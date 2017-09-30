 На военных складах в Калиновке продолжаются одиночные детонации боеприпасов, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
"По состоянию на 7.00 30 сентября открытых очагов горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Как отмечается, по состоянию на 19:00 29 сентября возобновлено газоснабжение 6 тыс. 119 абонентам в Калиновском и Винницком районах.
Для оказания психологической помощи жителям Калиновского района привлечена группа экстренной психологической помощи в составе 5 человек, оказана помощь 338 людям.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке
.
29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
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а на сегодня, если погибших нет - то и слава богу...
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думал мы все выяснили недавно...
мои сожаления
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и наши так сказать,завсегдатаи -зрадовцы активно лайкают этому прокси-нулевке из ольгино...мамины вы цяци
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28 сентября в 21:43 ·
Симулякр Генерального Штабу.
Прокинетесь одного ранку, а замість пихатих імбецилів та дебілів там працюють справжні бойові офіцери та генерали, які знають англійську, закінчили найкращі американські військові виші, не брешуть, не пишуть лайно яке соромно читати, не лижуть дупи цивільному керівництву. Зробили помилку - чесно визнали, чесно проаналізували і чесно подали у відставку. Яку не приймуть, бо чесно помилятись має право кожен.
Прокидайтесь скоріше. Все буде добре.
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Святослав Стеценко с Sviatoslav Stetsenko.
28 сентября в 17:28 · Киев ·
Чому я дотримуюся версії про диверсії?
Тому що інакше треба визнати, що взагалі гаплик. Що ми насправді не варті нічого кращого, ніж терпіти владу мародерів. Владу, яка краде під час війни мільйони, і їй насрати на те, що через це втрачаємо мільярди. Бо ці мільярди вкрасти їм все одно не вдається, закордон побачить і образиться.
Визнати, що не диверсія - це вирок не лише їм, але й нам.
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Шкварки News @ShkvarkiUA 48 мин.48 минут назад
#Вінниця • Гуляю з собакою... назустріч баба з песиком:
- Ви знаєте, в Калинівці до сих пір рвуться снаряди та палають ліси.
- А ви звідки знаєте?
- Та я вчора там гриби збирала. Два відра нарізала.
Мужність & героїзЬм
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як сказав Юрчик ДЕНАТУРАТОР вчора.
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иногда даже агрессию на дамбассе не замечают
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Ждали море погибших и море крови? (привт от краснодарских каннибалов) - не получили.
Что вам остаётся? - чмырить пецю, шо ж ещё...
Вот вы убогие умом...
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Радуются падлюки за грязную работу их сторонников в рашке.
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То что взрыв и пожар на складе в Калиновке был подготовлен ФСБ нет никакого сомнения.
Подрыв склада был осуществлен нацисткой рашей демонстративно.
Все происходило точно по диверсионной методике ФСБ.
1. Сначала была проведена подготовка националистического населения России. Для этого были сфабрикованы звонки в общественные места в стране. Производилась эвакуация людей. Тем самым запугивались россияне. Тут же в эфир была запущена пугалка о бендеровцах, якобы угрожающих подрывом общественных зданий в России.
2.Потом диверсионной группой ФСБ в рамках учений в Белоруссии разрабатывался и осуществлялся план закладки зарядов под склад боеприпасов в Украине.
3. За день до совершения взрывов ФСБ позвонили в силовые службы Украины и намекнули что в Винницкой области будет теракт. Тем самым они хотели подставить побольше украинских силовиков под взрывы снарядов. Русские нацысты мечтали убить как можно больше украинцев.
4. После подрыва складов ФСБ провела работу по дискредитации Украины и по моральному оправданию своего диверсионного акта. Сначала была запущена в эфир деза о том, что из Украины валом прет оружие на Россию. Тем саммым посылался сигнал о том что подрывы складов с оружием на Украине осуществляются для спсения России .
Потом ФСБ устроило шоу с украинским флагом в Сирии, где якобы в штабе ИГИЛ висит флаг Украины, при этом военный сирийской армии берет пачку сигарет где нарусском языке он читает "бендера". Можно подумать что сириец легко понимает русский язык?
Внимание!
(Русский национализм - идеология и направление политики, основополагающим принципом которых является тезис о ценности русской нации, как высшей формы общественного единства.) В основе русского национализма лежит полное не восприятие Украины как страны, украинцев как нацию. Например: любой русский назвавший себя украинцем, считается национал-предателем и по их идеологии должен быть уничтожен. Пример Вороненкова.
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Націоналізм виникає як намагання нації захистити свою свободу, свою землю та ідентичність від поневолювачів. Від кого захищають себе мокші?
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Нет более опасного взрыва, нежели взрыв справедливости, только вот здесь одни *умники* с шахт и никакой справедливости.
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