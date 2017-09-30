 Подразделение туристической полиции будет создано в Одессе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил глава полиции области Дмитрий Головин.
"Два месяца назад в тестовом режиме мы ввели велопатрули. Два экипажа по два человека круглосуточно обеспечивали безопасность в туристических зонах - на пляжах "Аркадия" и "Ланжерон", а также на "Трассе здоровья". Тогда нам было важно выяснить, насколько эффективным окажется это подразделение в разгар туристического сезона в Одессе, когда в город прибыли более 4 миллионов туристов", - отметил Головин.
По его словам, благодаря постоянному присутствию оперативного подразделения в поле зрения отдыхающих и любителей "легкой" добычи, уровень преступности в районах Аркадии и Ланжерона снизился на 51%. В частности, выявлено 15 фактов уголовных нарушений - кражи, грабежи, наркотики и совращение несовершеннолетних, задержали иностранца, находившегося в международном розыске, была предоставлена неотложная медицинская помощь 56 пожилым людям и тому подобное.
В следующем году, отметил Головин, в Одессе будет создано подразделение туристической полиции по примеру многих стран, где развита туристическая отрасль.
"Задача этого подразделения - работать в период с 1 мая до 15 сентября на опережение и предоставление сервисных услуг, а не только на реагирование и раскрытие правонарушений. Планируем оснастить полицейских максимумом технических средств: полицейскими станциями, обеспечить видеонаблюдением и бодикамерами, установим пункты вызова полиции "тревожная кнопка". Организуем систему позиционирования патрулей и геолокацию, велосипеды и скутеры, а также электронные устройства с инфраструктурой города", - подчеркнул Головин.
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а что они зимой (на коньках и саночках с горки) контролировать будут?
или у них вахтовый метод
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ФЭНТЭСТИК!!!
ДЕЖА-ВЮ).
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Установлено, что в мае 2017 года командир роты и инспектор патрульной полиции Днепра обнаружили оставленный похитителями кабель, принадлежащий "Днепропетровскому заводу медоборудования". Вместо того, чтобы передать кабель следственно-оперативной группе, патрульные сбыли его неустановленным лицам. Тем самым они нанесли предприятию материальный ущерб на сумму почти 380 тыс. гривен.
Источник: http://dnepr.news/news/v-prokurature-podtverdili-chto-patrul-nyh-dnepra-podozrevayut-v-krazhe-kabelya
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На все нужные полиции в Украине не хватит населения.
Бедняжки, что же делать?
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