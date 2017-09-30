 "Самопомич" требует от Порошенко немедленной отставки Муженко, Полторака и Матиоса, - заявление

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованном на официальном сайте.
"Если в течение двух лет взлетает в воздух четыре склада боеприпасов (Калиновка, Балаклея, Мариуполь, Сватово), то можно сколько угодно обвинять в этом Россию, диверсантов, но начинать надо с того, кто отвечает за оборону и безопасность государства. Как можно доверить оборону государства тому, кто не способен обезопасить патроны в тылу?", - сказано в нем.
В политсиле подчеркивают, что даже один взрыв склада боеприпасов должен был иметь следствием публичный процесс над преступником или некомпетентным служащим.
"Четыре инцидента - это уже откровенный саботаж безопасности и обороны, за который должно нести ответственность руководство высокого уровня. Тем более, что за годы войны правительство не смогло построить ни одного завода по изготовлению боеприпасов. Отсутствие расследований - показатель преступной небрежности военной прокуратуры и СБУ", - считают в "Самопомочи".
Как сказано в заявлении, фракция "Объединение "Самопомич" требует от Главнокомандующего:
- немедленной отставки руководителей Генерального штаба и Министерства Обороны;
- немедленной отставки военного прокурора;
- расследования и публичного судебного процесса над представителями высшего звена управления, которые непосредственно отвечают за использование средств на содержание и утилизацию боеприпасов.
Кроме этого, "Самопомич" требует отчета об использовании средств, выделенных на сектор безопасности и обороны в 2014-2017 годах, а также аудита складов оружия, который готовы осуществить депутаты разных фракций, чтобы предоставить обществу объективную информацию и рассчитать необходимое финансовое обеспечение для утилизации и безопасности вооружения.
Также Фракция "Самопомич" требует от Президента публичного отчета в парламенте о состоянии сектора безопасности и обороны и его адекватности угрозам безопасности государства.
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Материалы по теме: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке
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ГСЧС завершило разминирование населенных пунктов вблизи складов боеприпасов в Калиновке, - Чечеткин(5)
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На разминирование территории вокруг арсенала в Калиновке потребуется около двух месяцев, - Гройсман(20)
Гройсман - местным властям о восстановлении Калиновки: "Если кто-то позволит себе хотя бы 1 грн украсть на этой беде, то я считаю это мародерством". ВИДЕО(98)
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Ну а те, що він шпигун, стало добре видно під час Іловайська. Раджу всім добре вивчити обставини цієї трагедії
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Газовий контракт 2009го був типовий, який підписували всі європейці. І розрахункова ціна була меньшою лише у німців. Але європейці швидко відсудили різні російські хотєлкі, а Україна чомусь чекала сім років. Це вже всі знають, один ти залишивсь
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1) Поперше підписував Дубіна по Юліним дерективам
І що це зміює?
2) А подруге Порошенко нічого не розривав, і навіть в суд три роки не подавав.
Ти мабуть не чув що україна виграла суд по газовим контрактам на 18 млрд? До чого тут 3 роки і взагалі цей коментар? Чи то аби ляпнути, щоб останне слово було за тобою?
3) Ну і потретє порівняй ціну, яку ти платив за газу 2009му, і зараз
Сам порівняй тоді 450$, зараз 230$. І навіть якщо в платіжці ти бачив меншу суму, то це не значить що ти не платив. Просто це дотувалося на рівні держави, за рахунок податків, які ти платив купуючи будь-які товари.
Іди помолися на свою Юлю проросійську брехуху
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'1) Барижний Полторак під час Дебальцево втікав від емісарів НАТО з відмовкою: "Не відволікайте нас, в нас АТО". Ті тоді так і поїхали до Брюселю з питанням на обличчі.
2) Юля була прем'єром, а зовнішня політика є сферою відповідальності президента. Це ти теж не знав?
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Вступление Украины в НАТО - это гарантия мира, - Тимошенко
http://lb.ua/news/2014/05/23/267501_vstuplenie_ukrain..
............
Украина должна стать членом ЕС и НАТО, - Тимошенко.
http://lb.ua/news/2014/05/17/266752_ukraina_dolzhna_s..
............
. Порошенко: Ми не будемо негайно подавати заявку про членство в НАТО. Нам потрібно вибудувати реальну програму реформ.
https://ua.censor.net.ua/video_news/447147/poroshenko_my_ne_budemo_negayino_podavaty_zayavku_pro_chlenstvo_v_nato_nam_potribno_vybuduvaty_realnu
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В 2009 г. 17 ноября накануне президентских выборов с подачи Кравчука Тимошенко прилетела в Северодонецк, где в отеле "Мир", принадлежащего бывшему регионалу Кунченко, встречалась и просила президенство у некоего лица. Поскольку Юлия Владимировна в традиционной ей манере просила "за народ Украины", а не за себя, то поддержку не получила... Хотя ранее, благодаря именно этому лицу, дважды становилась премьером.
На данный момент политическое будущее у Тимошенко - это критика власти в Украине, но не более...
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https://www.youtube.com/watch?v=d2joKI3cwKs
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Вчера в 1:08 ·
Авторитетное мировое издание The Globalist выпустило статью под названием «Ukraine: Something Is Happening Here…».
В статье говорится, что олигарх Порошенко превратил Украину в выгребную яму и что страна находится на грани выживания после 3 лет грабежа со стороны кучки мерзких олигархов во главе с ним.
Вот переведенный оригинал статьи:
Рейтинги президента Украины, 51-летнего Петра Порошенко измеряются однозначными цифрами.
Принимая во внимание, что выборы должны состояться в 2019 году, это неутешительно для президента-олигарха.
