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Все про:пожар (3742) Самопомич (886) Калиновка (130)

 "Самопомич" требует от Порошенко немедленной отставки Муженко, Полторака и Матиоса, - заявление

калиновка

Фракция "Объединение "Самопомич" требует расследования и публичного судебного процесса над представителями высшего военного руководства, которые непосредственно отвечают за хранение боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованном на официальном сайте.

"Если в течение двух лет взлетает в воздух четыре склада боеприпасов (Калиновка, Балаклея, Мариуполь, Сватово), то можно сколько угодно обвинять в этом Россию, диверсантов, но начинать надо с того, кто отвечает за оборону и безопасность государства. Как можно доверить оборону государства тому, кто не способен обезопасить патроны в тылу?", - сказано в нем.

В политсиле подчеркивают, что даже один взрыв склада боеприпасов должен был иметь следствием публичный процесс над преступником или некомпетентным служащим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинить меня и моих подчиненных в бездействии не удастся, - Муженко о пожаре в Калиновке

"Четыре инцидента - это уже откровенный саботаж безопасности и обороны, за который должно нести ответственность руководство высокого уровня. Тем более, что за годы войны правительство не смогло построить ни одного завода по изготовлению боеприпасов. Отсутствие расследований - показатель преступной небрежности военной прокуратуры и СБУ", - считают в "Самопомочи".

Как сказано в заявлении, фракция "Объединение "Самопомич" требует от Главнокомандующего:

- немедленной отставки руководителей Генерального штаба и Министерства Обороны;

- немедленной отставки военного прокурора;

- расследования и публичного судебного процесса над представителями высшего звена управления, которые непосредственно отвечают за использование средств на содержание и утилизацию боеприпасов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Последствия взрывов на территории вокруг склада боеприпасов в Калиновке. ВИДЕО

Кроме этого, "Самопомич" требует отчета об использовании средств, выделенных на сектор безопасности и обороны в 2014-2017 годах, а также аудита складов оружия, который готовы осуществить депутаты разных фракций, чтобы предоставить обществу объективную информацию и рассчитать необходимое финансовое обеспечение для утилизации и безопасности вооружения.

Также Фракция "Самопомич" требует от Президента публичного отчета в парламенте о состоянии сектора безопасности и обороны и его адекватности угрозам безопасности государства.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Я помню Мариуполь, я помню Балаклею, сегодня уже Винница! Умные делают выводы", - Гройсман. ВИДЕО


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Крепенько прижали московиты ,, самонемич", что так в открытую палятся !
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логіка останіх їх заяв армія незаконо на донбасі знаходиця по їх словах
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Там нет логики , а чистый финансовый интерес ! Садовый давно под колпаком рыговской шайки и денег там не жалеют на антиукраинскую пропаганду ! Тварей самонемичных гнать нужно из ВР !
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Порошенко - шпигун пуйла
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Юля твоя шпигунка путИна завжди була і є ! Газком твоя бахиня торговала , а не Порох !
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Порошенко працював на КДБ ще з часу навчання на міжвідносинах. Бо по іншому було неможливо. І він вчивсь довше(Вища школа КДБ?). Потім бідний студент за копійки понаприватизовував прибуткових підприємств. Можливо це було без зв'язків з КДБ? Ну і він розвалив помаранчеву команду. Не забий він клин між Юлею і Ющенком, Україна вже була б регіональним лідером і забула про будь яку залежність від Раші.
Ну а те, що він шпигун, стало добре видно під час Іловайська. Раджу всім добре вивчити обставини цієї трагедії
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господе що ти несеш ! та твоя юля знищела економіку україни підписавши газовий контракт з путіним а порошенко його розірвав !хто з них двох під путіним таким чином ? вона блокувала надання пдч нато казала меркель ми нейтральні ! чи память коротка ?
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Не поспішай публікувати, відкореговуй. Бо важко читати.
Газовий контракт 2009го був типовий, який підписували всі європейці. І розрахункова ціна була меньшою лише у німців. Але європейці швидко відсудили різні російські хотєлкі, а Україна чомусь чекала сім років. Це вже всі знають, один ти залишивсь
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хто її уповноважував підписувати цей контракт ? чому порошенко розірвав цей контракт якщо він агент путіна ? і в суд подав по цьому контракту ? тобто адепти вона вже визнають що контракт був злочиний ? =========== цікаво вона то на калясці піарилась тепер типу стала прбіжки робити що хохторат молоді переманити !https://www.facebook.com/putindoggy/videos/vb.1414589952089035/1947714918776533/?type=2&theater дивись відео по силці до кінця !!!!!!!!!!!!1 як можна підтримувати цю людину 7 скільки ще раз вона має харкнути в твоє обличя щоб ти зрозумів що вона із себе представляє ?
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Поперше підписував Дубіна по Юліним дерективам, якщо точно. А подруге Порошенко нічого не розривав, і навіть в суд три роки не подавав. Ну і потретє порівняй ціну, яку ти платив за газу 2009му, і зараз. В тебе істеріка. Попий водички.
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Омг. Читаю твої відповіді і просто дивуюся з того що ти несеш. Навіть твої аргументи:
1) Поперше підписував Дубіна по Юліним дерективам
І що це зміює?
2) А подруге Порошенко нічого не розривав, і навіть в суд три роки не подавав.
Ти мабуть не чув що україна виграла суд по газовим контрактам на 18 млрд? До чого тут 3 роки і взагалі цей коментар? Чи то аби ляпнути, щоб останне слово було за тобою?
3) Ну і потретє порівняй ціну, яку ти платив за газу 2009му, і зараз
Сам порівняй тоді 450$, зараз 230$. І навіть якщо в платіжці ти бачив меншу суму, то це не значить що ти не платив. Просто це дотувалося на рівні держави, за рахунок податків, які ти платив купуючи будь-які товари.

