. В частности, выявлено 15 фактов уголовных нарушений - кражи, грабежи, наркотики и совращение несовершеннолетних, задержали иностранца, находившегося в международном розыске, была предоставлена неотложная медицинская помощь 56 пожилым людям и тому подобное.


Подразделение туристической полиции будет создано в Одессе 02
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В следующем году, отметил Головин, в Одессе будет создано подразделение туристической полиции по примеру многих стран, где развита туристическая отрасль.


Подразделение туристической полиции будет создано в Одессе 03

"Задача этого подразделения - работать в период с 1 мая до 15 сентября на опережение и предоставление сервисных услуг, а не только на реагирование и раскрытие правонарушений. Планируем оснастить полицейских максимумом технических средств: полицейскими станциями, обеспечить видеонаблюдением и бодикамерами, установим пункты вызова полиции "тревожная кнопка". Организуем систему позиционирования патрулей и геолокацию, велосипеды и скутеры, а также электронные устройства с инфраструктурой города", - подчеркнул Головин.

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та да!
а что они зимой (на коньках и саночках с горки) контролировать будут?
или у них вахтовый метод
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Ребятки - вы не разу не Одесситы.... Два патрульных на 4 миллиона туристов - Вы даже сами себе Одесситов переплюнули в юморе...
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цікаво а будуть вони боротися з забудівниками на берегах чорного моря , чи ці антизаконні будівлі барижна влада узаконила?
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Може - -- кто-то хреново в календарь смотрит,,, - так уже не месяц май...Турсезон под закрытием...
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Мусора решили и туристов потрусить, вопрос почему в октябре? Наверное тренироваться будут к следующему сезону.
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всё бы вам обосрать(((( чем больше полицейских в местах скопления отдыхающих,тем спокойнее отдыхающим,их присутствие необходимая реальность--кто был на склонах,тот видел стаи залетной черноты,ведут себя как у них принято--срут себе же под ноги,пристают к девочкам((((смотреть пративно--во что город превращается((((
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Все верно. Но я думаю, что достаточно одной радикальной зачистки и чернота исчезнет. А проводить с ними воспитательные беседы никакой полиции не хватит. Эта проблема не только у Вас в Одессе. Киев заполонила такая же чернота, от которой спасу нет. Единственное лекарство - это жестокий пресс с физическим воздействием. Иного способа нет. А полиция в этом бессильна. Как мне ответили полицейские: Мы ничего не можем сделать. На штрафы у них нет денег, а привлечь - у них нет паспорта.
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печалька((( но жёсткий пресс при нашем правосудии,как альтернатива))) если бы мы равнялись в этом вопросе на поляков или ту же беларусь--было бы спокойствие(((но,наше законодательное дно)))
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Фіскальна поліція є, ветеринарна є,бурштинова - приватна, туристична буде, пляжну ще робіть, дитячу, підліткову, пенсійну, лісову робіть.......
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В принципі, в багатьох країнах є туристична поліція. Але, досвід протиречивий. Вони мало чим відрізняються від стандартної поліції.
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***про шабашку...
Установлено, что в мае 2017 года командир роты и инспектор патрульной полиции Днепра обнаружили оставленный похитителями кабель, принадлежащий "Днепропетровскому заводу медоборудования". Вместо того, чтобы передать кабель следственно-оперативной группе, патрульные сбыли его неустановленным лицам. Тем самым они нанесли предприятию материальный ущерб на сумму почти 380 тыс. гривен.
Источник: http://dnepr.news/news/v-prokurature-podtverdili-chto-patrul-nyh-dnepra-podozrevayut-v-krazhe-kabelya
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Нужна ещё тротуарная полиция, полиция присмотра за животными, полиция атмосферы и дуновения ветров.
На все нужные полиции в Украине не хватит населения.
Бедняжки, что же делать?
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помниш типа фильм спасатели Малибу можно еще и про такое помечтать наши бонзы поездили по заграницам и думают что бы замутить для пиара
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Раньше и была пляжная милиция.Выставляли на сезон. От перестановки мест слагаемых - сумма не изменится.
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В центре Парижа такой патруль каждый час в контрольных точках.
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Хороший вариант но мало два по два и как бы не было показухой.
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Полиция на все случаи жизни - вот толку мало и денег много уходит, а зарплаты и пенсии - на том же уровне, создается полицейское государство.
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С одной стороны это правильно но учитывая реально что увеличение финансирования МВД и прокуратуры и количество сотрудников этих ведомств - цифры преступлений только растут.... очередное очковтирательство и расточительство народных денег.
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в Милане нет очковтирательства))) а престуления растут с приходом-приплывом этой публики,там тоже коррупционеры виноваты?сумлеваюсь((( шо-то в Польше нет не видел этих людей и в Беларуси,Швейцарии тоже.Работают законы.
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А лучше межгалактическую украинскую полицию в Одессе сделать.Разницы не вижу,куда деньги отмывать будут.
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