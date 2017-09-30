 Падение самолета под Хмельницким: известны имена погибших пилотов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом " 112 Украина " заявил пресс-секретарь бригады тактической авиации имени Петра Франко Александр Петрук. Офицер также назвал имена погибших.

"Имена погибших - Сергей Бородаченко и Михаил Ткаченко. Соответственно - подполковник и старший лейтенант", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военная прокуратура расследует обстоятельства падения самолета Л-39 в Хмельницкой области

Напомним, 28 сентября под Хмельницким упал военный самолет, два пилота погибли. Предварительно, во время выполнения учебного полета была потеряна связь с самолетом Л-39 в районе Староконстантинова, после чего он упал и разбился.

Сейчас падение самолета расследует военная прокуратура по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).