Іди помолися на свою Юлю проросійську брехуху
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Крізь всю цю вашу маячню я не чую головного - чому шалені гроші, які я сьогодні плачу за енергоносії, йдуть не в державну кишеню, а у кишеню олігархів? Які потім наймають вас, щоб кидали бруд у найбільшого ворога олігархів - Юлю.
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юля непідписувала то все дубина ? тобто контракт всетаки злочиний но то неюля ?
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Ти колись розмовляв з радіоприймачем? Це приблизно так, як розмовляти з тобою. Я відмовляють щось тобі доводити
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мені нетреба нічого доводити виберете ще цього разу любителя таможеного союзу і західна україна втиче до польші в атономний ргіон
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Про НАТО все з точністю до навпаки.
'1) Барижний Полторак під час Дебальцево втікав від емісарів НАТО з відмовкою: "Не відволікайте нас, в нас АТО". Ті тоді так і поїхали до Брюселю з питанням на обличчі.
2) Юля була прем'єром, а зовнішня політика є сферою відповідальності президента. Це ти теж не знав?
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юля казала меркель що ми позаблокові тодішній меністер закордоних срав сварився з воною бо она заблокувала надання пдч ! це все є в інтернеті нетреба робити з нею месію це страшне зло ця людина це головний внутрішній ворог україни ! коли бої були в дебальцево твоя юля сиділа мовчки а коли порошенко зумів викрутитись і світових політиків переконав щоб допомагали україеі вилізла вона з заїжаною плівкою про злочиних влад і тільки вона ! гидота
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кук. рига небреши, а краще порівняй,слова і діі.
Вступление Украины в НАТО - это гарантия мира, - Тимошенко
http://lb.ua/news/2014/05/23/267501_vstuplenie_ukrain..
............
Украина должна стать членом ЕС и НАТО, - Тимошенко.
http://lb.ua/news/2014/05/17/266752_ukraina_dolzhna_s..

