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 Падение самолета под Хмельницким: известны имена погибших пилотов

потери

Статью, по которой расследуют падение учебного самолета в Хмельницкой области, после установления всех причин и обстоятельств могут переквалифицировать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом " 112 Украина " заявил пресс-секретарь бригады тактической авиации имени Петра Франко Александр Петрук. Офицер также назвал имена погибших.

"Имена погибших - Сергей Бородаченко и Михаил Ткаченко. Соответственно - подполковник и старший лейтенант", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военная прокуратура расследует обстоятельства падения самолета Л-39 в Хмельницкой области

Напомним, 28 сентября под Хмельницким упал военный самолет, два пилота погибли. Предварительно, во время выполнения учебного полета была потеряна связь с самолетом Л-39 в районе Староконстантинова, после чего он упал и разбился.

Сейчас падение самолета расследует военная прокуратура по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПадение самолета под Хмельницким: известны имена погибших пилотов
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