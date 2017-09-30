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 На военных складах в Калиновке продолжаются одиночные детонации боеприпасов, - ГСЧС

калиновка артсклады

На военных складах в Калиновке Винницкой области утром 30 сентября продолжаются одиночные детонации боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"По состоянию на 7.00 30 сентября открытых очагов горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Как отмечается, по состоянию на 19:00 29 сентября возобновлено газоснабжение 6 тыс. 119 абонентам в Калиновском и Винницком районах.

Для оказания психологической помощи жителям Калиновского района привлечена группа экстренной психологической помощи в составе 5 человек, оказана помощь 338 людям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЧП на складах в Калиновке: Доказательств, что был беспилотный аппарат нет, но есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, - Луценко

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Также читайте: В результате взрывов на арсенале в Калиновке повреждены 2 тыс. домов, из них 16 не подлежат восстановлению, - глава Винницкой ОГА

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке
.
29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.


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Слава богам, погибших нет. Остальное - пыль на сапогах...
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Сантьяго - очень дорогая пыль..., которая в случае большой войны может обернуться миллионами погибших...
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выводы нужно делать и работать над что бы такого больше не повторилось.
а на сегодня, если погибших нет - то и слава богу...
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Поза страуса. Повезло. Хвост не оторвало..... И это пишут мужики....
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мадам я не умею разговаритаь с паровозами.
думал мы все выяснили недавно...
мои сожаления
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Куда ж тебе до паровоза? Тихонечко власти подвывать это твое. Жить в США и учить украинцев это твое. Защищать ворье провластное это тоже твое, тебя же это не касается лично. Как удобно любить и лечить Украину из-за бугра и из-за поребрика.
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три - пятнадцать - за 2 года взорвали 4 крупнейших склада и несколько поменьше... - выводы не сделаны... Если мы не ебн***тые , то должны понять, что выводов не кому делать... - идет целенаправленное уничтожение обороноспособности Украины на самом высоком уровне...
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Вы абсолютно неправы! Гыга просто когда-то поверил сказкам одноразового упыря и вступил в информ-порохо-войска и теперь как честный человек просто не в силах наплевать на еще незаконченный контракт. Хотя ему и гыдко. И сравнивать его с одноклеточными чревополостными подюбочниками Галки с Троещины не стоит
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Пыль на сапогах миллионы долларов, взлетевших на воздух? Ущерб, нанесенный армии, воюющей армии? Такое мог написать только кацап, воюющий с нами. Только им это выгодно в первую очередь.
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ну ти так не перебільшуй...мільйони ...хоча й може мільйони на феерверк ...потрібно ж якось "списати" сотні мільйонів
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Богам? Что за крамола? Понятно, что у порохоботов, т. е. бывших рыгов, были разные боги на разных исторических отрезках (Кучма, Шапкотыр, Офшорник), но шоб одновременно их славить - это извращенное отношение к соевой религии представителей аморфной массы одобрямсов
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у порохоботов только хорошие новости- на складе и так были плохие снаряды, самолет был лишним, лагерь загораживал море и полная стабильность в стране им. ростовского витька
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Не стабильность, а стабильное покращення с каждым днем.
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лайно-это те,кто такие гэбнявые картинки постит...кацапа,а тебе,чо в первый раз говорят,что ты лайно?
и наши так сказать,завсегдатаи -зрадовцы активно лайкают этому прокси-нулевке из ольгино...мамины вы цяци
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Gary V. Koval
28 сентября в 21:43 ·

Симулякр Генерального Штабу.
Прокинетесь одного ранку, а замість пихатих імбецилів та дебілів там працюють справжні бойові офіцери та генерали, які знають англійську, закінчили найкращі американські військові виші, не брешуть, не пишуть лайно яке соромно читати, не лижуть дупи цивільному керівництву. Зробили помилку - чесно визнали, чесно проаналізували і чесно подали у відставку. Яку не приймуть, бо чесно помилятись має право кожен.