............
. Порошенко: Ми не будемо негайно подавати заявку про членство в НАТО. Нам потрібно вибудувати реальну програму реформ.
https://ua.censor.net.ua/video_news/447147/poroshenko_my_ne_budemo_negayino_podavaty_zayavku_pro_chlenstvo_v_nato_nam_potribno_vybuduvaty_realnu
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звісно небудем подавати на членство бо нам туди дорога сьогодні закрита ! юля зараз каже все що треба а от коли ми були на пів кроку до пдч в нато вона зірвала цю подію !
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вона вже марафони бігая а ще недавно в каблуках на калясці являлась лохторатові ! все життя за неї голосував но такого плєвка даже я невитерпів !"Самопомич" требует от Порошенко немедленной отставки Муженко, Полторака и Матиоса, - заявление - Цензор.НЕТ 1119
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Вопрос политического будущего Юлии Владимировны ( как и иных) кроется не в её желаниях и покровителях, у которых она заручилась поддержкой, а в планах одного из тех, кто творит Бытие на тонком плане.
В 2009 г. 17 ноября накануне президентских выборов с подачи Кравчука Тимошенко прилетела в Северодонецк, где в отеле "Мир", принадлежащего бывшему регионалу Кунченко, встречалась и просила президенство у некоего лица. Поскольку Юлия Владимировна в традиционной ей манере просила "за народ Украины", а не за себя, то поддержку не получила... Хотя ранее, благодаря именно этому лицу, дважды становилась премьером.
На данный момент политическое будущее у Тимошенко - это критика власти в Украине, но не более.﻿..
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Ти хочеш сказати, що Юля не чоловік? Так, Юля жінка. Ти не знав?
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Юля бегает марафоны,Порошенко с Луциком бухают беспробудно и несут с экранов неадекватное.Кто нужен Украине?
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про бухаючого порошенка це чисто росіяська пісенька ! ахінею він ненесе а їздить по світу зустрічаєця з політиками і просить підтримки
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ПЬЯНЫЙ ПОРОШЕНКО 2017 УСТРОИЛ ПОЛНЫЙ ПИЗД...Ц!!! АЛКАШ УПРАВЛЯЕТ СТРАНОЙ !!

https://www.youtube.com/watch?v=d2joKI3cwKs
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ппц це ти мені скидуєш російську фбешну фігню де виступає порошенко і там написано що він пяний !!!!!!!!!1 ну що тут можна сказати ти сам з пітера 7
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Откуда тогда пошло выражение-"Пьяный как Свинья"?
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або проскурова польша агітує на мвсю у нас консульства відкриває в таможений союз непідем крапка це ваш вибір ми хочем в єс
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Олег Гехтман
Вчера в 1:08 ·

Авторитетное мировое издание The Globalist выпустило статью под названием «Ukraine: Something Is Happening Here…».
В статье говорится, что олигарх Порошенко превратил Украину в выгребную яму и что страна находится на грани выживания после 3 лет грабежа со стороны кучки мерзких олигархов во главе с ним.

Вот переведенный оригинал статьи:
Рейтинги президента Украины, 51-летнего Петра Порошенко измеряются однозначными цифрами.
Принимая во внимание, что выборы должны состояться в 2019 году, это неутешительно для президента-олигарха.
Но, ставя оценки своему президенту, украинцы просто платят ему его же монетой, ведь его дела говорят больше его сладких песен. Украинцы не забыли, что он обещал отказаться от некоторых своих активов - предположительно приобретенных «законно» - после избрания.
Но случилось обратное. Его коммерческая группа приобрела множество государственных активов ниже рыночных цен. Его фирмы уже стоят в очереди на торгах, чтобы поглотить разнообразные коммерческие объекты в грядущей волне приватизации, которую вынуждает провести МВФ.
Порошенко можно назвать шоколадным королем Восточной Европы и СНГ. Люди на местах рассказывают, что три его наиболее прибыльных кондитерских фабрик находятся… да, в России
Но никакие горы сладостей не могут скрыть суровые реалии. За последние три года заработная плата в Украине сократилась более чем наполовину. Формирующийся средний класс был раздавлен."Самопомич" требует от Порошенко немедленной отставки Муженко, Полторака и Матиоса, - заявление - Цензор.НЕТ 9697
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ахахаха а ще в статьї є про те що барига продав сєв кореї ракети !
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кук. рига не бреши,бо такі,як ти голосують тількі проти Юлі.

Кабликі,каляска,хіхікала,коса,оце і є все,що "інкримінується" Ю.Тимошенко?Чи це свого роду вибачення за свій вибір в 2010році за двічі судимого полупі@дара,агента ФСБ https://www.youtube.com/watch?v=fKjghNPGz4s і його "честного"міністра"економічного розвитку"☠️☠️☠️

http://argumentua.com/novosti/oppozitsioner-poroshenko-pri-yanukoviche-stal-milliarderom-smi

,бізнеспартнера х@йла,"ефективного менеджера", брехуна,вбивці,мородера - обранного "вдячним народом"в першому турі в2014році?

Замість Тої,яка "вкралаїхнєвсьо"і віддала обкраденним в низькіх цінах на продукти,лікі,тарифи жкг???

http://www.ua-tenders.com/legislation/prices/159215/

http://www.ua-tenders.com/legislation/prices/159049/
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так я завжди за неї і голосував 1 і на останіх виборах теж думав вона змінилась а ні ще гірша стала
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кук.

