 Германия требует от РФ освободить осужденных в Крыму Умерова и Семену

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой Deutsche Welle, об этом заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила на пресс-конференции в Берлине 29 сентября.
"Эти приговоры наполняют нас чувством глубокой обеспокоенности, поскольку они в очередной раз подтверждают справедливость доклада Верховного комиссариата ООН по правам человека от 25 сентября о плачевной ситуации с правами человека в противоправно аннексированном Россией Крыму", - отметила она.
Она обратила внимание на то, что оба приговора были вынесены российскими судебными инстанциями, которые не имели права принимать решения в аннексированном Крыму. "Федеральное правительство призывает освободить задержанных", - отметила Деммер.
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