Прокидайтесь скоріше. Все буде добре.
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Під ці вимоги підходить Гриценко за якого я голосував.
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Святослав Стеценко с Sviatoslav Stetsenko.
28 сентября в 17:28 · Киев ·

Чому я дотримуюся версії про диверсії?
Тому що інакше треба визнати, що взагалі гаплик. Що ми насправді не варті нічого кращого, ніж терпіти владу мародерів. Владу, яка краде під час війни мільйони, і їй насрати на те, що через це втрачаємо мільярди. Бо ці мільярди вкрасти їм все одно не вдається, закордон побачить і образиться.
Визнати, що не диверсія - це вирок не лише їм, але й нам.
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Так. Взагалі гаплик. Пан Стеценко вибирає рожеві окуляри.
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А брехун ЧЕЧООТКИН -- сказал , что все ЧОТКО !! Зачем дебилов держат на высоких Генеральских должностях и народ Украины их кормит кто скажет ?
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Зачем держат? Потому что для главарей из власти главное - чтоб послушный и преданный был, а от сильно умных проблем много. Зачем народ кормит? Потому что дебилов в народе много.
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Лучше бы во время все эти взорвавшиеся снаряды взрывались над головами оккупантов, сепаров и коллаборантов.
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У Украинцев к сожалению уже две войныПока мы не сделаем власть Украинской,европейской ничего не будет.Нужен не майдан ,а Гаага над шоколадной властью,над ее хенералами,над пораженко,над его сыном минометчиком.Каждый чинуша должен проийти гаагу своего народа.За задавленых детецй пр и ухмылке мусоров,за прокуроров которые ни за что не получают наши бабки.Пришло время собирать камни,три года достаточно и смерти наших героев.
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На военных складах в Калиновке продолжаются одиночные детонации боеприпасов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5860
Шкварки News‏ @ShkvarkiUA 48 мин.48 минут назад

#Вінниця • Гуляю з собакою... назустріч баба з песиком:
- Ви знаєте, в Калинівці до сих пір рвуться снаряди та палають ліси.
- А ви звідки знаєте?
- Та я вчора там гриби збирала. Два відра нарізала. На военных складах в Калиновке продолжаются одиночные детонации боеприпасов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2015
Мужність & героїзЬм
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то, мабуть, закладені заздалегідь детонатори спрацьовують....
як сказав Юрчик ДЕНАТУРАТОР вчора.
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После подобных случаев - я спрашиваю у всех -- а Вы теперь точно считаете - что оставить на территории Украины ядерное оружие было нужно??? Что не нужно было от него избавиться и чем побыстрее???? Ведь ядерная бомба - это немножко другой масштаб,, и поди знай какая моча Путику завтра стукнет в голову.... Теперь - вы действительно считаете, - что наша страна должна была оставаться нафаршированной атомными бомбами??? А ктобы за ними следил?? Мне бардака в Севастопольском флоте - хватило с головой,, - когда командование быстро перебежало под курицу.... А если бы и тут подобный вариант.. Думайте мозгами....
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Ну так тогда и атомные станции надо разбирать, а то жди Чернобыль-2, 3, ... и опасные химические производства закрывать.
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Что характерно, все соевые уверены что взрывы на складе это дело рук )(уйла
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а несоевые хуйло оправдывают.
иногда даже агрессию на дамбассе не замечают
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Мальчик - ты в школу уже ходиш?? От атомной электростанции - есть польза,,, - а вот какая будет польза от ракетной шахты с ЯО??? Путик не нападёт??? Ты феноменально глуп - если так думаеш.. Бомбить-то кого будем? " Зелёных человечков"??? Или сразу всё население Донбасса??.. Поясню лично для тебя - в любом раскладе Украина не смогла бы им воспользоваться...Управление ведь было из Москвы.. Так ведь проще было - перерезать кабеля и не ждать в случае чего-- ответного ядерного удара?? Неее - ну если ты потомок чучхе - то да, не поймёш.....
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Дядя, ты по жизни хамло, или по порохососному призванию?
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Ты это - в туалет с опаской ходи - вдруг оттуда порохосос выскочит - они тебе везде мерещатся... А отвечай - по существу, на поставленный вопрос. Если ума хватит понять что от электростанции - доходы, а от ракет - расходы... Тем более - если тебе их выпускать некуда...
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Мне свои рецепты не подсовывай... Как назначили - так и принимай.... А то у тебя уже логика теряется - когда ответить нечего -- какую-то херню напишеш.. Ори дальше - " сам дурак", ведь умишка у тебя на логику и доводы так и не хватило..
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Дожили, одиночные взрывы на складе боеприпасов уже считается чем-то обыденным, даа!
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Кацапьё! Вы ждали с придыханием масштабных разрушений? не получили
Ждали море погибших и море крови? (привт от краснодарских каннибалов) - не получили.
Что вам остаётся? - чмырить пецю, шо ж ещё...
Вот вы убогие умом...
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Совершено правильно. Все те шакалы, которые налетели сюда глумится над украинцами на самом деле прекрасно! понимают, что идет война, что подлая рашинская сила мстит украинцам совершая диверсии на Украине. Поэтому то все они злорадствуют тут так активно!
Радуются падлюки за грязную работу их сторонников в рашке.
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Ты удивлён??? Я - нет.. Раша - страна где и сейчас возмущаются амеровскими атомными бомбардировками Японии,,, -- но но молчат как ИХ СОБСТВЕННЫХ ГРАЖДАН делали подопытными при испытании первых атомных бомб... Японцев - жалко,,, своих - ниразу....
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А где раша, которая в перде, в тексте увидела слово обыденным?
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Понимать смысловую нагрузку текста учат в школе, но ты или прогулял школу, или еще просто не было у тебя в программе обучения.
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Будьте бдительны! Русский национализм!
То что взрыв и пожар на складе в Калиновке был подготовлен ФСБ нет никакого сомнения.
Подрыв склада был осуществлен нацисткой рашей демонстративно.
Все происходило точно по диверсионной методике ФСБ.