Катерина Маслова
17 ч ·

Сегодня утром на ежедневной пробежке Юлию Владимировну сопровождал украинский спортсмен, бизнесмен, банкир, вице-президент Федерации триатлона Украины Онистрат, Андрей Аркадьевич.

Непонятно по какому случаю это обычное привычное для Юлии Владимировны, мероприятие вызвало истерику у троллеботов любого подчинения и журнашлюх.
Причём, истерику, доходящую до пароксизмов и корчей.
Например, известная шлюха данилюк-ермолаева в припадке разбила себе голову. Хорошо, что не повредила мозг, по причине его отсутствия.
Что же вызвало такое страшное состояние троллеботов? Что ж такое случилось особенное? Она бегает много лет и каждый день. Неужели из-за Онистрата?))))))))))))))))))
Нет! Причина в другом.
Банальная зависть и собственная неполноценность!!!
А также, отсутствие методичек из "центра грязи на Тимошенко".)))))
Что же пишут сошедшие с ума троллеботы?
1. "бабайуля", "старушка".
2. ради пиара.
3. не в той одежде бежала.
4. вчера в коляске - быстро вылечилась.
Пожалуй, это и весь жалкий набор безмозглых существ.
Ну, не без убогого "креативу", конечно.))))))
Хтознащо под громким названием "безтабу", разрешил Юле бегать, но с условием не лезть в политику)))))))))
Ну, а Унитаз Притулы выпустил газы - "Тимошенко бегала ради бутылки".
Подведём итоги.
1. Седой и пропитый г-н порошенко выглядит в свои 52 на все 70. Юлия Владимировна, старше его всего на 4,5 года, - на 35 максимум.
2. Юлия Владимировна, в отличие от политикана, вора и лгуна г-на порошенко - честна во всём.
3. Пришло время гнать шайку г-на порошенко.
4. Пришло время возвращать Тимошенко украденный у неё в 2010 году статус Президента Украины.
5. Всех троллеботов и журнашлюх - лишить права голоса, особо буйных, судить и сажать. Кого на нары, кого в лечебные заведения. )
"Самопомич" требует от Порошенко немедленной отставки Муженко, Полторака и Матиоса, - заявление - Цензор.НЕТ 3303
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https://www.facebook.com/putindoggy/videos/vb.1414589952089035/1947714918776533/?type=2&theater дивись відео докінця юля встала і побігла а ще недавно на калясці була
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Посадим муженко, там и очередь Овоща -2 настанет.
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Пока не поміняємо на дострокових президенстських шпигуна Порошенка на нормального патріота, то сидіти будуть лише патріоти
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чалий пише про твого вона патріота !!!!!!!!!!!1 шобло пропутінське======Пост не стосується ані конкретної української політичної сили, ані конкретного політика... і, водночас, стосується майже всіх. Шановні мої фейсбучні (і не тільки) українські політичні знайомі! Дуже прошу не робити Вашингтон місцем ваших внутрішньополітичних баталій. Це точно не спрацює на користь України. Принаймні, я зроблю все, що від мене залежить, щоби питання оборони та безпеки України, відновлення териториальної цілісності, протидії зовнішній агресії, звільнення заручників об'єднували всіх українців, незалежно від національності, релігії, політичної приналежності. А все, що стосується антикорупційних заходів, темпу реформ, запровадження парламентського та громадського контролю за діями влади - важливо і, впевнений, всі можливості критики і дій у цій царині в Україні у вас є. І я вас дуже прошу - не витрачайте астрономічні суми на американських лобістів для себе - просто перерахуйте їх нашим волонтерам, благодійним організаціям, допоможіть захисникам України - це вам точно зарахується.
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А шо, вас чем то не устраивает лучший украинский президент всех времен?
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нужно ещё параллельное создание специальной парламентской следственной комиссии по расследованию действий ответственных лиц из Генштаба и руководства АТО по"котлам" и необоснованным сдачам территории.Всё это было в подчинении Муженко.Его деятельность должна быть во всяком случае расследована..Так же эта комиссия должна проверить деятельность Матиоса на предмет возможного сокрытия преступлений руководством армии и АТО,контрабанды и других видов военных преступлений...Одно отстранение совершенно недостаточно.За "котлы" Муженко должен понести персональную ответственность,а так же другие причастные лица.
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Судя по тому, что этот муженко сидит не в тюряге, а в кресле начальника генштаба, он эти решения не принимал, а только их выполнял.
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Три года хваленая немецкая медицина была бессильна. "Самопомич" требует от Порошенко немедленной отставки Муженко, Полторака и Матиоса, - заявление - Цензор.НЕТ 8031
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Лукьяновское СИЗО и Менская колония вылечили Луцика от цирроза печени.Когда он сидел,его жинка носилась по всем кабинетам со справкой о его здоровье,вернее отсутствии оного у Югика . Среди смертельных болезней значился и цирроз-болезнь алкашей. Теперь он снова как огурчик,бризжет здоровьем. Кстати ,Юлю освободил Майдан, а Луцика в апреле 2013г- Янукович помиловал,сжалился над пропитым алкашем.
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В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ГОВНОКОМАНДУЮЩИЙ НЕ ХОЧЕТ ЭТОГО ДЕЛАТЬ ОН ДОЛЖЕН САМ ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ!!!