Но, ставя оценки своему президенту, украинцы просто платят ему его же монетой, ведь его дела говорят больше его сладких песен. Украинцы не забыли, что он обещал отказаться от некоторых своих активов - предположительно приобретенных «законно» - после избрания.
Но случилось обратное. Его коммерческая группа приобрела множество государственных активов ниже рыночных цен. Его фирмы уже стоят в очереди на торгах, чтобы поглотить разнообразные коммерческие объекты в грядущей волне приватизации, которую вынуждает провести МВФ.
Порошенко можно назвать шоколадным королем Восточной Европы и СНГ. Люди на местах рассказывают, что три его наиболее прибыльных кондитерских фабрик находятся… да, в России
Но никакие горы сладостей не могут скрыть суровые реалии. За последние три года заработная плата в Украине сократилась более чем наполовину. Формирующийся средний класс был раздавлен.
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Кабликі,каляска,хіхікала,коса,оце і є все,що "інкримінується" Ю.Тимошенко?Чи це свого роду вибачення за свій вибір в 2010році за двічі судимого полупі@дара,агента ФСБ https://www.youtube.com/watch?v=fKjghNPGz4s і його "честного"міністра"економічного розвитку"☠️☠️☠️
http://argumentua.com/novosti/oppozitsioner-poroshenko-pri-yanukoviche-stal-milliarderom-smi
,бізнеспартнера х@йла,"ефективного менеджера", брехуна,вбивці,мородера - обранного "вдячним народом"в першому турі в2014році?
Замість Тої,яка "вкралаїхнєвсьо"і віддала обкраденним в низькіх цінах на продукти,лікі,тарифи жкг???
http://www.ua-tenders.com/legislation/prices/159215/
http://www.ua-tenders.com/legislation/prices/159049/
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Катерина Маслова
17 ч ·
Сегодня утром на ежедневной пробежке Юлию Владимировну сопровождал украинский спортсмен, бизнесмен, банкир, вице-президент Федерации триатлона Украины Онистрат, Андрей Аркадьевич.
Непонятно по какому случаю это обычное привычное для Юлии Владимировны, мероприятие вызвало истерику у троллеботов любого подчинения и журнашлюх.
Причём, истерику, доходящую до пароксизмов и корчей.
Например, известная шлюха данилюк-ермолаева в припадке разбила себе голову. Хорошо, что не повредила мозг, по причине его отсутствия.
Что же вызвало такое страшное состояние троллеботов? Что ж такое случилось особенное? Она бегает много лет и каждый день. Неужели из-за Онистрата?))))))))))))))))))
Нет! Причина в другом.
Банальная зависть и собственная неполноценность!!!
А также, отсутствие методичек из "центра грязи на Тимошенко".)))))
Что же пишут сошедшие с ума троллеботы?
1. "бабайуля", "старушка".
2. ради пиара.
3. не в той одежде бежала.
4. вчера в коляске - быстро вылечилась.
Пожалуй, это и весь жалкий набор безмозглых существ.
Ну, не без убогого "креативу", конечно.))))))
Хтознащо под громким названием "безтабу", разрешил Юле бегать, но с условием не лезть в политику)))))))))
Ну, а Унитаз Притулы выпустил газы - "Тимошенко бегала ради бутылки".
Подведём итоги.
1. Седой и пропитый г-н порошенко выглядит в свои 52 на все 70. Юлия Владимировна, старше его всего на 4,5 года, - на 35 максимум.
2. Юлия Владимировна, в отличие от политикана, вора и лгуна г-на порошенко - честна во всём.
3. Пришло время гнать шайку г-на порошенко.
4. Пришло время возвращать Тимошенко украденный у неё в 2010 году статус Президента Украины.
5. Всех троллеботов и журнашлюх - лишить права голоса, особо буйных, судить и сажать. Кого на нары, кого в лечебные заведения. )
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В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ГОВНОКОМАНДУЮЩИЙ НЕ ХОЧЕТ ЭТОГО ДЕЛАТЬ ОН ДОЛЖЕН САМ ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ!!!
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памятникстратег
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контррозвідка СБУ при ділах
"Політика приходить туди, де їй не місце". Що стоїть за заявами "НФ" про відставку Муженка
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ПОРОХОБОТЫ!!! ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ШО ЗАЩИЩАЕТЕ ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ КРЫШЕВАТЕЛЯ КОРРУПЦИИ - ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА СТРАНЫ!!!
КАК У ВАС ХВАТАЕТ СОВЕСТИ ПАРАЗИТИРОВАТЬ НА ДЕНЬГИ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ?
ТАК МОГУТ ПОСТУПАТЬ ТОЛЬКО ПОДОНКИ!!!
И ВООБЩЕ, ПОЧЕМУ ТАКИЕ УБЛЮДОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: КАК ТРОЛЛИЗМ В ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ, ПОРОШЕНКО НЕ ОПЛАЧИВАЕТ ИЗ СВОЕГО КАРМАНА?
А ЕЩЕ ПОИНТЕРЕСУЙТЕСЬ: ШО ТАКОЕ КАРМА.
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Через три года общая сумма долга "Газпрома" может достичь 4,8 триллиона рублей, или 82 млрд долларов" как следует из оценки международного рейтингового агентства Fitch.
Тут не только "немедленной отставки Муженко, Полторака и Матиоса" потребуешь и марафоны бегать начнешь. Тут и Ла-Манш перепрывешь, если прикажут.
А ведь где те есть теплое море и бaнановый остров. Но не для бабы Юли...
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А Петя взял недавно кредит у МВФ поз 7.3 %.
Это за красивые глаза ?
Кристин Лагард платит Пете откат ?
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