1. Сначала была проведена подготовка националистического населения России. Для этого были сфабрикованы звонки в общественные места в стране. Производилась эвакуация людей. Тем самым запугивались россияне. Тут же в эфир была запущена пугалка о бендеровцах, якобы угрожающих подрывом общественных зданий в России.

2.Потом диверсионной группой ФСБ в рамках учений в Белоруссии разрабатывался и осуществлялся план закладки зарядов под склад боеприпасов в Украине.

3. За день до совершения взрывов ФСБ позвонили в силовые службы Украины и намекнули что в Винницкой области будет теракт. Тем самым они хотели подставить побольше украинских силовиков под взрывы снарядов. Русские нацысты мечтали убить как можно больше украинцев.

4. После подрыва складов ФСБ провела работу по дискредитации Украины и по моральному оправданию своего диверсионного акта. Сначала была запущена в эфир деза о том, что из Украины валом прет оружие на Россию. Тем саммым посылался сигнал о том что подрывы складов с оружием на Украине осуществляются для спсения России .
Потом ФСБ устроило шоу с украинским флагом в Сирии, где якобы в штабе ИГИЛ висит флаг Украины, при этом военный сирийской армии берет пачку сигарет где нарусском языке он читает "бендера". Можно подумать что сириец легко понимает русский язык?

Внимание!
(Русский национализм - идеология и направление политики, основополагающим принципом которых является тезис о ценности русской нации, как высшей формы общественного единства.) В основе русского национализма лежит полное не восприятие Украины как страны, украинцев как нацию. Например: любой русский назвавший себя украинцем, считается национал-предателем и по их идеологии должен быть уничтожен. Пример Вороненкова.
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"Будьте бдительны! Русский национализм!"
Націоналізм виникає як намагання нації захистити свою свободу, свою землю та ідентичність від поневолювачів. Від кого захищають себе мокші?

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А муженко молодец,хорошо отрабатывает бабки путина.
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зато на дачах генштаба все спокойно,сытно и мухи не кусают
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и на конфетно-зефирных складах ничего не... сталось
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Для раши в перде по мотивам написанного выше. Тихонечко кацапам подвывать это твое. Жить за поребриком и учить украинцев это твое. Защищать кацапов падлючих это тоже твое, тебя же это не касается лично. Как удобно любить и лечить Украину из-за бугра и из-за поребрика. 😀😀😀
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С каждым новым набором в стэцьки контингент становится все тупее и тупее)))
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Они тут парами(минимум) ходят, учители и зрадо""бы плюс кацапы под укр флажками
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как бы название поста очевидно как и например на офшорных счетах в Панамских банках продолжают капать проценты на депозит президента
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Рашу в тупости никто не переплюнет, не волнуйся, перда)))
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кто то сказал

Нет более опасного взрыва, нежели взрыв справедливости, только вот здесь одни *умники* с шахт и никакой справедливости.
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И спамят -спамят кацапские рожи, нещадно спамят...
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