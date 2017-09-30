EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Происшествия
  215  5
Все про:пожар (3742) смерть (5315) травма (760) ГСЧС (1449)

 С начала года на пожарах в Украине погибли более 1100 человек, – ГосЧС

пожар

Травмы на пожарах получили 1076 человек.

В Украине с начала 2017 года на пожарах погибли 1 113 человек, еще более тысячи человек - получили травмы, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Всего с начала года показатель погибших и травмированных на пожарах составляет 1 тыс. 113 и 1 тыс. 76 человек соответственно", - говорится в сообщении.

При этом 1076 человек получили травмы пр пожарах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Самопомич" требует от Порошенко немедленной отставки руководителей Генштаба, Минобороны и военного прокурора, - заявление

За минувшие сутки, 29 сентября, в жилом секторе страны возникло 94 пожара, в результате которых погибли три человека, еще один получил травмы.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
1000 на пожарах
1000 на водоемах
5000 в ДТП...
...в год...и это только три позиции...

Война говорите много забирает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А від коноплі - нуль. Проте конопля заборонена, а на нехтування протипожежними правилами усім чхати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Такого бардака с гибелью людей на пожарах, водоемах и в результате пищевых отравлений не было даже в лихие 90-е. Основная причина - полный пофигизм государства к этим проблемам. Даже в Древнем Риме, в 6 веке до н.э. императором Августом была организована противопожарная служба - Vigiles Urbani (бодруствующие). Но то Рим, а не наши халдеи у власти
С начала года на пожарах в Украине погибли более 1100 человек, – ГосЧС - Цензор.НЕТ 4077
 показать весь комментарий
Ответить
 
Где про Порошенко с Гройсманом? Тема не раскрыта
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года на пожарах в Украине погибли более 1100 человек, – ГосЧС
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти