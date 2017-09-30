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 Германия требует от РФ освободить осужденных в Крыму Умерова и Семену

германия фрг

Немецкое правительство осудило вынесение в Крыму приговоров бывшему заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову и журналисту "Радио Свобода" Николаю Семене.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой Deutsche Welle, об этом заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила на пресс-конференции в Берлине 29 сентября.

"Эти приговоры наполняют нас чувством глубокой обеспокоенности, поскольку они в очередной раз подтверждают справедливость доклада Верховного комиссариата ООН по правам человека от 25 сентября о плачевной ситуации с правами человека в противоправно аннексированном Россией Крыму", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ничего политического в докладе по правам человека в Крыму нет", - Божаник

Она обратила внимание на то, что оба приговора были вынесены российскими судебными инстанциями, которые не имели права принимать решения в аннексированном Крыму. "Федеральное правительство призывает освободить задержанных", - отметила Деммер.
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а до этого требовали отпустить Сенцова и других, раннее осужденных. Хотя, правда, одну таки вытребовали
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а что был еще кандидат? женского пола в тюрьме кацапедии.
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давно не было за Германию - думал спят после выборов ...
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То, что сегодня предъявила мне вебкамера, установленная на набережной в Коктебеле, в которую я периодически заглядываю, называется "Самоочищение природы": ни одной казламордой твари на берегу - всю нечисть волны смысли . И это в бархатный сезон :D :

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28 cентября 1939 года Германия и СССР друг друга в Дупло целовали,а Гитлер лучший братан Кремля за 900 лет Крысы вонючие.Звезданите что БАНДЕРА в этом ВИНОВАТ
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Так требует, просит или обеспокаевается???? Это - разные вещи...
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Типа да... Совсем промолчать Германии - вроде как неприлично,,, а что-то сказать --- не хочется.. Есть такое выражение - "болтается как дерьмо в проруби".... На мой взляд - похоже...
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и результат тот же, если бы они написали в спортлото ))
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Кстати Кайзер Вильгельм и Николай Второй двоюродные БРАТЬЯ по КРОВИ МАТЕРЕЙ
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КацаКрысы,почему вы Фашисты вонючие Нацысты?))))))))))))чЛенина-Сралина-Джугашвили-Троцкого-Свердлова?
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Торговля в разгаре.... Вопрос - насколько Путику деньги на войнушку нужны - так и скидки будут определять.... А торопиться не надо....
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Порошенко родной брат Гитлера,валит рюсских Кидаров КГБэшного МУДАКА ПАЧКАМИ
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Гройсман родной брат Айсмана и Путлера.бойтесь фашызды КРЕМЛЯ))))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания требует от РФ освободить осужденных в Крыму Умерова и Семену
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