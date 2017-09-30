 С начала года на пожарах в Украине погибли более 1100 человек, – ГосЧС

В Украине с начала 2017 года на пожарах погибли 1 113 человек, еще более тысячи человек - получили травмы, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"Всего с начала года показатель погибших и травмированных на пожарах составляет 1 тыс. 113 и 1 тыс. 76 человек соответственно", - говорится в сообщении.
При этом 1076 человек получили травмы пр пожарах.
За минувшие сутки, 29 сентября, в жилом секторе страны возникло 94 пожара, в результате которых погибли три человека, еще один получил травмы.
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1000 на водоемах
5000 в ДТП...
...в год...и это только три позиции...
Война говорите много забирает?
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