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Не дочекаєтесь , вилупки , відставки президента!
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да у них всі у відставки повині іти армію розпустити бо путін ненападе сбу агенти фсб рабінович в президенти міша в премєри і заживуть ! дали людям право голосу а це вилика помилка
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о, сторонник кацапского строя спалился! Любишь ГУЛАГ?))
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Ему можно, его папа с расии деньги получает за геноцид украинского народа.
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Его папка секретным приказом вполне возможно Герой России.
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За одно і Гройсмана,він сам сказав,якщо Рада не проголосує пенсійну реформу,то піде у відставку, свого слова потрібно дотримуватись!
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кто ж егопосадит, он же памятник стратег
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Четыре инцидента... , что за глупости. 3-и арсенала высадить в воздух-- это "инцидент"?! Майдан заплатил за будущее Украины кровью. Одевайте белые повязки и боритесь, хватит ныть.
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ТЕМА О ПОРОШЕНКО И СНОВА СЮДА НАБЕЖАЛО ЦЕЛОЕ СТАДО ПОРОХОБОТОВ!!!

ПОРОХОБОТЫ!!! ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ШО ЗАЩИЩАЕТЕ ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ КРЫШЕВАТЕЛЯ КОРРУПЦИИ - ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА СТРАНЫ!!!

КАК У ВАС ХВАТАЕТ СОВЕСТИ ПАРАЗИТИРОВАТЬ НА ДЕНЬГИ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ?

ТАК МОГУТ ПОСТУПАТЬ ТОЛЬКО ПОДОНКИ!!!

И ВООБЩЕ, ПОЧЕМУ ТАКИЕ УБЛЮДОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: КАК ТРОЛЛИЗМ В ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ, ПОРОШЕНКО НЕ ОПЛАЧИВАЕТ ИЗ СВОЕГО КАРМАНА?

А ЕЩЕ ПОИНТЕРЕСУЙТЕСЬ: ШО ТАКОЕ КАРМА.
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Шо то тебе кидає з України в Канаду? Пиши вже з аквафрешом так як і є, чого скромнічать.
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"Сын" Кучмы, учредитель "Партии регионов, друг Азарова и Януковича - своих не сдает!!
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а им-то какая разница? Они уже "програли війну" ещё в 26 марта 2014.
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"Дыру в бюджете "Газпрома" оценили в $30 млрд
Через три года общая сумма долга "Газпрома" может достичь 4,8 триллиона рублей, или 82 млрд долларов" как следует из оценки международного рейтингового агентства Fitch.
Тут не только "немедленной отставки Муженко, Полторака и Матиоса" потребуешь и марафоны бегать начнешь. Тут и Ла-Манш перепрывешь, если прикажут.
А ведь где те есть теплое море и бaнановый остров. Но не для бабы Юли...
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Надо добавить еще что кредит в Европе дается в среднем под 1.5 %.
А Петя взял недавно кредит у МВФ поз 7.3 %.
Это за красивые глаза ?
Кристин Лагард платит Пете откат ?
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Садовому с заявлением о капитуляции Украины в марте 2016 и позором с выборами мэра в Кривом Роге в 2016 лучше молчать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Самопомич" требует от Порошенко немедленной отставки Муженко, Полторака и Матиоса, - заявление
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